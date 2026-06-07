Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Sálvora è l’isola europea (quasi) segreta per un viaggio tra mare, silenzio e bioluminescenza

Andrea Fabbri

7 Giugno 2026 - 05:24

In Spagna c’è una piccola isola silenziosa in cui le acque si “accendono”. E non è l’unico motivo per cui merita una visita

Sálvora è l’isola europea (quasi) segreta per un viaggio tra mare, silenzio e bioluminescenza
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Un’isola semi-deserta in cui domina il silenzio, con pochissimi turisti, panorami da sogno e un fenomeno unico come il Mare Ardora, una bioluminescenza azzurra che fa brillare l’acqua.

No. Non siamo in uno sperduto atollo polinesiano, ma nel cuore dell’Europa, e più precisamente a Sálvora, piccola isola della Spagna facente parte del Parco Nazionale delle Isole Atlantiche della Galizia. Un luogo incredibile che dovremmo visitare almeno una volta nella vita.

leggi anche

Cervi e cascate da sogno. Puoi ammirarli in questo parco naturale a 3 ore da Roma
Cervi e cascate da sogno. Puoi ammirarli in questo parco naturale a 3 ore da Roma

Sálvora è l’isola del silenzio

Sàlvora ha un soprannome che racconta molto della sua storia e della sua atmosfera: la “Grande Sconosciuta”. Completamente fuori dalle rotte turistiche tradizionali, disabitata (l’ultimo residente ha tolto le tende negli anni ‘70) e con un limite d’accesso di 125 persone al giorno, questa piccola isola spagnola priva di bar, negozi, edifici moderni e addirittura cestini, è il paradiso per chi vuole fuggire dal caos della modernità.

A dispetto delle piccole dimensioni, però, Sàlvora offre molto ai suoi visitatori. Il villaggio abbandonato nella parte nord è una testimonianza unica di come si viveva sull’isola fino a pochi decenni fa, così come gli hórreos, i tipici granai sopraelevati della Galizia.

Il punto panoramico più bello è il faro, mentre l’opera simbolo è la statua della sirena che simboleggia la storia della famiglia Mariño, in passato proprietaria del luogo.

La vera particolarità di Sálvora, però, è la zona interna, dove dominano le dune, le rocce e i cespugli spinosi. Un paesaggio decisamente diverso da quello del resto della Spagna e in cui si muovono liberi cervi, cavalli galiziani e uccelli marini tra i più belli al mondo.

Questo non significa che non ci sia nessuna spiaggia da visitare. Le principali sono 3: Praia do Almacén, nei pressi del villaggio abbandonato, dove dominano la sabbia fine e le correnti oceaniche, Praia de Lagos, una piccola lingua di sabbia incastonata nella vegetazione con l’acqua che assume tonalità caraibiche nei giorni soleggiati, e Praia do Castelo dove a farla da padrone sono le rocce e il rumore del vento.

Come arrivare a Sàlvora e quando visitarla

Sálvora si trova alla foce della Ría de Arousa, più o meno a 3 km dalla costa della Galizia. Per raggiungerla ci sono collegamenti quotidiani da Cambados, O Grove e Ribeira. In tutti i casi si arriva tramite escursioni autorizzate dal parco nazionale.

È possibile anche arrivare con le imbarcazioni private ma questo implica la richiesta di un permesso complicato da ottenere. I gestori del parco sono molto rigorosi nel loro lavoro di tutela paesaggistico-ambientale e il limite di 125 visitatori giornalieri non ammette eccezioni.

Per chi ha la possibilità di scegliere, i mesi migliori per prenotare una visita sull’isola sono quelli di luglio, agosto e settembre. I primi offrono giornate lunghe, temperature più gradevoli per fare il bagno e una luce intensa e spettacolare. Settembre è altrettanto interessante grazie ai suoi colori unici e al numero ancora più basso di turisti. In più è anche il mese in cui si verifica con più frequenza l’Ardora, la bioluminescenza che illumina le acque dell’oceano.

leggi anche

Un nuovo Paese si sta affermando come meta turistica preferita. Più economico di Italia, Grecia e Spagna
Un nuovo Paese si sta affermando come meta turistica preferita. Più economico di Italia, Grecia e Spagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Spagna
# Vacanze
# Viaggiare

Seguici su

FT logo

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Il piano dell’UE per rilanciare l’economia italiana è fallito. Ed ora?

La crescita rimane debole nonostante l’Italia sia la principale (…)

26 maggio 2026

Attenzione Italia. La crisi energetica potrebbe essere solo all’inizio

I mercati dei futures sul petrolio sembrano tranquilli, ma la storia (…)

21 maggio 2026

Questa azienda della Repubblica Ceca mette alla prova Berlino e Parigi con un’offerta di partecipazione nel produttore di carri armati KNDS

Czechoslovak Group punta a entrare in KNDS con un’offerta in contanti, (…)

14 maggio 2026

Esclusiva del FT svela come i dipendenti di Amazon usa l’AI per guadagnare punti in azienda

Scandalo AI ad Amazon: dipendenti creano agenti per mandare email inutili e (…)

12 maggio 2026

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

SONDAGGIO
Termina il 10/06/2026 È giusto esista ancora l'esame di Maturità nel 2026?
VOTA ORA

Selezionati per te

Pochissimi turisti, clima da sogno e prezzi bassi. Ecco l'isola perfetta per le vacanze a due passi dall'Italia

Viaggi & tempo libero

Pochissimi turisti, clima da sogno e prezzi bassi. Ecco l’isola perfetta per le vacanze a due passi dall’Italia
EasyJet multata, ha rifiutato l'imbarco a un passeggero con passaporto scaduto da meno di 5 anni

Viaggi & tempo libero

EasyJet multata, ha rifiutato l’imbarco a un passeggero con passaporto scaduto da meno di 5 anni

Correlato