Il venerdì nero dei trasporti è entrato nel vivo. Oggi, 10 aprile 2026, il comparto aereo e diverse reti del trasporto pubblico locale incrociano le braccia in una mobilitazione che minaccia di paralizzare gli spostamenti di migliaia di viaggiatori.

La protesta, guidata da sigle come UILT-UIL e FAST-CONFSAL, è alimentata dalle tensioni sul rinnovo del contratto nazionale e dalle richieste di maggiori garanzie occupazionali per il personale di terra e di volo. A rendere il quadro più complesso si aggiunge un peggioramento delle condizioni meteo su gran parte della Penisola, con aria fredda in arrivo che potrebbe sommare ritardi logistici a quelli sindacali.

Gli orari della protesta negli aeroporti e il caso Techno Sky

Il fulcro dell’agitazione si concentra nei cieli italiani durante la fascia pomeridiana, precisamente dalle ore 13:00 alle ore 17:00. Ma non si tratta di una protesta isolata. Oltre ai controllori di volo ENAV, si ferma anche il personale di Techno Sky, società fondamentale per la manutenzione degli impianti di assistenza al volo.

I disagi maggiori sono segnalati negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, dove la mobilitazione degli addetti alla sicurezza sta già rallentando i varchi d’accesso. Situazione analoga a Milano Malpensa e Napoli Capodichino, dove l’astensione dal lavoro dei tecnici e dei controllori locali rischia di causare la cancellazione di numerose rotte domestiche ed europee.

Voli garantiti ed elenco ufficiale dell’ENAC

Per limitare l’impatto sui cittadini, restano attive le consuete fasce di garanzia previste dalla legge, che assicurano la regolarità dei voli programmati tra le 07:00 e le 10:00 e tra le 18:00 e le 21:00. L’ENAC ha inoltre confermato che rimarranno operativi tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi i transiti, e i voli di Stato o di emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda la continuità territoriale con Sardegna e Sicilia, è assicurata almeno una frequenza giornaliera per tratta. Si segnalano però possibili ripercussioni sui voli verso la Germania a causa di uno sciopero concomitante del personale di cabina Lufthansa (Discover), che durerà per quasi l’intera giornata.

La mappa dei disagi per bus e trasporti locali

Il fronte della protesta si estende anche al trasporto su gomma, con modalità e orari differenti a seconda della città. Il personale di Busitalia Sita Nord ha proclamato uno stop di 4 ore nella fascia serale, dalle 20:01 fino a mezzanotte, interessando i collegamenti in Veneto, Umbria e Campania.

A Napoli, la situazione è resa ancora più difficile dallo sciopero del personale EAV che si ferma tra le 11:00 e le 15:00. Altre criticità locali emergono in Friuli-Venezia Giulia, con il fermo di Arriva Udine nel tardo pomeriggio, e in Calabria, dove il personale della IAS Autolinee a Cosenza incrocia le braccia fino alle 14:57.

Come gestire cancellazioni e rimborsi

I passeggeri che subiscono la cancellazione del volo a causa di questa giornata di sciopero hanno diritto alla riprotezione su un collegamento alternativo o al rimborso integrale del biglietto.

Se l’attesa in aeroporto supera le due ore, la compagnia è tenuta a fornire assistenza gratuita, inclusi pasti e bevande. È importante ricordare che, trattandosi di uno sciopero del controllo aereo o di comparto regolarmente preannunciato, la compensazione pecuniaria automatica (fino a 600 euro) non è solitamente dovuta, a meno che il ritardo non sia causato da inefficienze interne al vettore indipendenti dall’agitazione sindacale.

Si raccomanda di verificare costantemente lo stato del proprio viaggio sui canali ufficiali prima di recarsi in aeroporto o alle stazioni bus.