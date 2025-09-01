Ecco come si sta combattendo la guerra valutaria nel mondo

Il 2025 ci consegna un pianeta attraversato da fratture profonde: guerre regionali che si allargano, autocrazie che cercano di consolidare il potere sia internamente che nella geopolitica internazionale, tensioni tra blocchi che si dividono mercati e regole. In questo scenario instabile, cresce un’altra frontiera di competizione globale: la supremazia valutaria.

Ancora più inquietante è il fatto che a duellare non siano solo banche centrali e governi, ma anche attori privati con agende proprie. E’ sempre lui il principale protagonista “parallelo”, Donald Trump, con la sua stablecoin personale: un’iniziativa che intreccia politica, identità ideologica e finanza. Ma anche la sua famiglia si sta dando da fare: la World Liberty Financial USD (USD1) si colloca tra le prime 10 stablecoin per capitalizzazione (oltre 2,16 miliardi di USD). In un mondo diviso ed in guerra quali sono i rischi connessi a questa frenetica competizione?