Sovranismo, difesa e investimenti: come la geopolitica europea ridefinisce il portafoglio

Se hai investimenti finanziari o semplicemente ti chiedi dove sta andando il mondo — e come proteggere il tuo patrimonio — questo articolo ti aiuta a capire una cosa fondamentale: la politica estera degli Stati Uniti non è più quella di una volta e i suoi effetti toccano il tuo portafoglio, le valutazioni delle aziende europee e la stabilità monetaria dell’eurozona.

Trump, come promesso ai suoi elettori, ha iniziato a riscrivere le regole: meno impegni internazionali, più attenzione all’America, meno “regali” agli alleati.

Per l’Europa significa una cosa semplice: dobbiamo difenderci anche da soli.

[...]