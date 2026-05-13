Sicuritalia ha avviato una nuova campagna di reclutamento di personale in moltissime città italiane: le posizioni aperte riguardano soprattutto il ruolo di guardia giurata, impegnata nel controllo di aeroporti, stazioni ferroviarie, ospedali e grandi aziende presenti sul territorio nazionale.

Non è richiesta alcuna esperienza per potersi candidare: l’azienda offre anche la possibilità di accedere alla formazione gratuita per i candidati più giovani che intendono avviare una carriera nel settore della sicurezza armata o non armata con possibilità di ottenere il porto d’armi.

L’offerta di lavoro prevede un inserimento immediato con contratto a tempo indeterminato e stipendio medio sui €1.300-1.350 al mese per le posizioni entry-level, con possibilità di crescita fino a quasi €1.900 per i profili più esperti. Vediamo le posizioni aperte, i requisiti richiesti e come candidarsi.

Sicuritalia assume 200 nuove figure: quali sono le posizioni aperte

Sono state aperte nuove selezioni per entrare in Sicuritalia: il colosso della sicurezza privata assume in particolare nelle città del Nord Italia. La selezione è aperta a candidati diplomati, con o senza esperienza, che sognano una carriera nel settore della sicurezza. Le risorse selezionate andranno a presidiare i luoghi più a rischio come le stazioni ferroviarie, gli aeroporti principali, le strutture sanitarie e anche alcune grandi azienda locali e nazionali.

Attualmente la ricerca si rivolge a guardie giurate limitatamente alle città di Milano ,Venezia, Bologna, Torino e Genova. I luoghi identificati come più sensibili sono le stazioni ferroviarie e gli aeroporti come Milano Malpensa, Linate e Venezia Marco Polo.

Dopo un periodo di formazione iniziale per i candidati più giovani e senza esperienza, si verrà inseriti stabilmente in azienda. Per i ruoli legati alla sicurezza negli aeroporti verrà proposto un percorso formativo finalizzato all’ottenimento della certificazione Enac, indispensabile per operare negli scali italiani.

I requisiti per diventare guardia giurata

Come specificato nell’avviso di selezione, tutti possono candidarsi al ruolo di guardia giurata per entrare in Sicuritalia, anche se non possiedono esperienza nel settore. Le offerte comprendono sia posizioni entry-level, sia profili più esperti e professionali.

Per poter inviare la propria candidatura, però, è necessario soddisfare alcune condizioni essenziali:

aver compiuto almeno 18 anni di età;

di età; possedere la cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’UE ;

; possedere i requisiti giuridici e psico-attitudinali previsti dalla normativa vigente per svolgere il ruolo di guardia particolare giurata.

Possono candidarsi al ruolo sia candidati diplomati sia laureati, senza alcuna discriminazione. Vengono poi richieste affidabilità, disponibilità a lavorare su turni, compresi notturni e festivi.

Per alcune posizioni, in particolare all’interno di stazioni ferroviarie o aeroporti, è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, oltre alla disponibilità a ottenere il porto d’armi. I candidati che non siano già in possesso di quest’ultimo, se interessati al ruolo, verranno accompagnati nell’ottenimento.

Quanto guadagna una guardia giurata?

Lo stipendio di una guardia giurata particolare (GPG) operante in leader di settore come Sicuritalia è regolato dal CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza. Le cifre possono variare in base all’esperienza e alla complessità del ruolo.

Con il completamento dell’ultima tranche di aumenti contrattuali ad aprile 2026, la paga base per un addetto di 4° livello si attesta a circa 1.350 euro lordi mensili, traducendosi in una retribuzione netta alla partenza che oscilla tra i 1.200 e i 1.300 euro al mese per 14 mensilità. Lo stipendio effettivo può tuttavia aumentare fino a 1.600-1.800 euro mensili grazie alle indennità di rischio, ai turni notturni (maggiorati del 30%), ai festivi e al ricorso sistematico agli straordinari.

Ad alleggerire il carico fiscale nel 2026 interviene inoltre la flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali per i redditi sotto i 33.000 euro, garantendo un ulteriore incremento del netto in busta paga rispetto al passato.

Come candidarsi per entrare in Sicuritalia

Tutte le persone interessate a diventare guardia giurata con Sicuritalia possono inviare la propria candidatura direttamente sul sito web del colosso della sicurezza nella sezione Lavora con Noi.

In questa sezione si possono consultare tutte le posizioni aperte e i requisiti richiesti per ognuna, filtrando i risultati per posizione geografica e ruolo professionale.