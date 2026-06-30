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Soldi, scienziati ed eugenetica. La vera ossessione di Jeffrey Epstein

Lorenza Morello

30 Giugno 2026 - 12:59

Come un miliardario pedofilo è diventato mecenate dell’intelligenza artificiale e della biologia sintetica

Soldi, scienziati ed eugenetica. La vera ossessione di Jeffrey Epstein
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Non è la storia del «Lolita Express». È la storia di come i soldi comprano la scienza, e la scienza dà l’alibi all’eugenetica.

Jeffrey Epstein, accusato di traffico sessuale di ragazzine anche di 14 anni e, stando alle cronache, morto suicida a 66 anni nel carcere di Manhattan nel 2019, non voleva solo impunità. Voleva posterità biologica.

Per anni ha confidato a scienziati un piano preciso: usare il suo ranch in New Mexico per fecondare donne con il suo sperma e far nascere i suoi figli.
[...]

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# Intelligenza artificiale
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