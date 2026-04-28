Stasera in TV, programmi e film di martedì 28 aprile in prima serata

Stasera in TV: un martedì che ricalca in tutto e per tutto quello delle ultime settimane, con diverse conferme in palinsesto e qualche vecchia gemma che va sempre bene per i dati audience. Settimana scorsa la programmazione era stata scossa dalla Coppa Italia di calcio, che aveva obbligato il GF VIP a cambiare giorno. Tutto normale, invece, in questo ultimo martedì del mese.

Anche questa settimana l’ammiraglia RAI si presenta con un evergreen: Il Commissario Montalbano, con l’episodio Par Condicio del 2005, con Luca Zingaretti che torna a vestire i panni di Salvo, nato dalla penna di Andrea Camilleri. Dall’altra parte, Mediaset schiera una nuova puntata del GF VIP. Riecco, quindi, Ilary Blasi e gli inquilini della casa più spiata d’Italia.

Le altre reti offrono un po’ di tutto, con il cinema relegato principalmente ai canali tematici. Su RAI 2 la quarta puntata del rientro di Belve, il celebre contenitore di interviste condotto da Francesca Fagnani, che stasera intervisterà Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci. Da segnalare anche la prima TV in chiaro della nuova stagione di Italia’s Got Talent su TV8, che non sta riscontrando grande successo di pubblico.

Programmi TV stasera, 28 aprile 2026: cosa vedere tra fiction, reality, talent, film e show sui canali principali

Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, martedì 14 aprile 2026.

RAI 1 - Il Commissario Montalbano - Par Condicio (dalle 21:30 ) : secondo episodio della quinta stagione (2005) del commissario tratto da romanzi e racconti di Andrea Camilleri

: secondo episodio della quinta stagione (2005) del commissario tratto da romanzi e racconti di Andrea Camilleri RAI 2 - Belve (dalle 21:20 ) : programma condotto da Francesca Fagnani. Tra i vip intervistati ci sono Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci

: programma condotto da Francesca Fagnani. Tra i vip intervistati ci sono Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci RAI 3 - FarWest (dalle 21:20 ) : talk d’attualità e cronaca condotto da Salvo Sottile

: talk d’attualità e cronaca condotto da Salvo Sottile RETE 4 - È sempre Cartabianca (dalle 21:33 ) : programma di dibattito politico condotto da Bianca Berlinguer

: programma di dibattito politico condotto da Bianca Berlinguer CANALE 5 - Grande Fratello VIP (dalle 21:20 ) : nuova edizione del GF VIP condotta da Ilary Blasi

: nuova edizione del GF VIP condotta da Ilary Blasi ITALIA 1 - Le Iene presentano: Inside (dalle 21:14 ) : nuovo approfondimento a cura della redazione de Le Iene dedicato stavolta alle droghe e in particolare ai rischi del Fentanyl

: nuovo approfondimento a cura della redazione de Le Iene dedicato stavolta alle droghe e in particolare ai rischi del Fentanyl LA7 - DiMartedì (dalle 21:15 ) : programma di politica, attualità e approfondimento condotto da Giovanni Floris

: programma di politica, attualità e approfondimento condotto da Giovanni Floris TV8 - Italia’s Got Talent (dalle 21:55 ) : nuova stagione del talent condotto per la prima volta da Aurora e Fru dei The Jackal; i giudici di questa edizione sono Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano

: nuova stagione del talent condotto per la prima volta da Aurora e Fru dei The Jackal; i giudici di questa edizione sono Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano NOVE - Chernobyl: nuove verità (dalle 21:30): nuovo capitolo del documentario che ripercorre la più grande stage nucleare della storia moderna

Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di martedì 28 aprile

Chi, invece, cerca un buon film, sappia che soprattutto sui canali tematici la scelta è tanta, sia a livello italiano che internazionale. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.

Mission: Impossible III - 20 (21:08)

Titolo Mission: Impossible III Anno di uscita 2006 Regia J.J. Abrams Interpreti principali Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Ving Rhames, Billy Crudup, Michelle Monaghan, Jonathan Rhys Meyers Sinossi Tra addestramenti segreti e una vita privata costruita su mezze verità, un agente si trova costretto a rientrare in azione quando una missione di salvataggio riapre scenari ad alto rischio. Mentre l’equilibrio tra identità pubblica e incarichi clandestini si incrina, anche chi gli è più vicino viene trascinato in una realtà che non può più restare nascosta. Budget di produzione 150 milioni di dollari Incassi circa 398,5 milioni di dollari

L’erede - RAI 4 (21:17)

Titolo L’erede Anno di uscita 2025 Regia Xavier Legrand Interpreti principali Marc-André Grondin, Yves Jacques, Laetitia Isambert, Anne-Élisabeth Bossé, Blandine Bury, Vincent Leclerc Sinossi Un giovane direttore artistico entra in una rinomata maison di moda deciso a imporsi con ambizione crescente. Mentre spinge se stesso oltre ogni limite, improvvisi problemi fisici incrinano il suo controllo. Il passato familiare, mai davvero affrontato, riaffiora sotto forma di un’eredità inquietante che rischia di compromettere carriera e identità. Budget di produzione circa 5,8 milioni di euro Incassi circa 1.175.732 dollari (internazionale)

L’arma della gloria - Iris (21:12)

Titolo L’arma della gloria Anno di uscita 1957 Regia Roy Rowland Interpreti principali Stewart Granger, Rhonda Fleming, Chill Wills, Steve Rowland, James Gregory, Jacques Aubuchon Sinossi In una cittadina minacciata da interessi contrapposti, la tensione cresce mentre il rischio di distruzione diventa concreto. Tra mandrie lasciate libere di devastare i raccolti e un conflitto che sfugge al controllo, un uomo solitario si assume il compito di difendere ciò che resta, cercando di ristabilire un fragile equilibrio prima che sia troppo tardi. Budget di produzione circa 1.707.000 dollari Incassi circa 2.550.000 dollari

Misericordia - RAI 5 (21:22)

Titolo Misericordia Anno di uscita 2023 Regia Emma Dante Interpreti principali Tiziana Cuticchio, Simona Malato, Milena Catalano, Simone Zambelli, Fabrizio Ferracane, Carmine Maringola Sinossi In un contesto dominato da regole patriarcali rigide, tre donne condividono una quotidianità fatta di rinunce e gesti ripetitivi. Accanto a loro vive una presenza silenziosa che osserva e assorbe quel mondo immobile. Tra dinamiche familiari e tensioni sotterranee, emerge un fragile equilibrio destinato a essere messo alla prova da ciò che resta inespresso. Budget di produzione non disponibile Incassi circa 153.000 euro (Italia)

Dirty Dancing - Balli proibiti - RAI Movie (21:10)

Titolo Dirty Dancing - Balli proibiti Anno di uscita 1987 Regia Emile Ardolino Interpreti principali Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach, Cynthia Rhodes, Jack Weston, Jane Brucker Sinossi Nell’estate del 1963, la giovane Frances, detta Baby, trascorre le vacanze con la famiglia in una località turistica dei Catskill Mountains. L’incontro con Johnny, carismatico insegnante di ballo, apre per lei un mondo nuovo fatto di musica, disciplina e scelte non scontate. Tra prove di danza, differenze sociali e sentimenti inaspettati, l’esperienza segna un passaggio decisivo verso la maturità. Budget di produzione 6 milioni di dollari Incassi Oltre 214 milioni di dollari

Way Down - Rapina alla banca di Spagna - Cielo (21:15)

Titolo Way Down - Rapina alla banca di Spagna Anno di uscita 2021 Regia Jaume Balagueró Interpreti principali Freddie Highmore, Astrid Bergès-Frisbey, Sam Riley, Liam Cunningham, José Coronado, Luis Tosar Sinossi Un giovane ingegnere resta affascinato da un caveau considerato inespugnabile, custodito da un sistema di sicurezza estremo. Con l’aiuto di una squadra esperta, elabora un piano meticoloso da attuare durante un evento globale che distrae l’intero Paese. Tra calcoli precisi e rischi elevati, ogni mossa può cambiare l’esito dell’operazione. Budget di produzione circa 15 milioni di euro Incassi circa 9 milioni di dollari

Il GGG - Il Grande Gigante Gentile - Twenty Seven (21:10)

Titolo Il GGG - Il Grande Gigante Gentile Anno di uscita 2016 Regia Steven Spielberg Interpreti principali Ruby Barnhill, Mark Rylance, Rebecca Hall, Jemaine Clement, Bill Hader, Penelope Wilton Sinossi Una bambina si trova improvvisamente catapultata in un mondo sconosciuto dopo un incontro inatteso che cambia ogni prospettiva. Tra nuove alleanze e minacce incombenti, la scoperta di una realtà nascosta porta a un viaggio verso un obiettivo più grande, dove coraggio e fiducia diventano essenziali per affrontare un pericolo che cresce nell’ombra. Budget di produzione circa 140 milioni di dollari Incassi circa 195 milioni di dollari

La baia di Napoli - TV2000 (21:05)

Titolo La baia di Napoli Anno di uscita 1960 Regia Melville Shavelson Interpreti principali Clark Gable, Sophia Loren, Vittorio De Sica, Marietto Angeletti, Paolo Carlini, Giovanni Filidoro Sinossi Un avvocato americano arriva a Napoli per risolvere questioni legali familiari, ma si trova coinvolto in una realtà inattesa fatta di affetti, responsabilità e contrasti culturali. Di fronte al destino di un bambino rimasto senza genitori, dovrà decidere se attenersi alle regole o lasciarsi guidare da un nuovo senso di appartenenza e umanità. Budget di produzione non dichiarato (produzione di grande scala) Incassi oltre 2,3 milioni di dollari (USA/Canada, noleggi)

Il primo cavaliere - LA7 Cinema (21:15)

Titolo Il primo cavaliere Anno di uscita 1995 Regia Jerry Zucker Interpreti principali Sean Connery, Richard Gere, Julia Ormond, Ben Cross, Liam Cunningham, Christopher Villiers Sinossi Nella leggendaria Camelot, un cavaliere fuori dagli schemi incrina equilibri politici e sentimentali, insinuandosi tra dovere e desiderio. Mentre la corte si regge su ideali di giustizia e lealtà, una tensione crescente mette in discussione legami e responsabilità, aprendo un conflitto silenzioso che può ridefinire il destino del regno. Budget di produzione circa 55 milioni di dollari Incassi circa 127,6 milioni di dollari

Un amore all’improvviso - La 5 (21:19)

Titolo Un amore all’improvviso Anno di uscita 2009 Regia Robert Schwentke Interpreti principali Eric Bana, Rachel McAdams, Michelle Nolden, Arliss Howard, Ron Livingston, Stephen Tobolowsky Sinossi Un uomo affetto da una rara anomalia che lo spinge a viaggiare nel tempo senza controllo cerca di costruire una relazione stabile con la donna che ama. Tra assenze improvvise e momenti condivisi fuori dal tempo, il loro legame viene messo alla prova da una quotidianità fragile e imprevedibile. Budget di produzione circa 39 milioni di dollari Incassi oltre 101 milioni di dollari

Mollo tutto e apro un chiringuito - Cine34 (21:00)

Titolo Mollo tutto e apro un chiringuito Anno di uscita 2021 Regia Pietro Belfiore Interpreti principali Germano Lanzoni, Valerio Airò, Laura Locatelli, Leonardo Uslengo, Michele Manca, Stefano Manca Sinossi Un dirigente milanese abituato a ritmi frenetici e obiettivi ambiziosi si trova improvvisamente costretto a cambiare prospettiva dopo un duro colpo professionale. In cerca di una via d’uscita, si sposta in un contesto lontano e inaspettato, dove mentalità e dinamiche locali mettono alla prova le sue certezze, spingendolo a reinventarsi per dare nuovo senso al proprio percorso. Budget di produzione n.d. Incassi circa 728.000 euro