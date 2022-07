È caos nei cieli. Oltre ai perpetui disagi del settore aereo, con continui ritardi e cancellazioni, a causa del caro carburante e della mancanza del personale, il 17 luglio si preannuncia essere un’altra intensa giornata per chi dovrà spostarsi in aereo.

È stato infatti indetto uno sciopero degli aerei dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per la giornata di domenica 17 luglio 2022, per il quale si stimano almeno 600 voli a rischio cancellazione. Oltre 100 mila passeggeri potrebbero quindi rischiare di rimanere a terra, a rischio quindi partenze e le vacanze degli italiani.

Lo sciopero avrà la durata di 4 ore, dalle 14 alle 18, per piloti, assistenti di volo di alcune compagnie aeree. Inizialmente lo stop avrebbe dovuto protrarsi per l’intero arco della giornata, a oggi però lo sciopero è stato ridotto per garantire alcune fasce orarie come quella della mattina, dalle 7.00-10.00, e quella serale, dalle 18.00- 21.00.

Nel caso in cui si sia acquistato un biglietto per la giornata del 17 luglio, potrebbe essere importante conoscere l’elenco dei voli cancellati e le ragioni dello sciopero degli aerei.

Sciopero aerei del 17 luglio: chi sciopera e perché

Sono previsti oltre 600 voli cancellati per il 17 luglio. Lo sciopero, indetto dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, coinvolgerà alcune importanti compagnie. Scioperano infatti i lavoratori della Ryanair, Malta Air e della società CrewLink, insieme a easyJet, Volotea e i controllori di Enav.

I lavoratori italiani delle compagnie rivendicano delle condizioni contrattuali e salariali che siano in linea con il contratto nazionale del trasporto aereo; oltre a essere riforniti di acqua e cibo per gli equipaggi, i quali molto spesso sono impossibilitati a scendere dall’aereo anche per 14 ore consecutive. Infine, chiedono la cancellazione dei tagli ai salari introdotti per fronteggiare un periodo di crisi non più attuale.

Sciopero 17 luglio: elenco voli confermati e cancellati

Davanti alla notizia dello sciopero aereo del 17 luglio, è importante specialmente per chi ha acquistato un biglietto, conoscere non solo le compagnie ma anche l’elenco dei voli cancellati.

Ryanair ed Easyjet

Le due compagnie non hanno specificato quali voli saranno annullati per la giornata di domenica. E se Easyjet ha comunicato che alcuni voli saranno cancellati tra i 58 programmati per la giornata, Ryanair ha comunicato sul proprio sito la riduzione del numero di voli cancellati da/per l’Italia nella fascia oraria tra le 16.00 e le 18.00 “a causa degli scioperi del controllo del traffico aereo”. La compagnia irlandese ha quindi invitato i clienti consultare l’applicazione della compagnia.

Volotea

La compagnia che vola da e per la Sardegna ha avvisato che saranno cancellati ben 24 voli. In caso di cancellazione la compagnia ha invitato i propri clienti a non recarsi in aeroporto, ma di richiedere “qualsiasi modifica o rimborso” accedendo al sito web tramite sulla pagina “Gestisci la tua prenotazione”. I passeggeri direttamente coinvolti sono saranno avvisati anticipatamente tramite e-mail ed sms “con le opzioni alternative disponibili per raggiungere la destinazione”. I 24 voli cancellati sono i seguenti riportati in tabella.

Volo Origine Destinazione Orario di partenza 2312 Lille Fiumicino 13:00 1799 Cagliari Napoli 13:15 1657 Olbia Genova 14:15 1670 Bari Zante 14:20 1347 Bordeaux Venezia14:35 1134 Olbia Fiumicino 14:40 1778 VRN OLB 14:55 1798 Napoli Cagliari 15:00 1788 Napoli Zante 15:25 2313 Fiumicino Lille 15:40 1571 Alghero Torino 15:40 1282 Venezia Cagliari 15:50 1656 Genova Olbia 15:55 1142 Olbia Milano 16:10 1117 Fiumicino Cagliari 16:15 1315 Olbia Bergamo 16:40 1346 Venezia Bordeaux 16:55 1789 Zante Napoli 17:00 1128 Cagliari Milano 17:05 1570 Torino Alghero 17:20 1283 Cagliari Venezia 17:55 1143 Milano Olbia 18:00 1671 Zante Bari 18:40 1129 Milano Cagliari 19:00

Ita Airways

Maggiori i disagi per i clienti della compagnia Ita Airways. La compagnia ha annunciato di aver cancellato 122 voli e che per ridurre al minimo i disagi aerei più grandi “opereranno su diverse rotte nazionali e internazionali per trasportare il maggior numero possibile di passeggeri” in modo da garantire che almeno il 50% dei passeggeri prenda un volo sostitutivo lo stesso giorno. Prima di recarsi in aeroporto è consigliabile ai clienti di collegarsi sul sito ita-airways.com, oppure chiamare la compagnia aerea al numero verde 800 93 60 90 (in Italia), al numero +39 +39 06 8596 0020 (dall’estero). La compagnia fa sapere che i passeggeri potranno riprenotare il proprio viaggio senza costi aggiuntivi o penali, oppure chiedere il rimborso totale del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o il ritardo alla partenza supera le 5 ore) entro il 24 luglio 2022.

Di seguito la tabella con tutti i voli cancellati.

Volo Partenza Arrivo AZ 60 Rome Fiumicino Madrid AZ 61 Madrid Rome Fiumicino AZ 76 Rome Fiumicino Barcelona AZ 79 Barcelona Rome Fiumicino AZ 107 Amsterdam Rome Fiumicino AZ 110 Rome Fiumicino Amsterdam AZ 112 Milan Linate Amsterdam AZ 113 Amsterdam Milan Linate AZ 149 Bruxelles Milan Linate AZ 150 Milan Linate Bruxelles AZ 159 Bruxelles Rome Fiumicino AZ 160 Rome Fiumicino Bruxelles AZ 204 Rome Fiumicino London Heathrow AZ 207 London Heathrow Rome Fiumicino AZ 208 Rome Fiumicino London Heathrow AZ 209 London Heathrow Rome Fiumicino AZ 220 Milan Linate London City AZ 227 London City Milan Linate AZ 238 Milan Linate London Heathrow AZ 247 London Heathrow Milan Linate AZ 312 Milan Linate London City AZ 313 London City Milan Linate AZ 319 London City Rome Fiumicino AZ 324 Rome Fiumicino London City AZ 352 Milan Linate Paris Orly AZ 353 Paris Orly Milan Linate AZ 354 Rome Fiumicino Nice AZ 355 Nice Rome Fiumicino AZ 410 Milan Linate Francoforte AZ 414 Milan Linate Dusserldorf AZ 417 Dusserldorf Milan Linate AZ 419 Francoforte Milan Linate AZ 566 Milan Linate Geneva AZ 567 Geneva Milan Linate AZ 573 Zurich Rome Fiumicino AZ 574 Rome Fiumicino Zurich AZ 577 Geneva Rome Fiumicino AZ 578 Rome Fiumicino Geneva AZ 718 Rome Fiumicino Atene AZ 719 Atene Rome Fiumicino AZ 866 Rome Fiumicino Tunisi AZ 867 Tunisi Rome Fiumicino AZ 884 Rome Fiumicino Malta AZ 885 Malta Rome Fiumicino AZ 1156 Reggio Calabria Rome Fiumicino AZ 1157 Rome Fiumicino Reggio Calabria AZ 1167 Rome Fiumicino Lamezia Terme AZ 1170 Lamezia Terme Rome Fiumicino AZ 1171 Rome Fiumicino Lamezia Terme AZ 1174 Lamezia Terme Milan Linate AZ 1178 Lamezia Terme Rome Fiumicino AZ 1179 Milan Linate Lamezia Terme AZ 1185 Milan Linate Lamezia Terme AZ 1192 Reggio Calabria Milan Linate AZ 1193 Milan Linate Reggio Calabria AZ 1269 Rome Fiumicino Naples AZ 1270 Naples Rome Fiumicino AZ 1287 Milan Linate Naples AZ 1288 Naples Milan Linate AZ 1318 Bologna Rome Fiumicino AZ 1319 Rome Fiumicino Bologna AZ 1386 Genoa Rome Fiumicino AZ 1395 Rome Fiumicino Genoa AZ 1430 Turin Rome Fiumicino AZ 1435 Rome Fiumicino Turin AZ 1462 Venice Rome Fiumicino AZ 1475 Rome Fiumicino Venice AZ 1501 Cagliari Rome Fiumicino AZ 1504 Milano Malpensa Cagliari AZ 1519 Cagliari Verona AZ 1559 Cagliari Milan Linate AZ 1560 Milan Linate Cagliari AZ 1597 Rome Fiumicino Cagliari AZ 1601 Alghero Milan Linate AZ 1604 Milan Linate Alghero AZ 1606 Bari Rome Fiumicino AZ 1607 Rome Fiumicino Bari AZ 1613 Rome Fiumicino Bari AZ 1616 Bari Rome Fiumicino AZ 1619 Rome Fiumicino Brindisi AZ 1622 Brindisi Rome Fiumicino AZ 1623 Rome Fiumicino Brindisi AZ 1628 Brindisi Milan Linate AZ 1633 Milan Linate Bari AZ 1634 Brindisi Rome Fiumicino AZ 1643 Milan Linate Brindisi AZ 1652 Bari Milan Linate AZ 1653 Milan Linate Bari AZ 1675 Rome Fiumicino Firenze AZ 1678 Firenze Rome Fiumicino AZ 1714 Catania Milan Linate AZ 1715 Milan Linate Catania AZ 1718 Catania Milan Linate AZ 1720 Catania Milan Linate AZ 1721 Milan Linate Catania AZ 1726 Catania Rome Fiumicino AZ 1727 Milan Linate Catania AZ 1730 Catania Rome Fiumicino AZ 1733 Rome Fiumicino Catania AZ 1734 Catania Rome Fiumicino AZ 1741 Rome Fiumicino Catania AZ 1745 Rome Fiumicino Catania AZ 1760 Palermo Milan Linate AZ 1764 Palermo Milan Linate AZ 1766 Palermo Rome Fiumicino AZ 1775 Milan Linate Palermo AZ 1781 Rome Fiumicino Palermo AZ 1792 Palermo Rome Fiumicino AZ 1795 Rome Fiumicino Palermo AZ 1799 Rome Fiumicino Palermo AZ 1906 Olbia Rome Fiumicino AZ 1907 Rome Fiumicino Olbia AZ 1926 Milan Linate Olbia AZ 1929 Olbia Milan Linate AZ 2038 Rome Fiumicino Milan Linate AZ 2044 Rome Fiumicino Milan Linate AZ 2059 Milan Linate Rome Fiumicino AZ 2061 Milan Linate Rome Fiumicino AZ 2068 Rome Fiumicino Milan Linate AZ 2075 Milan Linate Rome Fiumicino AZ 2080 Rome Fiumicino Milan Linate AZ 2092 Rome Fiumicino Milan Linate

È quindi questo l’elenco dei voli cancellati a causa dello sciopero del 17 luglio. Per ottenere maggiori informazioni è consigliabile che i viaggiatori consultino il sito della propria compagnia aerea, oppure il sito del ministero dei Trasporti.