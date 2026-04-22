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Quest’isola dimenticata ha 300 giorni di sole e zero stress. Ed è vicina all’Italia

Andrea Fabbri

22 Aprile 2026 - 13:08

A 5 ore di viaggio dall’Italia c’è un’isola paradisiaca con 300 giorni di sole all’anno, spiagge incredibili e un silenzio irreale. Ecco come raggiungerla

Quest’isola dimenticata ha 300 giorni di sole e zero stress. Ed è vicina all’Italia

Il mese di aprile è uno dei migliori in assoluto per prenotare le vacanze estive. I prezzi sono ancora abbordabili, ci sono molti posti disponibili ed è facile trovare biglietti aerei decisamente economici.

Quale migliore occasione per organizzare un viaggio in uno dei paradisi europei meno conosciuti e più suggestivi in assoluto?

Stiamo parlando di La Gomera, una delle isole più piccole e incontaminate delle Canarie. Una vera oasi di tranquillità con un clima incredibile e una delle poche destinazioni del Vecchio Continente ad aver resistito al turismo di massa e ai resort di lusso.

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L’isola dove domina la pace

Con i suoi soli 20 km di lunghezza, La Gomera è una perla incontaminata fatta di spettacoli naturali meravigliosi e panorami da cartolina. Non per niente si è guadagnata il soprannome di “Isla Magica” grazie alla presenza contemporanea di sterminate valli di palme, spiagge di sabbia nera, antiche foreste e scogliere a picco sul mare.

Un luogo davvero unico nel suo genere che dal 2011 è stato dichiarato Riserva della Biosfera, per la ricchezza dei suoi ecosistemi e che può vantare il Parco Nazionale di Garajonay, Patrimonio UNESCO addirittura dal 1986.

Come è facile intuire la Gomera è un vero e proprio paradiso per gli escursionisti. Ci sono ben 600 km di sentieri praticabili e tra una passeggiata e l’altra è possibile sostare in una delle numerose spiagge di sabbia nera di origine vulcanica. Tra quelle assolutamente da non perdere ci sono Playa de Ingles, Playa de Valle Gran Rey e il Charco del Conde, una deliziosa caletta protetta da alte scogliere.

Quando prenotare un viaggio a La Gomera

Uno dei punti di forza de La Gomera è l’incredibile clima con temperature che non scendono mai sotto i 18 gradi e non salgono mai sopra i 30 gradi. Questo significa che non c’è un periodo migliore per visitare l’isola, anche se i mesi di maggio e settembre si fanno preferire per la poca presenza di turisti e per la calma che si respira in ogni angolo.

Come arrivare a La Gomera dall’Italia

La Gomera dispone di un piccolo aeroporto dedicato soltanto ai voli tra le isole dell’arcipelago. Quindi se vogliamo visitarla dobbiamo obbligatoriamente fare scalo a Tenerife o a Gran Canaria e da qui prendere un traghetto che in circa un’ora ci porterà a destinazione. In tutto fanno circa 5-6 ore di viaggio partendo da Milano o da Roma.

Se optiamo per lo scalo a Tenerife dobbiamo ricordarci di scegliere l’aeroporto Sud. Il molo per le partenze verso La Gomera si trova a Los Cristianos, distante meno di 20 km dallo scalo.

Per muoverci all’interno dell’isola è una buona idea noleggiare un auto, in quanto i trasporti locali non brillano per efficienza e capillarità.

Dal punto di vista economico, infine, La Gomera è decisamente più vantaggiosa rispetto a Tenerife, Lanzarote e Fuerteventura. Per un pacchetto completo volo+hotel i prezzi attuali partono da circa 350 euro, mentre se vogliamo organizzarci in autonomia possiamo trovare hotel e appartamenti a partire da 30 euro a notte.

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