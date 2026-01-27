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Queste 5 mete italiane sono state elette tra le migliori destinazioni di mare per il 2026

Andrea Fabbri

27 Gennaio 2026 - 05:23

L’Italia domina la classifica 2026 delle località costiere più eleganti di European Best Destinations. Ecco le 5 mete consigliate dagli esperti di viaggi

Queste 5 mete italiane sono state elette tra le migliori destinazioni di mare per il 2026

I trend turistici sono cambiati profondamente negli anni successivi alla pandemia. Le mete tradizionali devono fare i conti con il sovraffollamento e stanno introducendo misure per limitare gli accessi, stanno emergendo nuove destinazioni tutte da scoprire e le stesse preferenze dei viaggiatori si stanno evolvendo verso la ricerca di esperienze più “autentiche” e significative.

Il turismo esperienziale è la nuova grande tendenza di quest’epoca e ci sono poche viaggi che restano impressi nel cuore come le fughe verso le piccole località costiere.

Proprio su questo tipo di viaggio si sono concentrati gli esperti di European Best Destinations, organizzazione europea fondata nel 2009 per la promozione della cultura e del turismo nel Vecchio Continente, nello stilare la classifica delle migliori località marittime da visitare in questo 2026.

Una classifica in cui compaiono tra le prime 15 ben 5 località italiane.

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Come sono state valutate le mete costiere

Gli esperti di European Best Destinations hanno valutato circa 200 località confrontando molti parametri diversi. Tra i più importanti ci sono la bellezza paesaggistica, le valutazioni dei viaggiatori, il patrimonio culturale e architettonico, lo stile di vita e l’appeal emotivo.

Successivamente hanno elaborato i dati ottenuti e hanno stilato la graduatoria delle migliori 15 per un viaggio breve nel 2026. A dominare è stata l’Italia, con la bellezza di 5 destinazioni premiate, seguita dalla Francia a quota 4 e da Spagna e Grecia a 2. La migliore meta è stata l’unica località croata presente: Cavtat, a pochi chilometri da Dubrovnik.

L’Italia è il Paese con le località costiere più eleganti

Sul terzo gradino del podio si è piazzata Capri, simbolo senza tempo dell’eleganza e dello stile italiano.

In quinta posizione, invece, troviamo Lerici, in Liguria, una perla incastonata nel suggestivo Golfo dei Poeti premiata per la classe, la tranquillità e la particolarità della sua architettura.

Nono posto ancora per la Liguria con Santa Margherita Ligure, particolarmente apprezzata per la calma che si respira tra viali di palme e ville in perfetto stile liberty.

Non poteva mancare in classifica anche l’icona del turismo chic italiano, ovvero Portofino, 11esima, mentre al 13esimo posto si piazza Camogli, piccola, raccolta e perfetta per sfuggire al caos delle grandi metropoli.

La migliore meta per una fuga al mare nel 2026 è in Croazia (a due passi dall’Italia)

Al primo posto tra le mete turistiche marittime da vedere nel 2026 si piazza Cavtat, una delle perle nascoste della Croazia. Definito da European Best Destinations “il rifugio costiero più raffinato dell’Adriatico”, questo paesino di 2.000 abitanti è un luogo magico in cui convivono panorami vista mare da sogno, un patrimonio architettonico che ricorda quello di Venezia e un ritmo di vita sempre calmo e rilassato.

E la buona notizia per chi cerca paesaggi da fotografia, cultura e eleganza, è che Cavtat è vicinissima all’Italia. Basta arrivare in aereo a Dubrovnik e una volta atterrati prendere un taxi o un bus e in dieci minuti saremo a destinazione.

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