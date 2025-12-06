Se hai ancora uno di questi vecchi videogiochi puoi rivenderlo a più di 1.000 euro

La passione per il vintage sta dominando la moda e i consumi degli ultimi anni. Un assunto particolarmente valido quando si parla di videogiochi, un settore che si sta muovendo in due direzioni opposte: da un lato vengono prodotti titoli così curati e avanzati da sembrare film. Dall’altro stanno spopolando le console per il retrogaming e i vecchi cabinati delle sale giochi.

Proprio per questo motivo i giochi degli anni ‘80 e ‘90 stanno raggiungendo quotazioni incredibili nel mondo del collezionismo. I 5 di cui stiamo per parlare, ad esempio, hanno valori ben superiori ai 1.000 euro.

leggi anche Controlla se hai uno di questi 2 vinili perché valgono 100.000 euro

Mega Man X3

Mega Man è uno dei personaggi simbolo del mondo del gaming, quasi alla pari con Super Mario e Sonic. Tra tutti i giochi con protagonista l’androide blu di Capcom, quello da ricercare si chiama Mega Man X3 ed è uscito nel 1996 per Super Nintendo.

Pubblicato quando lo SNES era sul viale del tramonto e in pochissime copie, il gioco è estremamente raro e per una copia con scatola i collezionisti possono pagare tranquillamente più di 1.000 euro. E anche la sola cartuccia ha quotazioni di tutto rispetto.

Panzer Dragoon Saga

Panzer Dragoon Saga è un gioco con una storia estremamente sfortunata. Nato per la console SEGA Saturn, venne pubblicato in poche copie, complice il flop del device di gioco.

Se siamo stati tra i pochi ad acquistarne una della versione americana abbiamo fatto un affarone. Se ben tenuta possiamo rivenderla a cifre vicine ai 1.500 euro.

King of Fighters 2000 - versione inglese

Saliamo di livello per parlare di un’altra serie storica di videogiochi: la saga di King of Fighter. Settimo capitolo della serie, King of Fighter 2000, nella versione inglese, venne rilasciato da SNK prima che l’azienda dichiarasse bancarotta, ed esiste in appena 100 copie sparse in giro per il mondo.

Ognuna di esse ha un valore stimato compreso tra i 3.500 e i 5.000 euro.

I due giochi degli anni ‘80 che valgono quanto un’auto

Tra i videogiochi degli anni ‘80 ci sono due titoli che, se rivenduti al collezionista giusto, potrebbero fornirci il budget per acquistare un auto.

Il primo è la versione del famosissimo Tetris per le console SEGA Genesis e Megadrive. Il gioco trova posto tra i più rari della storia perché venne prodotto in appena 10 copie, in quanto i diritti di pubblicazione erano un’esclusiva della concorrente Nintendo.

Una questione puramente legale che ha portato il valore dei pochi esemplari esistenti a cifre che vanno dai 2.800 ai 15.000 euro, a seconda dello stato di conservazione.

Negli anni ‘80 l’Atari 2600 era la console di gioco più diffusa al mondo. Lo era molto meno, però, il gioco Birthday Mania, un titolo stranissimo in cui l’obiettivo era quello di soffiare su delle candeline e scoppiare dei palloncini davanti a una schermata personalizzata con il nome del giocatore.

Fu un flop assoluto ma i rarissimi esemplari oggi esistenti possono essere rivenduti addirittura a cifre superiori ai 32.000 euro.