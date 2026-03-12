Abbonati

Ascolti TV ieri sera, 11 marzo 2026: chi ha vinto tra Stasera Tutto è Possibile e Vanina?

Emanuele Di Baldo

12 Marzo 2026 - 09:31

Ascolti TV. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, mercoledì 11 marzo 2026.

Ascolti TV ieri sera, 11 marzo 2026: chi ha vinto tra Stasera Tutto è Possibile e Vanina?

Ascolti TV: dopo il successo di mercoledì scorso nei dati auditel di Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino, ieri sera si è replicato, con RAI 1 che ha lasciato campo libero inserendo in palinsesto una “proposta light” e CANALE 5, invece, che se l’è giocata con una fiction di successo.

Difatti, su RAI 1 è andata in onda una commedia romantica e leggera tutt’altro che in prima visione: Un amore a 5 stelle, film del 2002 con Jennifer Lopez (titolo originale: Maid in Manhattan). Di contro, invece, CANALE 5 ha proposto la seconda puntata della seconda stagione di Vanina, un vicequestore a Catania, con Giusy Buscemi che torna nei panni dell’eroina moderna della sezione omicidi catanese. Mamma RAI, quindi, ha lasciato “campo libero” alla prima serata del secondo canale. Chi avrà vinto nei dati audience?

Tornano poi, come ogni mercoledì, tanti contenitori di approfondimento, varietà e i soliti programmi di attualità e politica, con il gradito rientro di Roberto Saviano in prima serata. E poi c’è anche lo sport con la UEFA Champions League su TV8, mentre il cinema italiano - per i canali generalisti - era rappresentato da Cado dalle Nubi di Checco Zalone.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e il già citato De Martino, che si sdoppia di programma e di rete nella stessa sera.

Ascolti TV mercoledì 11 marzo 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera.

  • RAI 1 - Un amore a 5 stelle:
  • RAI 2 - Stasera Tutto è Possibile:
  • RAI 3 - Chi l’ha visto?:
  • RETE 4 - Realpolitik:
  • CANALE 5 - Vanina, un vicequestore a Catania:
  • ITALIA 1 - Cado dalle Nubi:
  • LA7 - La giusta distanza:
  • TV8 - UEFA Champions League: PSG-Chelsea:
  • NOVE - Io, Vladimir - Stefano Massini racconta Putin:

Ascolti TV ieri sera, 4 marzo 2026: chi ha vinto tra Riccardo Cocciante e Vanina?
Ascolti TV ieri sera, 4 marzo 2026: chi ha vinto tra Riccardo Cocciante e Vanina?

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, mercoledì 11 marzo 2026

Diretto da Wayne Wang, Un amore a 5 stelle è il film andato in onda ieri sera su RAI 1, una commedia romantica del 2002 ambientata nel cuore di Manhattan. Il racconto segue l’incontro inatteso tra una donna che lavora come cameriera in un hotel di lusso e un influente politico, interpretati rispettivamente da Jennifer Lopez e Ralph Fiennes. Accanto a loro compaiono anche Natasha Richardson, Stanley Tucci, Frances Conroy e il giovane Tyler Posey, in una storia costruita attorno a un equivoco d’identità che mette alla prova un sentimento nato quasi per caso.

Dal punto di vista economico, Un amore a 5 stelle rappresenta una produzione hollywoodiana di medio-alto profilo per il genere romantico dei primi anni Duemila. Il film è stato realizzato con un budget di produzione stimato intorno ai 55 milioni di dollari, cifra che copre le riprese, la realizzazione scenografica e i compensi del cast principale. Secondo i dati disponibili, l’opera ha poi registrato incassi globali superiori ai 154 milioni di dollari, ottenendo quindi un risultato commerciale positivo rispetto ai costi sostenuti. In ogni caso, come detto, non si trattava di una prima visione, con la RAI che ha cercato di apparecchiare la tavola per il bis di STEP.

E, di fatto, gli occhi erano puntati proprio su Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile, il comedy show basato su giochi fisici, improvvisazione e momenti di comicità che ruotano attorno a prove diventate ormai iconiche come la celebre “stanza inclinata”. La seconda puntata della nuova stagione ha confermato l’impianto ormai consolidato del programma, giunto alla dodicesima edizione e diventato uno dei titoli di intrattenimento più riconoscibili della rete.

Dal punto di vista economico, i dati ufficiali sui costi dello show non sono pubblici: non esiste una cifra ufficiale sul budget di produzione di Stasera tutto è possibile. Molto più chiari sono, invece, i numeri legati al volto del programma. Secondo le indiscrezioni, Stefano De Martino avrebbe firmato nel 2024 un contratto quadriennale con la RAI da circa 2 milioni di euro l’anno, per un totale di circa 8 milioni nel periodo dell’accordo. Va detto, però, che queste erano le informazioni conosciute prima della nomina a direttore artistico di Sanremo 2027, incarico che sicuramente farà schizzare in alto i compensi del conduttore partenopeo.

Di contro, CANALE 5 ha trasmesso ieri sera la seconda puntata della seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania, serie TV prodotta da Palomar in collaborazione con RTI – Mediaset. La fictionè ispirata ai romanzi della scrittrice Cristina Cassar Scalia e al centro della storia c’è sempre Giusy Buscemi, che interpreta la determinata vicequestore Vanina Guarrasi, impegnata a risolvere casi complessi mentre affronta anche le ombre del proprio passato.

Nel cast figurano anche Giorgio Marchesi, Corrado Fortuna e Claudio Castrogiovanni, protagonisti di un racconto investigativo ambientato quasi interamente in Sicilia. Le riprese sono state effettuate principalmente a Catania, con il coinvolgimento della Catania Film Commission e con set in luoghi simbolici della città come Piazza Bellini, il Castello Ursino e le aree ai piedi dell’Etna. La struttura narrativa della serie prevede, anche per la seconda stagione, un totale di quattro episodi, concepiti come veri e propri film televisivi.

Anche in questo caso, non sono stati resi pubblici dati ufficiali sul budget di produzione complessivo né sui cachet degli attori principali. Tuttavia, la partecipazione di Palomar – società del gruppo Mediawan già dietro fiction di grande successo come Il Commissario Montalbano e Makari – suggerisce una produzione di fascia alta per il prime time Mediaset.

I 101 film con i maggiori incassi nella storia del cinema
I 101 film con i maggiori incassi nella storia del cinema

