Rimborso per cancellazione voli, quando e come richiederlo

Quadro normativo di riferimento comprende il:

La Convenzione di Montreal

La Convenzione di Montreal del 1999 è un trattato internazionale che disciplina la responsabilità delle compagnie aeree nei confronti dei passeggeri e delle merci nel trasporto aereo internazionale.

La Convenzione non disciplina direttamente il diritto al rimborso o alla compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo, essa interviene nei casi in cui la cancellazione del volo causi danni economici al passeggero, prevedendo un diritto al risarcimento, a determinate condizioni.

In particolare, l’art. 19 della Convenzione di Montreal stabilisce che il vettore è responsabile per il danno derivante da ritardi nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitarlo o che fosse impossibile farlo.