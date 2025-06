Spesa militare al 5%, per l’Italia un salasso da 700 miliardi. Meloni taglierà e aumenterà le tasse?

Aumento spesa militare al 5% del Pil, a l’Aja durante il punto stampa Giorgia Meloni ha voluto ribadire che questi sono “impegni sostenibili per l’Italia, spese necessarie per rafforzare la nostra difesa e la nostra sicurezza”.

La promessa della premier Meloni così è solenne: “ Non distoglieremo neanche un euro dalle priorità del governo e dei cittadini italiani . Parliamo di un incremento della spesa dell’1,5% in dieci anni quindi non distante dall’impegno che l’Italia assunse nel 2014”.

“Noi abbiamo fatto i nostri calcoli - ha proseguito Meloni - nel 2026 non useremo l’escape clause (la clausola d’emergenza ideata da von der Leyen proprio per le spese militari, ndr) e sugli anni a venire si valuterà in base a quella che sarà la situazione”.

Ma quanto costerà all’Italia la decisione dei membri della Nato di portare la spesa militare annua di ciascun Paese al 5% del Pil? Sempre davanti ai microfoni Giorgia Meloni ha parlato di numeri di numeri e ricostruzioni fantasiose circolate sulla stampa, peccato però che la premier non abbia fornito poi quelle che sarebbero le sue di cifre.

leggi anche Quanto costa un carro armato? I prezzi in Italia e nel mondo

Spesa militare al 5% del Pil, i costi per l’Italia Al 2025 la spesa militare dell’Italia è pari all’1,57% del Pil, per un esborso complessivo pari a 31,3 miliardi di euro. Stando all’accordo tra i membri della Nato siglato a l’Aia, l’impegno assunto è quello di portare il conto al 3,5% del Pil per la spesa militare diretta, aggiungendo un 1,5% per infrastrutture strategiche come strade, porti e aeroporti, con anche il Ponte sullo Stretto che potrebbe essere inserito in questo elenco. Totale 5% che dovrà essere raggiunto entro il 2035, ovvero tra dieci anni. A riguardo Milex ha realizzato una dettagliata tabella dove ha elencato quello che sarebbe il cronoprogramma degli aumenti della spesa militare in Italia per mantenere la parola data in sede atlantica. Stando a questo calcolo, in totale l’aumento della spesa militare al 3,5% del Pil costerà 694,2 miliardi di euro all’Italia, una cifra enorme e un fiume di denaro che non si capisce bene da dove spunterà fuori. “Un impegno importante - ha scritto Adnkronos - perché 30-40 miliardi in più sono più di una legge di bilancio aggiuntiva, l’ultima valeva più o meno 30 mld. La domanda che segue è quindi: come si potrà fare, quali scelte si dovranno fare per contribuire correttamente alla nuova Nato?”.