Sarà un venerdì ad alta tensione per la mobilità italiana. Lo sciopero del 10 aprile 2026 si preannuncia come uno degli eventi più critici del trimestre, coinvolti settori chiave come l’assistenza al volo (ENAV) e il trasporto pubblico locale (TPL) in diverse regioni. Per chi ha programmato un viaggio, la parola d’ordine è giocare d’anticipo: i disagi inizieranno nel primo pomeriggio per concludersi solo a notte fonda.

Sciopero Aerei 10 aprile: stop ENAV e controllori di volo

Il fronte più caldo riguarda il comparto aereo. La protesta, indetta da sigle sindacali come UIL Trasporti, UGL-TA e UNICA, interesserà il personale ENAV dalle ore 13:00 alle 17:00.

Nonostante la finestra temporale sia di sole quattro ore, l’impatto sarà nazionale. A incrociare le braccia saranno i controllori di volo degli Area Control Center (ACC) di Roma e Milano, snodi vitali per il traffico sopra la penisola. Disagi specifici sono attesi anche negli aeroporti di Napoli Capodichino e Milano Malpensa, oltre a possibili rallentamenti nei controlli di sicurezza a Fiumicino e Ciampino per l’agitazione del personale ADR Security.

leggi anche Tutti gli scioperi trasporti di aprile 2026. Il calendario e le date

Quali sono i voli garantiti?

Come da normativa, l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha confermato la tutela dei voli di Stato, di emergenza e delle tratte previste nelle fasce protette (7:00-10:00 e 18:00-21:00), che però non coincidono temporalmente con lo sciopero. Per i passeggeri coinvolti nella fascia 13-17, il consiglio è verificare lo stato del volo sui portali di ITA Airways, Ryanair, EasyJet e altre compagnie, che stanno già procedendo a cancellazioni preventive.

Bus e trasporto locale: ecco dove e gli orari

Il 10 aprile la protesta scende anche in strada. Il personale di Busitalia Sita Nord ha proclamato un’agitazione di 4 ore, dalle 20:01 alle 24:00, che colpirà in particolare:

Veneto

Umbria

Campania

In queste Regioni, il servizio di autobus extraurbani e urbani gestiti dall’azienda potrebbe subire cancellazioni totali o parziali nella fascia serale. A Milano, invece, occhi puntati su ATM e NET, dove il sindacato CONFIAL-Trasporti ha annunciato disagi tra le 8:45 e le 15:00.

Manutenzione ferroviaria: sciopero RFI di 24 ore

Anche chi viaggia su rotaia dovrà prestare attenzione. I lavoratori addetti alla manutenzione delle infrastrutture di RFI sciopereranno per l’intera giornata del 10 aprile. Sebbene questa protesta non riguardi direttamente il personale viaggiante (capitreno e macchinisti), eventuali guasti alla rete potrebbero non essere riparati tempestivamente, causando ritardi sulla linea Alta Velocità e sui Regionali.

Rimborsi e diritti dei passeggeri

In caso di volo cancellato per sciopero dei controllori di volo, la normativa europea (Reg. CE 261/2004) prevede il diritto alla riprotezione (volo alternativo) o al rimborso del biglietto. Tuttavia, poiché lo sciopero di enti terzi come ENAV è spesso considerato «circostanza eccezionale», la compensazione pecuniaria (il risarcimento da 250 a 600 euro) non è solitamente dovuta.