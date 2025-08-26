Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Sembra di essere alle Bahamas ma queste isole incredibili sono a 4 ore da Roma

Andrea Fabbri

26 Agosto 2025 - 05:22

A pochissime ore di viaggio da Roma si nasconde un arcipelago che ricorda in tutto e per tutto le Bahamas. Ecco dove si trova e come visitarlo

Sembra di essere alle Bahamas ma queste isole incredibili sono a 4 ore da Roma

Seguici su

Le Bahamas sono una delle mete turistiche più suggestive al mondo. Famose per la natura incontaminata, per le spiagge di sabbia bianca e rosa e per la straordinaria vita sottomarina, queste isole caraibiche possono essere tranquillamente considerate come uno degli ultimi paradisi terrestri rimasti al riparo da cementificazione e turismo selvaggio.

Uno degli ultimi, ma non l’unico. Perché ad appena 4 ore di viaggio da Roma, e più precisamente in Grecia, si trova un minuscolo arcipelago di 7 isole che ha una somiglianza incredibile con i paesaggi caraibici. Stiamo parlando dell’arcipelago di Lichadonisia, famoso anche con il soprannome di “Bahamas della Grecia”.

leggi anche

Questa perla della Toscana è poco conosciuta ma è un vero paradiso terrestre
Questa perla della Toscana è poco conosciuta ma è un vero paradiso terrestre

Perché l’arcipelago di Lichadonisia è speciale

Situato nella zona nord-ovest della Grecia, nei pressi del Golfo di Evia e del villaggio di Agios Konstantinos, l’arcipelago di Lichadonisia è composto da 7 isole: Megali Lichada, Mikri Lichada, Fteri, Vorias, Kanari, Kounoupi e Lichadaki.

7 piccoli paradisi in miniatura perfetti per una vacanza all’insegna del contatto con la natura, del silenzio e della scoperta di una delle faune marine più ricche d’Europa.

La più grande delle 7 “sorelle” è Megali Lichada, celebre per la sua deliziosa spiaggia, bianchissima e protetta da una lunga distesa di pini e in cui è presente un minuscolo stabilimento balneare che offre ai visitatori grigliate a base di pesce e souvlaki. La sua vera essenza, però, sono i sentieri nascosti tra le rocce che portano dritti a piccole grotte in cui immergersi è un’esperienza unica.

Se desideriamo staccare dalla routine di tutti i giorni e sentire solo i rumori della natura, la nostra meta ideale è la piccola Mikri Lichada. La vegetazione, le coste, il silenzio e il mare tranquillo e incontaminato ci regaleranno ore di pace difficili da dimenticare.

Tutte da scoprire anche gli altri 5 isolotti, a partire da Fteri con le sue acque incredibilmente trasparenti e i suoi punti panoramici da cui ammirare splendidi tramonti, passando per Vorias con i suoi suggestivi fondali rocciosi, fino ad arrivare a Lichadaki con la sua spiaggia bianca decisamente simile a quelle caraibiche.

Come arrivare

Per riuscire a visitare l’arcipelago è necessario arrivare in aereo ad Atene e da qui prendere un bus o un auto verso il villaggio di Agios Konstantinos.

Una volta arrivati potremo prendere una delle numerose barche locali che offrono traversate verso l’arcipelago. Il viaggio durerà circa mezz’ora.

La cosa importante da sapere è che, oltre al piccolo stabilimento di Megali Lichada, non ci sono altri servizi sulle isole. Quindi è fondamentale partire ben attrezzati con tutto ciò che serve per una giornata di mare.

Parliamo di una giornata perché non è possibile pernottare all’interno dell’arcipelago e non ci sono né alberghi né campeggi. Le isole di Lichadonisia sono un’area naturale protetta e il soggiorno prolungato è vietato per non intaccare il delicato ecosistema della zona.

leggi anche

Dimentichiamo Spagna e Grecia. Queste sono le isole da vedere se vogliamo pace e serenità spendendo pochissimo
Dimentichiamo Spagna e Grecia. Queste sono le isole da vedere se vogliamo pace e serenità spendendo pochissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Grecia
# Vacanze
# Viaggiare
# Spiaggia

Iscriviti a Money.it

FT logo

Il tuo lavoro sopravviverà all’AI? La vera minaccia non è quella che pensi

L’AI può rendere un lavoro noioso ancora più noioso e uno interessante (…)

23 agosto 2025

BYD abbatte i prezzi e conquista il mondo: inizia la guerra globale delle auto elettriche

Con tagli fino al 30%, BYD impone un nuovo standard di prezzo per le auto (…)

19 agosto 2025

I dazi mettono alla prova la resilienza dei costruttori di auto giapponesi

Nonostante le tariffe USA del 25% sulle auto, le vendite tengono grazie alla (…)

12 agosto 2025

Dispositivi indossabili, perché è difficile trasformare la prevenzione in profitto?

I dispositivi indossabili promettono salute e prevenzione, ma tra politica, (…)

9 agosto 2025

IA generativa, investimenti alle stelle ma ricavi ancora al palo

Nonostante l’entusiasmo e le valutazioni record di colossi come Nvidia e (…)

6 agosto 2025

Gli errori umani che confondono l’intelligenza artificiale: come usiamo male i chatbot

Il modo in cui gli utenti usano un prodotto nel mondo reale può divergere (…)

2 agosto 2025

Selezionati per te

Passeggeri Ryanair respinti al gate dell'aeroporto per una regola poco nota

Viaggi & tempo libero

Passeggeri Ryanair respinti al gate dell’aeroporto per una regola poco nota

In vacanza state in guardia da questo Paese UE. È pericoloso

Viaggi & tempo libero

In vacanza state in guardia da questo Paese UE. È pericoloso

Correlato