Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Ecco come si sta combattendo la guerra valutaria nel mondo

Salvatore Casolaro

1 Settembre 2025 - 06:50

Le trasformazioni digitali che stanno caratterizzando anche l’ambito valutario possono introdurre nuove tensioni e conflitti in un mondo già devastato da guerre cruente e devastazioni.

Ecco come si sta combattendo la guerra valutaria nel mondo

Seguici su

Il 2025 ci consegna un pianeta attraversato da fratture profonde: guerre regionali che si allargano, autocrazie che cercano di consolidare il potere sia internamente che nella geopolitica internazionale, tensioni tra blocchi che si dividono mercati e regole. In questo scenario instabile, cresce un’altra frontiera di competizione globale: la supremazia valutaria.

Ancora più inquietante è il fatto che a duellare non siano solo banche centrali e governi, ma anche attori privati con agende proprie. E’ sempre lui il principale protagonista “parallelo”, Donald Trump, con la sua stablecoin personale: un’iniziativa che intreccia politica, identità ideologica e finanza. Ma anche la sua famiglia si sta dando da fare: la World Liberty Financial USD (USD1) si colloca tra le prime 10 stablecoin per capitalizzazione (oltre 2,16 miliardi di USD). In un mondo diviso ed in guerra quali sono i rischi connessi a questa frenetica competizione?

Una doverosa puntualizzazione

[...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Guerra delle valute
# Donald Trump
# Stablecoin
# Dollaro digitale
# Mining (criptovalute)
# CBDC

Iscriviti a Money.it

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis
FT logo

Come riaccendere nei bambini la passione per i libri

Tra tecnologia, pressioni sociali e mancanza di modelli, il piacere della (…)

30 agosto 2025

Il Regno Unito punta sui dati come nuovo asset strategico

Il governo britannico valuta il potenziale economico dell’enorme patrimonio (…)

26 agosto 2025

Il tuo lavoro sopravviverà all’AI? La vera minaccia non è quella che pensi

L’AI può rendere un lavoro noioso ancora più noioso e uno interessante (…)

23 agosto 2025

BYD abbatte i prezzi e conquista il mondo: inizia la guerra globale delle auto elettriche

Con tagli fino al 30%, BYD impone un nuovo standard di prezzo per le auto (…)

19 agosto 2025

I dazi mettono alla prova la resilienza dei costruttori di auto giapponesi

Nonostante le tariffe USA del 25% sulle auto, le vendite tengono grazie alla (…)

12 agosto 2025

Dispositivi indossabili, perché è difficile trasformare la prevenzione in profitto?

I dispositivi indossabili promettono salute e prevenzione, ma tra politica, (…)

9 agosto 2025

SONDAGGIO
Termina il 01/09/2025 Pensioni, "rinunceresti" al TFR per andarci a 64 anni?
VOTA ORA

Selezionati per te

Cambio Euro-Dollaro: storico dal 1999 al 2025

Valute

Cambio Euro-Dollaro: storico dal 1999 al 2025
Nuove banconote in euro in arrivo. Ecco come saranno e cosa cambia nel tuo portafoglio

Valute

Nuove banconote in euro in arrivo. Ecco come saranno e cosa cambia nel tuo portafoglio

Correlato

Il lato oscuro della finanza decentralizzata: la nuova frontiera del rischio sistemico globale

Criptovalute

Il lato oscuro della finanza decentralizzata: la nuova frontiera del rischio sistemico globale