Scuole chiuse a febbraio 2023: tra elezioni e carnevale, il calendario delle vacanze

Da poco rientrati dalle vacanze di Natale, per molti studenti italiani sono in programma a febbraio altri giorni di stop delle lezioni. A febbraio, infatti, c’è un preciso calendario che porterà alla chiusura delle scuole italiane in prossimità del carnevale 2023, senza dimenticare poi che in alcune regioni sono in programma le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale che richiederanno l’allestimento dei seggi nelle aule scolastiche. Le regioni interessate dalle elezioni sono le due più popolose: Lombardia e Lazio, con un numero importante di studenti interessati dalla chiusura delle scuole.

Vediamo, dunque, quando le scuole chiuderanno a febbraio 2023 per permettere i festeggiamenti per il carnevale e lo svolgimento delle elezioni nelle regioni interessate.

Quando si vota in Lazio e Lombardia e chiusura delle scuole

Per le elezioni regionali di Lazio e Lombardia si voterà in due giornate: domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Ciò significa che i locali scolastici dovranno essere a disposizione per gli organizzatori delle elezioni già nel pomeriggio di venerdì 10 febbraio, con le scuole che tuttavia resteranno regolarmente aperte la mattina.

Il primo giorno di sospensione delle lezioni è quindi sabato 11 febbraio, così come pure lunedì 13 febbraio. La chiusura si protrarrà anche il giorno di San Valentino, martedì 14 febbraio 2023, per permettere le operazioni di scrutinio e la sanificazione dei locali, con il ritorno in classe previsto mercoledì 15 febbraio.

Quando chiudono le scuole per il carnevale 2023

Anche se non si tratta di una festività nazionale, ci sono alcune regioni che nel loro calendario scolastico hanno previsto dei giorni di vacanza anche in prossimità del carnevale.

Nella maggior parte dei casi, le scuole vengono chiuse per il martedì grasso e solitamente viene anche previsto un ponte. Ad esempio, Abruzzo, Basilicata, Campania, Piemonte e Provincia di Trento hanno disposto la chiusura delle scuole sia lunedì 20 che martedì - grasso - 21 febbraio 2023.

C’è poi il Friuli Venezia Giulia, dove alle suddette giornate di aggiunge anche mercoledì 22 febbraio 2023, che da tradizione cristiana equivale all’inizio del periodo di quaresima.

In Sardegna, invece, le scuole restano chiuse solamente nella giornata del martedì grasso, 21 febbraio 2023, mentre in Valle D’Aosta e Veneto anche il giorno dopo, mercoledì 22 febbraio.

In Molise, invece, niente vacanze di Carnevale: la regione ha infatti deciso in favore di un giorno di vacanza in prossimità del mercoledì “delle ceneri”, quindi il 22 febbraio 2023. In provincia di Bolzano, invece, è prevista una settimana di vacanza per il Carnevale: da lunedì 20 a sabato 25, con il ritorno in classe in programma il lunedì successivo, 27 febbraio 2023.

Discorso differente per la Lombardia, dove c’è il rito ambrosiano: qui, infatti, le scuole si fermano venerdì 24 e sabato 25 febbraio.

Ricordiamo poi che nulla vieta alle scuole, anche laddove non sia previsto dal calendario scolastico regionale, di sospendere volontariamente le lezioni in prossimità del carnevale; potrebbe succedere, quindi, che anche un istituto che non si trova in una delle suddette zone resti chiuso tra il 20 e il 23 febbraio 2023.