Il silenzio assenso è una regola amministrativa in base alla quale, se un cittadino presenta una richiesta a un ufficio pubblico senza ottenere una risposta entro i tempi stabiliti dalla legge, la domanda si deve intendere come accettata. Il silenzio dell’ente, in questo caso, equivale a un «sì».

Troviamo utilizzato il silenzio assenso in diversi ambiti con delle novità importanti nel 2026. Vediamo come funziona e in quali casi è applicabile.

Cos’è il silenzio assenso?

Ma cosa significa silenzio assenso? Quando un privato cittadino presenta una richiesta a cui l’amministrazione non risponde entro i termini stabiliti, la mancata risposta è un implicito accoglimento. Si tratta di una semplificazione molto importante che richiede l’intervento con risposta da parte dell’amministrazione solo nel caso voglia dare un diniego alla richiesta.

L’omissione di risposta indica un’accettazione.

A disciplinare la procedura del silenzio assenso è la Legge 241 del 1990 all’articolo 20, che tra l’altro, oltre a spiegare di cosa si tratta, illustra anche i campi di applicazione.

Il comma 1 dell’articolo 20, infatti, spiega che:

Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

Il termine entro cui l’amministrazione deve fornire una risposta, solitamente è fissato a 30 giorni, ma in alcuni casi può prevederne anche 90.

Novità 2026 per il silenzio assenso

Le novità più rilevanti sul silenzio assenso nel 2026 si hanno in edilizia.

In ambito silenzio assenso interviene il decreto legge 19/2026, che prevede la conferenza di servizi decisoria in forma accelerata. L’amministrazione deve rispondere al contribuente entro 30 giorni (che diventano 45 per le amministrazioni che competono anche in materia ambientale, paesaggistica, sanitaria e in tutela dei beni culturali). Se il parere non viene reso entro questo arco temporale scatta il silenzio assenso automatico, con attestazione telematica e automatica dello stesso senza che sia il cittadino a richiederla.

Il silenzio assenso, tra l’altro, non pregiudica la facoltà dell’amministrazione a poter richiedere integrazioni documentali. Il silenzio assenso, in questo modo, diventa più facile in edilizia visto che la legge individua i casi specifici in cui non si forma (se l’amministrazione non ha ricevuto la domanda o se questa è priva degli elementi necessari) e si perfeziona in automatico quando sono decorsi i termini previsti dalla legge.

Questo fa comprendere che il silenzio assenso si perfeziona anche nei casi in cui l’intervento non sia conforme alla normativa urbanistica e diventando automatico non serve più attendere l’invio della ricevuta che attesti l’accoglimento della richiesta.

Come il silenzio assenso può semplificare le tue pratiche burocratiche

Il silenzio assenso mette fine all’attesa infinita della risposta da parte della pubblica amministrazione. Un ufficio pubblico non potrà più bloccare una pratica semplicemente ignorandola o non rispondendo. Ogni cittadino, oggi, sa che ci sono tempi certi entro i quali il permesso o l’autorizzazione richiesta deve essere rifiutato, in caso contrario è accolto anche senza ricevere nessuna comunicazione decorsi i tempi previsti dalla legge.

L’inerzia della pubblica amministrazione, che in passato veniva utilizzata per rimandare decisioni, oggi equivale a un «sì» ufficiale in tutti i casi previsti dalla legge.

Non sempre il silenzio della pubblica amministrazione equivale a un’autorizzazione. In settori delicati come la salute, l’ambiente, la sicurezza pubblica o l’immigrazione serve sempre una risposta scritta.

Silenzio assenso, quando non vale?

L’articolo 20 della legge 241 del 1990, oltre a spiegare le regole del silenzio assenso, ne prevede anche i limiti al comma 4, il quale spiega che la procedura non si applica a tutti i procedimenti che riguardano:

tutte le procedure che richiedono sia presentata una dichiarazione di inizio attività;

i casi in cui sono richiesti procedimenti formali dalla legge europea;

i casi in cui il silenzio è equiparato al diniego della richiesta;

patrimonio culturale, paesaggistico e l’ambiente;

la tutela dal rischio idrogeologico;

la difesa nazionale;

la pubblica sicurezza;

l’immigrazione;

l’asilo e la cittadinanza;

la salute e la pubblica incolumità.

Da ricordare che il silenzio assenso è una procedura che vale solo con la pubblica amministrazione, mentre non può essere applicato tra privati. In questi casi, infatti, è sempre necessaria una risposta.

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Quando vale il silenzio assenso?

Inizialmente il silenzio assenso era previsto solo in casi eccezionali, ma con l’introduzione del già citato articolo 20 della Legge 241, ha assunto un carattere generale che ha esteso la procedura a tutti i provvedimenti che hanno avviato una richiesta e sono rimasti senza risposta.

Anche se tutto ciò che abbiamo detto fino a ora è valido, il principio del silenzio assenso non si può applicare sempre. A eccezione dei casi espressamente esclusi che abbiamo citato nel paragrafo precedente, ce ne sono altri in cui il silenzio assenso non può essere applicato, ovvero:

casistiche per le quali le leggi e i regolamenti escludono il silenzio assenso;

settori e attività che richiedono un’approvazione specifica;

casi che coinvolgono terze parti;

pratiche che richiedono autorizzazioni da parte di un livello superiore.

Quando il silenzio equivale a diniego?

Anche se il silenzio assenso è largamente diffuso, bisogna ricordare che esiste anche il silenzio diniego, che prevede che l’omessa risposta vada interpretata come un diniego.

Va specificato che i casi in cui si applica questa ultima forma di silenzio sono eccezionali e alcuni esempi possono essere rappresentati:

permesso di costruire in sanatoria: il decorso di 60 giorni senza risposta equivale a rigetto dell’istanza;

cccesso agli atti amministrativi: la mancata risposta entro 30 giorni alla richiesta di esame o copia dei documenti si intende come diniego, consentendo il ricorso al TAR.

Vantaggi del silenzio assenso

I vantaggi principali del silenzio assenso sono:

la fine delle lunghe attese per ricevere l’accettazione o il diniego di un’autorizzazione o un permesso, ora ci sono tempi certi;

l’inerzia dell’ufficio pubblico non può più bloccare una pratica e questo prevede una minor burocrazia per ottenere l’autorizzazione;

il cittadino che presenta una richiesta alla pubblica amministrazione sa come muoversi.

Il silenzio assenso può tornare utile in ambito legale?

In ambito giudiziario il silenzio assenso non è previsto. Si tratta, infatti, di un istituto che appartiene al diritto amministrativo e colpisce soltanto l’inerzia della pubblica amministrazione nell’accogliere un’istanza. Nei processi, invece, sono valide regole che tutelano la certezza del diritto e del contraddittorio.

Ad esempio, il silenzio di un giudice nel rispondere a una richiesta non fa formare il silenzio assenso. In questo caso l’inerzia prolungata può far incorrere in ritardi, ma non accoglie automaticamente la domanda. Allo stesso tempo se nella costituzione in giudizio una delle parti non si presenta non significa che l’altra vince.

L’unico caso in cui l’inerzia porta a un risvolto è quella dell’impugnazione dei termini: se si lasciano scadere i termini per impugnare un provvedimento, la decisione diventa definitiva, ma in questo caso non si può parlare di silenzio assenso, poiché si tratta di una preclusione processuale.

Il silenzio assenso si applica al Fisco?

In linea generale il silenzio assenso non si applica in ambito tributario. Si tratta, come abbiamo detto, di un istituto che investe il diritto amministrativo ed esclude espressamente la materia tributaria.

L’unica eccezione a questa regola è rappresentata dall’istanza di interpello. Se si presenta un interpello e l’’ente non risponde entro 90 giorni per quello ordinario o 120 per altri tipi, il silenzio equivale a una condivisione dell’interpretazione proposta dal contribuente.

In tutti gli altri casi, nel Fisco, non si può mai contare sul silenzio assenso. Quando si presenta un’istanza di rimborso, infatti, se l’Agenzia delle Entrate non risponde, il silenzio equivale a un rifiuto (diniego) e l’unica cosa che permette di fare è presentare un ricorso davanti al giudice.

Un altro esempio è rappresentato dalla dichiarazione dei redditi: se l’Agenzia delle Entrate non contesta una dichiarazione trasmessa non significa che sia stata approvata in modo definitivo. L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli anche anni dopo (entro i termini di decadenza dell’accertamento).