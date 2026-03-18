Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 18 marzo in prima serata

Stasera in TV: dopo il doppio successo delle settimane scorse nei dati auditel per il grande rientro di Stasera Tutto è Possibile su RAI 2, stasera si replica e la RAI se la gioca anche con una novità interessante sull’ammiraglia.

Difatti, su RAI 1 troviamo la prima puntata della quinta stagione della serie TV franco-belga Morgane - Detective geniale, giallo brillante tipicamente europeo. Di contro, invece, CANALE 5 se la gioca di nuovo con un’altra fiction, stavolta italiana: la terza puntata della seconda stagione di Vanina, un vicequestore a Catania, con Giusy Buscemi che torna nei panni dell’eroina moderna della sezione omicidi catanese.

Occhi puntati, però, ancora su Stefano De Martino, fresco di nomina a direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027, che si sdoppia di programma e anche di rete: prima, nell’access prime time, con il solito Affari Tuoi su RAI 1; dopo in prima serata, invece, con Stasera tutto è possibile su RAI 2, che settimana scorsa aveva sbancato con oltre 2,2 milioni di spettatori.

Tra contenitori di approfondimento, varietà e i soliti programmi di attualità e politica, c’è davvero di tutto stasera in TV. Torna, difatti, anche lo sport con la UEFA Champions League su TV8, mentre il cinema è relegato alle reti tematiche.

Programmi TV stasera, 18 marzo 2026: cosa vedere tra fiction, film, show e sport sui canali principali

Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, mercoledì 18 marzo 2026.

RAI 1 - Morgane - Detective geniale (dalle 21:30 ) : quinta stagione della serie TV franco-belga con la detective dall’alto QI Morgane Alvaro, interpretata da Audrey Fleurot

: quinta stagione della serie TV franco-belga con la detective dall’alto QI Morgane Alvaro, interpretata da Audrey Fleurot RAI 2 - Stasera Tutto è Possibile (dalle 21:20 ) : la terza uscita della nuova stagione del game show a base di VIP con al timone il solito Stefano De Martino

: la terza uscita della nuova stagione del game show a base di VIP con al timone il solito Stefano De Martino RAI 3 - Chi l’ha visto? (dalle 21:20 ) : programma d’approfondimento e cronaca condotto da Federica Sciarelli

: programma d’approfondimento e cronaca condotto da Federica Sciarelli RETE 4 - Realpolitik (dalle 21:34 ) : programma di dibattito politico e informazione condotto da Tommaso Labate

: programma di dibattito politico e informazione condotto da Tommaso Labate CANALE 5 - Vanina, un vicequestore a Catania (dalle 21:21 ) : terza puntata della seconda stagione della serie TV ambientata a Catania con protagonista Giusy Buscemi

: terza puntata della seconda stagione della serie TV ambientata a Catania con protagonista Giusy Buscemi ITALIA 1 - Le Iene (dalle 21:15 ) : Veronica Gentili e Max Angioni conducono la nuova puntata tra inchieste, interviste e approfondimento d’attualità

: Veronica Gentili e Max Angioni conducono la nuova puntata tra inchieste, interviste e approfondimento d’attualità LA7 - La giusta distanza - Peci-Buscetta (dalle 21:15 ) : documentario d’approfondimento con Roberto Saviano e le storie di malavita e criminalità organizzata

: documentario d’approfondimento con Roberto Saviano e le storie di malavita e criminalità organizzata TV8 - UEFA Champions League: Liverpool-Galatasaray (dalle 20:55 ) : ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2025/2026

: ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2025/2026 NOVE - Walter Veltroni - Le emozioni che abbiamo vissuto (dalle 21:30): Walter Veltroni racconta in modo nuovo gli anni ’60

Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di mercoledì 18 marzo

Tanti film stasera sia sulla TV generalista che sui soliti canali tematici. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.

Jack Reacher - Punto di non ritorno - 20 (21:10)

Titolo Jack Reacher - Punto di non ritorno Anno di uscita 2016 Regia Edward Zwick Interpreti principali Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika Yarosh, Aldis Hodge, Patrick Heusinger, Holt McCallany Sinossi Quando un’ufficiale dell’esercito viene accusata di spionaggio, un ex investigatore militare si mette sulle tracce della verità, scoprendo una rete di corruzione ai vertici istituzionali. Braccato e costretto alla fuga, si trova a confrontarsi non solo con nemici potenti, ma anche con rivelazioni personali che rischiano di cambiare ogni prospettiva. Budget di produzione 60–90 milioni di dollari Incassi circa 162 milioni di dollari

You’ll Never Find Me - Nessuna via d’uscita - RAI 4 (21:19)

Titolo You’ll Never Find Me - Nessuna via d’uscita Anno di uscita 2024 Regia Indianna Bell Interpreti principali Brendan Rock, Jordan Cowan, Elena Carapetis, Angela Korng, Finn Watson, Luca Trimboli Sinossi In una notte segnata da un violento temporale, l’arrivo inatteso di una giovane donna rompe l’isolamento di un uomo solitario che vive ai margini di un campeggio. Tra silenzi sospesi e dialoghi carichi di ambiguità, i due si confrontano in uno spazio sempre più claustrofobico, dove identità e intenzioni si fanno incerte e ogni dettaglio può ribaltare la percezione della realtà. Budget di produzione n.d. Incassi n.d.

1997: Fuga da New York - IRIS (21:13)

Titolo 1997: Fuga da New York Anno di uscita 1981 Regia John Carpenter Interpreti principali Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence, Isaac Hayes, Season Hubley Sinossi In un futuro distopico, Manhattan è diventata una prigione invalicabile dove ogni legge è sospesa. Quando un evento critico coinvolge le più alte sfere del potere, un detenuto con un passato militare viene incaricato di intervenire. Tra alleanze fragili e minacce costanti, la missione si trasforma in una sfida imprevedibile dove la fiducia è un lusso che non ci si può permettere. Budget di produzione circa 6 milioni di dollari Incassi oltre 25 milioni di dollari (USA)

Ténor - RAI Movie (21:10)

Titolo Ténor Anno di uscita 2022 Regia Claude Zidi Jr. Interpreti principali MB14, Michèle Laroque, Guillaume Duhesme, Marie Oppert, Roberto Alagna, Samir Decazza Sinossi Un giovane fattorino con una forte passione per la musica scopre un talento inatteso che lo conduce in un ambiente distante dalla sua quotidianità. Diviso tra due realtà opposte e sottoposto a nuove regole e aspettative, si trova a mettere in discussione sé stesso e il proprio futuro artistico, cercando un equilibrio tra appartenenza e aspirazione. Budget di produzione n.d. Incassi distribuzione principalmente europea, senza incassi da blockbuster internazionale

The Keeper - Cielo (21:15)

Titolo The Keeper Anno di uscita 2009 Regia Keoni Waxman Interpreti principali Steven Seagal, Liezl Carstens, Arron Shiver, Johnnie Hector, Steph DuVall, Luce Rains Sinossi Un poliziotto sopravvissuto a un tradimento interno si ritrova a ricostruire la propria vita tra senso di giustizia e necessità di protezione. Ingaggiato come guardia del corpo per una giovane donna nel mirino della criminalità, dovrà affrontare minacce crescenti e un passato che torna a cercarlo, in una sfida dove nulla è davvero sotto controllo. Budget di produzione circa 6–10 milioni di dollari Incassi n.d. (distribuzione direct-to-video)

La famiglia Addams - Twenty Seven (21:10)

Titolo La famiglia Addams Anno di uscita 1991 Regia Barry Sonnenfeld Interpreti principali Raúl Juliá, Anjelica Huston, Christopher Lloyd, Christina Ricci, Carel Struycken, Dan Hedaya Sinossi In un castello isolato vive una famiglia fuori da ogni convenzione, legata da un affetto tanto oscuro quanto sincero. L’arrivo inatteso di un parente creduto lontano riporta alla luce dinamiche sospese e presenze enigmatiche, innescando una serie di situazioni imprevedibili che mettono alla prova equilibri già decisamente insoliti. Budget di produzione circa 30 milioni di dollari Incassi oltre 191 milioni di dollari

Lion - La strada verso casa - La7 Cinema (21:15)

Titolo Lion - La strada verso casa Anno di uscita 2016 Regia Garth Davis Interpreti principali Dev Patel, Rooney Mara, David Wenham, Nicole Kidman, Abhishek Bharate, Divian Ladwa Sinossi Nell’India degli anni ’80, un bambino si ritrova improvvisamente solo in una città sconosciuta, lontano da tutto ciò che conosce. Adottato da una famiglia straniera, cresce con un passato frammentato che riaffiora nel tempo. Da adulto, il bisogno di dare un senso alle proprie origini lo spinge a intraprendere un percorso personale intenso e carico di significato. Budget di produzione circa 12 milioni di dollari Incassi oltre 100 milioni di dollari

Prime - LA 5 (21:25)

Titolo Prime Anno di uscita 2005 Regia Ben Younger Interpreti principali Uma Thurman, Bryan Greenberg, Meryl Streep, Annie Parisse, Adriana Biasi, Zak Orth Sinossi Dopo una separazione che la lascia disorientata, una donna intraprende un percorso terapeutico che la spinge a rimettersi in gioco. L’incontro con un uomo molto più giovane accende un legame inatteso, destinato però a intrecciarsi con una verità delicata e potenzialmente destabilizzante, capace di mettere alla prova sentimenti, fiducia e prospettive di entrambi. Budget di produzione circa 22 milioni di dollari Incassi circa 67,9 milioni di dollari

Quo vado? - Cine34 (21:10)

Titolo Quo vado? Anno di uscita 2016 Regia Gennaro Nunziante Interpreti principali Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Ludovica Modugno, Maurizio Micheli, Paolo Pierobon Sinossi Un impiegato pugliese ha costruito la propria esistenza attorno a un ideale semplice: vivere con i genitori e conservare a ogni costo il posto fisso. Quando una riforma statale mette in discussione quella sicurezza, inizia per lui un percorso fatto di trasferimenti improbabili e nuove esperienze, tra situazioni impreviste e incontri capaci di cambiare prospettiva. Budget di produzione circa 10 milioni di euro Incassi circa 65,4 milioni di euro in Italia