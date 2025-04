Quanto costa la SIAE, quando si paga e cosa rischia chi non lo fa

La musica è protagonista di ogni festeggiamento degno di essere chiamato tale, come avviene in tutto il mondo. Che si tratti di un compleanno, un battesimo, un matrimonio o il più moderno gender reveal, è bene informarsi adeguatamente sul pagamento del diritto d’autore.

La maggior parte delle canzoni, infatti, è protetta dal diritto d’autore e per poter riprodurre pubblicamente i brani necessario pagare la SIAE. Questo adempimento non spetta al musicista o al dj ingaggiato per l’animazione e nemmeno al titolare del locale che ospiterà la festa, bensì all’organizzatore dell’evento. Ecco cosa c’è da sapere.

Ad ogni modo, quando si parla di “pagare la SIAE” ci si riferisce proprio a questo, ovvero al pagamento del permesso rilasciato dalla società per l’utilizzo legittimo del contenuto protetto da copyright . Esistono, poi, diverse sezioni a seconda della tipologia di opera - per esempio l’OLAF per le opere letterarie - ma nella stragrande maggioranza dei casi ci si riferisce al panorama musicale. La necessità di riprodurre canzoni è infatti molto comune nella vita quotidiana e quasi sempre è necessario ottenere un permesso.

SIAE è l’acronimo di Società italiana degli autori e degli editori, l’ente pubblico fondato nel 1882 per la protezione del diritto d’autore in Italia. La società si occupa quindi di sanzionare l’utilizzo illegittimo delle opere altrui e sorvegliare il rispetto del copyright, ma anche di concedere la licenza di sfruttamento delle opere protette da diritto d’autore dietro pagamento. I proventi, ovviamente, vanno in parte ai titolari dei diritti economici dell’opera in questione.

Quando si paga la SIAE

La SIAE si paga tutte le volte in cui si vuole utilizzare un’opera protetta da copyright e riprodurla a un evento o festa privata che prevede la partecipazione di più persone. A tal fine, non è necessario che l’ingresso degli ospiti sia subordinato al pagamento di un biglietto, includendo così tutti le feste private vere e proprie. Compleanni e matrimoni, per esempio. Sulla definizione di festa privata ai fini della licenza SIAE bisogna però fare chiarezza: si definisce così un evento aperto soltanto a un numero ristretto di persone ma che avviene in luogo pubblico, come un ristorante o un’altra location in affitto. Se l’evento avviene invece in un luogo privato non è richiesta l’autorizzazione, sempre che non sia aperto al pubblico per qualche motivo.

Per esempio, chi sceglie di festeggiare il compleanno in una pizzeria e vuole riprodurre della musica deve pagare la SIAE anche se soltanto una cerchia ristretta di persone è autorizzata all’ingresso. Chi organizza un evento pubblico, per esempio uno spettacolo di ballo (con i dovuti permessi per l’uso del luogo pubblico) deve anche pagare la SIAE, che invece non è dovuta da chi organizza una semplice festicciola in casa propria.

Un’ulteriore precisazione doverosa riguarda la scelta dei brani, in quanto tutte le opere sono coperte dal diritto d’autore indipendentemente dall’iscrizione alla SIAE, ma soltanto su quelle incluse nel repertorio della società grava l’obbligo di licenza. Più un’opera è famosa, più è probabile che sia tutelata in questa maniera, peraltro a livello internazionale. Bisogna quindi cercare nel repertorio le canzoni o l’artista per accertarsi dell’obbligo di pagamento.

Attenzione: se una canzone non è iscritta alla SIAE, magari opera di un autore emergente, ciò non significa che sia esente da copyright. Lo sfruttamento del contenuto deve quindi essere comunque subordinato alla concessione del titolare dei diritti economici, eventualmente a pagamento.