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Secondo Xiaomi, la carenza di RAM diminuirà prima del previsto

Pasquale Conte

22 Luglio 2026 - 15:13

Il mercato degli smartphone continua a subire gli effetti della carenza di RAM. Secondo le previsioni di Xiaomi, la situazione sta però per cambiare.

Secondo Xiaomi, la carenza di RAM diminuirà prima del previsto
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La carenza di RAM sta provocando un impatto enorme su tutto il mercato tecnologico. Tra rincari continui e difficoltà di produzione, oggi quasi tutte le big tech si sono viste obbligate ad aumentare i prezzi di vendita dei propri prodotti di punta. Basti pensare agli smartphone, dove diversi modelli rischiano persino di slittare o di uscire con disponibilità limitate.

Alla fine del 2025, era stata Xiaomi una delle prime aziende a lanciare l’allarme. In alcune dichiarazioni, il colosso asiatico aveva avvertito come la carenza di RAM avrebbe potuto incidere sui prezzi degli smartphone. E non a caso, queste previsioni si sono poi riflettute sui dati di vendita. Il marchio cinese nel primo trimestre del 2026 ha registrato vendite pari a 33,8 milioni, in calo del 19,2% rispetto al 2025. Ma le cose potrebbero cambiare molto presto.

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Secondo Xiaomi, la crisi della RAM sta per diminuire

A detta del noto leaker Ice Universe e di altre fonti cinesi, Xiaomi avrebbe rivisto al rialzo le sue previsioni di vendita per quest’anno, aumentando da 90 a 110 milioni di unità totali. Un incremento del 16% che non è affatto casuale, anzi.

Secondo una fonte vicina alla vicenda, Xiaomi ritiene che il mercato delle memorie sia sul punto di riprendersi.

Queste le parole di Ice Universe, che forse nascondono una strategia interna della stessa Xiaomi. L’attuale domanda di componenti di memoria è superiore – e non di poco – all’offerta. Per quale motivo, quindi, si dovrebbe pensare a un ridimensionamento della crisi nel breve termine?

C’è chi ipotizza che i progetti in corso in Cina come CXMT e YMTC rappresenteranno un punto di svolta per il mercato globale. O magari che l’azienda cambierà strategia e si concentrerà quasi esclusivamente sulle vendite dei modelli entry level, con costi di produzione più bassi e possibili incrementi dei prezzi di listino.

Le previsioni internazionali

Se Xiaomi è sempre più ottimista, il quadro globale per ora rimane più cauto. Secondo TrendForce, i prezzi delle memorie DRAM sono aumentate del 90-95% solamente nel primo trimestre 2026, con un ulteriore rialzo del 13-18% previsto per il terzo trimestre.

Si stima inoltre che la crescita dell’offerta DRAM si fermerà al 16% quest’anno, ben al di sotto della media storica del 20-30%. La causa è ormai nota, i produttori di chip stanno destinando sempre più capacità produttiva alla memoria HBM per i data center AI, lasciando poche risorse ai marchi produttori di dispositivi tech.

Per alcuni analisti, un ritorno alla normalità sarà possibile, ma non nel breve termine. Il 2027 inoltrato potrebbe essere la prima vera finestra di svolta, mentre per il momento si prevedono ulteriori cali nelle spedizioni di PC e smartphone.

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