Sembra di essere alle Bahamas ma queste isole incredibili sono a 4 ore da Roma

Le Bahamas sono una delle mete turistiche più suggestive al mondo. Famose per la natura incontaminata, per le spiagge di sabbia bianca e rosa e per la straordinaria vita sottomarina, queste isole caraibiche possono essere tranquillamente considerate come uno degli ultimi paradisi terrestri rimasti al riparo da cementificazione e turismo selvaggio.

Uno degli ultimi, ma non l’unico. Perché ad appena 4 ore di viaggio da Roma, e più precisamente in Grecia, si trova un minuscolo arcipelago di 7 isole che ha una somiglianza incredibile con i paesaggi caraibici. Stiamo parlando dell’arcipelago di Lichadonisia, famoso anche con il soprannome di “Bahamas della Grecia”.

Questa perla della Toscana è poco conosciuta ma è un vero paradiso terrestre

Perché l’arcipelago di Lichadonisia è speciale

Situato nella zona nord-ovest della Grecia, nei pressi del Golfo di Evia e del villaggio di Agios Konstantinos, l’arcipelago di Lichadonisia è composto da 7 isole: Megali Lichada, Mikri Lichada, Fteri, Vorias, Kanari, Kounoupi e Lichadaki.

7 piccoli paradisi in miniatura perfetti per una vacanza all’insegna del contatto con la natura, del silenzio e della scoperta di una delle faune marine più ricche d’Europa.

La più grande delle 7 “sorelle” è Megali Lichada, celebre per la sua deliziosa spiaggia, bianchissima e protetta da una lunga distesa di pini e in cui è presente un minuscolo stabilimento balneare che offre ai visitatori grigliate a base di pesce e souvlaki. La sua vera essenza, però, sono i sentieri nascosti tra le rocce che portano dritti a piccole grotte in cui immergersi è un’esperienza unica.

Se desideriamo staccare dalla routine di tutti i giorni e sentire solo i rumori della natura, la nostra meta ideale è la piccola Mikri Lichada. La vegetazione, le coste, il silenzio e il mare tranquillo e incontaminato ci regaleranno ore di pace difficili da dimenticare.

Tutte da scoprire anche gli altri 5 isolotti, a partire da Fteri con le sue acque incredibilmente trasparenti e i suoi punti panoramici da cui ammirare splendidi tramonti, passando per Vorias con i suoi suggestivi fondali rocciosi, fino ad arrivare a Lichadaki con la sua spiaggia bianca decisamente simile a quelle caraibiche.