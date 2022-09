Scioperi di settembre, il calendario delle proteste per mezzi pubblici e aerei

Con settembre ricominciano le attività lavorative e scolastiche che dalle periferie alle città necessitano di utilizzare i trasporti pubblici locali. Anche se in quest’estate 2022 ci sono stati diversi scioperi importanti, come quello degli aerei che ha creato disagio ai viaggiatori, settembre d l’inizio della stagione fredda si preannunciano all’insegna di scioperi.

A trasmettere il calendario degli scioperi autorizzati è stato con anticipo il ministero delle Infrastrutture. Il calendario fa riferimento agli scioperi programmati di settembre 2022 e sono compresi sia gli scioperi dei mezzi, che lo sciopero generale. Tra i primi lo stop ai mezzi pubblici, ai treni e al settore aereo.

Nel calendario è presente anche il maxi sciopero generale proclamato dall’associazione sindacale Fisi, cioè la Federazione italiana dei sindacati Intercategoriali. Per tutto il personale dei settori pubblici della pubblica amministrazione e pubblici e privati della sanità e della scuola sarà previsto uno sciopero generale di 48 ore, nella giornata del 9-10 settembre 2022. Ecco il calendario del resto degli scioperi di settembre 2022.

Prima metà di settembre all’insegna degli scioperi: il calendario ufficiale

Dal calendario del ministero delle Infrastrutture è possibile estrapolare tutti gli scioperi confermati della prima metà di settembre. Ecco il calendario:

Inizio Fine Settore Modalità Rilevanza 04/09/2022 04/09/2022 Ferroviario 23 ORE: DALLE 01.00 ALLE 23.59 Regionale 05/09/2022 05/09/2022 Trasporto pubblico locale 4 ORE: DALLE 19.00 ALLE 23.00 Regionale 05/09/2022 05/09/2022 Trasporto pubblico locale 4 ORE: DALLE 10.15 ALLE 14.15 Locale 06/09/2022 06/09/2022 Aereo 24 ORE: DALLE 00.00 ALLE 24.00 Nazionale 09/09/2022 10/09/2022 Intersettoriale 48 ORE: DALLE 23.59 DELL’8/9 ALLE 23.59 DEL 10/9 Nazionale 12/09/2022 12/09/2022 Aereo 24 ORE: DALLE 00.01 ALLE 23.59 Interregionale 12/09/2022 12/09/2022 Aereo 24 ORE: DALLE 00.01 ALLE 23.59 Nazionale 12/09/2022 12/09/2022 Aereo 24 ORE: DALLE 00.01 ALLE 23.59 Nazionale 12/09/2022 12/09/2022 Aereo 4 ORE: DALLE 12.00 ALLE 16.00 Nazionale 12/09/2022 12/09/2022 Aereo 24 ORE: DALLE 00.00 ALLE 23.59 Nazionale 12/09/2022 12/09/2022 Trasporto pubblico locale 24 ORE Locale 12/09/2022 22/09/2022 Marittimo 2 ORE PER OGNI TURNO PREVISTO DALLE 00.00 DEL 12/9 ALLE 24.00 DEL 20/9; SETT. AMM.VO DALLE 00.00 DEL 21/9 ALLE 24.00 DEL 22/9 Provinciale 13/09/2022 13/09/2022 Trasporto pubblico locale 4 ORE VARIE MODALITA’ Regionale 16/09/2022 16/09/2022 Ferroviario 8 ORE: DALLE 09.01 ALLE 16.59 Regionale

Il 16 settembre ci saranno diversi scioperi su tutto il territorio italiano. Tra questi lo sciopero Mercitalia Rai della regione Sicilia, Amtab di Bari e quello della società Trotta Bus Service di Fiumicino. Sempre il 16 sciopereranno le autolinee Romano regionali di Crotone e il personale Tpl della regione Umbria. Ci sarà uno sciopero anche del personale del gruppo Arrivo a Torino, autolinee toscane e quello del Cotral.

Seconda metà di settembre: il calendario ufficiale degli scioperi

Nella seconda parte del mese di settembre sono stati confermati al momento scioperi per la linea ferroviaria e lo sciopero della settore aereo. Gli scioperi ferroviari sono previsti a partire dal 18 al 19 settembre e coinvolgeranno per diverse ore le linee Trenitalia della Regione Emilia-Romagna (18-19 settembre), la Regione Calabria (18-19 settembre) e la Regione Lombardia per via dello sciopero del personale di Trenord dal 27 settembre al 28 settembre.

Infine nella giornata del 29 settembre è previsto uno sciopero del settore aereo, uno sciopero che prosegue quelli iniziati durante la stagione estiva e che non segnano affatto la fine del movimento delle associazioni per la categoria del personale di servizio e dei piloti delle compagnie aeree low cost.