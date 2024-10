Scuole chiuse a ottobre, ecco quando

Scioperi, elezioni e ponti: per alcune scuole arrivano i primi giorni di chiusura dopo la ripresa delle lezioni.

Già questo mese quindi alcuni studenti godranno di qualche giorno di riposo: scopriamo quando facendo chiarezza su quali sono le zone interessate e le ragioni per cui alcune scuole resteranno chiuse a ottobre.

Lo sciopero del 2 ottobre

Già nella giornata di domani, mercoledì 2 ottobre, rischiano di restare chiuse le scuole della Sardegna a causa dello sciopero proclamato dai Cobas accogliendo l’appello lanciato dai comitati contro la speculazione energetica allo scopo di sensibilizzare il personale docente, Ata, studenti e le loro famiglie sull’importanza di adottare le misure necessarie per attuare una vera e propria autodeterminazione delle risorse da parte del popolo sardo.

Non è un caso infatti che lo sciopero sia stato proclamato per la giornata in cui vengono consegnate le firme per la legge di iniziativa popolare “Pratobello 24”, il cui testo prevede la creazione di una mappa delle aree idonee all’installazione di impianti per l’energia rinnovabile, escludendo invece le zone con elevato valore paesaggistico, culturale e ambientale. Sempre qui si punta poi a soluzioni strategiche innovative, puntando ad esempio su un maggiore utilizzo dell’idrogeno.

Senza dimenticare poi i problemi più affini alla scuola, in particolare quello del precariato per il quale in questi giorni ci sono presidi in tutta Italia.

Lo sciopero, in una giornata molto sentita per il popolo sardo, potrebbe quindi comportare la chiusura in quelle scuole in cui la partecipazione di insegnanti e Ata alla protesta sarà talmente rilevante da impedire lo svolgimento delle lezioni.

Per il momento non ci sono altri scioperi dei lavoratori della scuola in programma a ottobre, né in Sardegna né nel resto d’Italia, quindi quella di mercoledì 2 ottobre potrebbe essere l’unica giornata in cui le scuole rischiano di restare chiuse per questo motivo.

Le elezioni regionali

Restano sicuramente chiuse invece le scuole della Regione Liguria che ospitano i seggi per le elezioni amministrative con cui si andrà a eleggere il Consiglio regionale dopo le dimissioni di Toti.

Le elezioni Amministrative in Liguria si terranno domenica 27 ottobre e lunedì 28 ottobre, con le scuole che ospitano i seggi che resteranno sicuramente chiuse sabato 26, lunedì 28 e martedì 29 ottobre, con la ripresa prevista per il 30 ottobre.

Per la stessa ragione resteranno chiuse le scuole di Umbria ed Emilia Romagna, per le quali però le elezioni amministrative sono in programma a novembre (domenica 17 e lunedì 18). Le tre regioni non hanno infatti trovato un punto di incontro per definire una data delle elezioni amministrative che fosse uguale per tutti, ragion per cui in Liguria si andrà al voto leggermente in anticipo.

Il maxi ponte di Ognissanti

Le scuole restano chiuse sicuramente venerdì 1 novembre, festa nazionale di Ognissanti. Tuttavia, ci sono scuole che hanno disposto la chiusura delle scuole anche il giorno prima, giovedì 31 ottobre, regalando un ponte lungo alle famiglie.

Nel dettaglio, per quanto nei calendari regionali non venga data indicazione rispetto alla chiusura delle scuole il 31 ottobre, ci sono istituti che nel pieno rispetto delle norme stanno procedendo in questa direzione predisponendo la chiusura con un giorno di anticipo.

Sono tante le scuole che nel calendario approvato a inizio anno prevedono la sospensione delle lezioni il 31 ottobre, con la comunicazione alle famiglie che verrà data già nei prossimi giorni.

