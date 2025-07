Se odi il caldo, queste 5 città europee sono assolutamente da evitare

Negli ultimi anni le estati sono profondamente cambiate. Il numero di giorni di caldo estremo è aumentato notevolmente e alcune località insospettabili si ritrovano a fare i conti con temperature mai viste.

A quantificare l’entità del problema ha recentemente provato la ONG Climate Resilience for All che ha monitorato per circa 4 anni 85 città del mondo, sommando i giorni in cui vengono superati i 32 gradi, ritenuti la soglia di caldo estremo. I risultati del monitoraggio sono stati inquietanti: in molte capitali europee l’estate è passata da durare 3-4 mesi a 7 mesi.

Un vero e proprio forno a cielo aperto in cui le problematiche legate al surriscaldamento si intersecano con quello che gli esperti definiscono “effetto dell’isola di calore” . Ovvero una situazione particolare in cui la densità costruttiva, la carenza di aree verdi, l’eccesso di asfalto e i flussi migratori urbani fanno lievitare le temperature verso l’alto.

I rischi per la salute

Lo studio di Climate Resilience for All non è stato l’unico a far scattare l’allarme. Un’altra ricerca ha affermato che circa la metà della popolazione del pianeta ha dovuto affrontare almeno 30 giorni di temperature estreme lo scorso anno.

4 milioni di persone esposte a un caldo anomalo che mette a rischio la salute di anziani e soggetti fragili. Con tutto ciò che ne consegue a livello di carico sui vari sistemi sanitari nazionali che, negli ultimi anni, hanno dovuto far fronte a molti più ricoveri e a morti causate dal caldo.

Il dato lampante che emerge da questi due studi è che le città europee non sono attrezzate per affrontare questa nuova situazione climatica. Non lo sono a livello urbanistico (mancano le zone d’ombra, domina l’asfalto e si continua a costruire) né tantomeno a livello sociale (poche realtà hanno piani d’emergenza per affrontare il caldo o rifugi per i soggetti più a rischio).

Emblematiche, in tal senso, le parole di Kathy Baughman McLeod, CEO di Climate Resilience for All. Secondo la responsabile è finito il tempo delle esitazioni. Vanno create più aree verdi, progettati edifici meno impattanti sul clima e ogni città dovrebbe dotarsi di un piano per affrontare le ondate di calore.