Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Silvia Cecchini, chi è e quanto guadagna la Ceo della Jimmy Tartufi

Ilena D’Errico

03/02/2026

Silvia Cecchini è la Ceo della Jimmy Tartufi, azienda umbra amatissima in Italia e all’estero, e protagonista dell’ultima puntata di un «Boss in incognito».

Silvia Cecchini, chi è e quanto guadagna la Ceo della Jimmy Tartufi
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

L’ultimo “Boss in incognito” di questa edizione, con la puntata finale del format in onda questo martedì 3 febbraio, è Silvia Cecchini. Ceo della Jimmy Tartufi, azienda perugina fondata dai genitori negli anni ‘80, si metterà in gioco come previsto dal programma. Sotto mentite spoglie affiancherà il personale nello svolgimento di varie mansioni, toccando con mano il lavoro all’interno dell’azienda a conduzione familiare. Al suo fianco, la conduttrice Elettra Lamborghini, che questa sera parteciperà attivamente con un travestimento, per imparare a cercare e cavare i tartufi nei boschi di Pietralunga.

Cecchini, che guida circa un centinaio di collaboratori, dovrà invece lavare e selezionare i tartufi, preparare alcuni prodotti e dedicarsi al packaging. I dipendenti della Jimmy Tartufi sono infatti convinti di partecipare a un programma chiamato Job Deal pensato per aiutare le persone a trovare un lavoro. Si spenderanno così per insegnare al meglio alla boss in incognito; chi meglio di loro visto che l’azienda processa oltre 10 tonnellate di tartufo al mese?

Silvia Cecchini ha preso le redini dell’azienda insieme al fratello Andrea dopo la morte del padre ed è certamente una figura essenziale per il suo sviluppo. Amministratore delegato ed export manager vede l’azienda di Pietralunga esportare i suoi prodotti in 95 Paesi, con l’obiettivo di garantire a tutti l’accesso a questa eccellenza ma soprattutto diventare “ambasciatori del Made in Italy”. Risultati che le garantiscono sicuramente una grande soddisfazione, visto il legame con il territorio e la conduzione familiare, ma anche considerevoli guadagni. Prima di vedere cosa pensano i dipendenti e come si sta all’interno della Jimmy Tartufi, vediamo qualcosa di più sulla sua leader.

Chi è la Ceo della Jimmy Tartufi

Silvia Cecchini non si è avvicinata subito all’impresa di famiglia, dedicandosi ad altre esperienze professionali con una formazione in lingue e Design. Il fratello Andrea, al contrario, è parte integrante e proattiva dell’azienda fin dalla giovanissima età, e ha intrapreso per primo la strada dell’estero attraverso le fiere. L’arrivo di Silvia, “tassello mancante” della famiglia Cecchini all’interno dell’azienda, ha consolidato i legami commerciali esistenti e ampliato la presenza della Jimmy Tartufi nel mondo.

Dalla morte del papà, Giovannino Cecchini detto “Jimmy”, ha cominciato a interessarsi sempre maggiormente dell’azienda, diventandone appunto Ceo. Grazie al contributo di ognuno, la Jimmy Tartufi è oggi un mix vincente sia in Italia che all’estero. Accanto al tartufo fresco, al cuore dell’azienda fin dalla sua fondazione, il tartufo secco e i prodotti derivati sono pronti per finire sulle tavole di cucine casalinghe e ristoranti.

Quanto guadagna Silvia Cecchini

Ovviamente, non possiamo sapere di preciso quanto guadagna Silvia Cecchini, ma possiamo farci un’idea abbastanza verosimile, almeno per quanto riguarda la conduzione dell’azienda familiare. Come anticipato, la Jimmy Tartufi è un’azienda particolarmente prospera. È proprio Silvia Cecchini (Ad) a guidarla insieme al fratello Andrea (PdA), ognuno socio al 50% con un capitale sociale di 5.000 euro. Negli ultimi anni, per giunta, la Jimmy Tartufi ha visto un notevole aumento del fatturato, a dimostrazione della strategia vincente dei fratelli.

Un’unione tra tradizione e innovazione che punta molto sull’estero per celebrare la materia prima umbra, e sembra funzionare. I ricavi operativi sono aumentati considerevolmente in tutti gli ultimi bilanci, arrivando da circa 11 milioni di euro nel 2020 a quasi 27 milioni nel 2024. Al momento, l’azienda vanta un fatturato annuo intorno ai 30 milioni di euro e una spiccata capacità produttiva che continua ad aumentare, anche sotto l’impulso di Silvia, che dal suo ingresso cura i rapporti commerciali.

Nel 2021, peraltro, l’azienda è stata insignita dell’Alta Onorificenza di Bilancio del Premio Industria Felix, che ha valutato decine di imprese italiane per competitività, affidabilità finanziaria e sostenibilità. Da allora il successo dell’azienda umbra non ha fatto che crescere, per quanto non immune all’aumento dei costi, rappresentando oggi un esempio solido dell’antichissima storia gastronomica del Belpaese.

leggi anche

Quanto guadagna Elettra Lamborghini? Il patrimonio della cantante e showgirl
Quanto guadagna Elettra Lamborghini? Il patrimonio della cantante e showgirl

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Alimentazione
# Quanto guadagna
# Fatturato

Seguici su

FT logo

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 12/05/2026 Sei favorevole al ritiro della Nato dalle basi militari italiane?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Questa azienda è fallita perché i suoi prodotti erano troppo buoni

Successi e fallimenti

Questa azienda è fallita perché i suoi prodotti erano troppo buoni
Electrolux, 3.000 posti a rischio. Il fallimento è in arrivo?

Successi e fallimenti

Electrolux, 3.000 posti a rischio. Il fallimento è in arrivo?

Correlato