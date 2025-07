Schiaffo al PIL di Meloni, nel II trimestre del 2025 c’è il segno meno

L’Istat ha annunciato di stimare per il secondo trimestre del 2025 un PIL dell’Italia in flessione dello 0,1% su base trimestrale e in rialzo dello 0,4% su base annua. Così si legge nella nota appena diffusa dall’Istituto Nazionale di Statistica:

“Nel secondo trimestre del 2025 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e sia aumentato dello 0,4% in termini tendenziali”.

L’Istat ha specificato che il secondo trimestre del 2025 ha avuto una giornata lavorativa in meno sia rispetto al trimestre precedente, sia rispetto al secondo trimestre del 2024, spiegando che, a contribuire al calo del PIL dell’Italia su base trimestrale è stata la diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca e in quello dell’industria e di una sostanziale stazionarietà nei servizi.

Dal lato della domanda, si è messo invece in evidenza il contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta. La variazione acquisita per il 2025, ha continuato l’Istituto di statistica, è stata pari a +0,5%.

Così l’Istat nel commentare il dato relativo al PIL dell’Italia:

“Nel secondo trimestre del 2025 si stima che l’economia italiana sia in flessione dello 0,1% rispetto al primo trimestre dell’anno e in crescita dello 0,4% rispetto al secondo trimestre del 2024. La crescita tendenziale risulta in decelerazione rispetto alla quella dello 0,7% del primo trimestre dell’anno. La stima della crescita acquisita per il 2025 è pari allo 0,5%, uguale a quella rilasciata con la diffusione dei conti trimestrali completi relativi al primo trimestre dell’anno”.

L’Istat ha messo in evidenza di nuovo il motivo per cui il prodotto interno lordo italiano è sceso su base trimestrale, ricordando da un lato che i numeri appena diffusi hanno una “natura preliminare”, e dall’altro motivando il calo con la “diminuzione sia del comparto primario sia di quello industriale”, a fronte della stazionarietà per l’appunto del settore dei servizi nel corso dei primi tre mesi del 2025. “Dal lato della domanda, “la componente nazionale, misurata al lordo delle scorte, è in crescita, mentre si registra una diminuzione consistente della componente estera netta”, ha aggiunto ancora l’istituzione”.

(in fase di scrittura)