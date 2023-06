Saldi estivi 2023, quando iniziano (e finiscono): il calendario per tutta Italia

I saldi estivi sono il momento più atteso per tanti italiani, non solo per gli appassionati di moda, ma soprattutto per chiunque voglia acquistare prodotti validi con convenienza e risparmio, che durante i saldi possono fare davvero una grossa differenza, soprattutto per le famiglie più numerose. Durante questo periodo è infatti possibile acquistare molti prodotti a prezzi decisamente competitivi, anche perché tutti i venditori sono obbligati per legge a dimostrare lo sconto applicato.

In ogni caso, i saldi sono un appuntamento ormai irrinunciabile, sin dalla loro nascita nel 1939 e soprattutto dal 1980, quando le Camere di Commercio li hanno organizzati nel modo in cui li conosciamo ancora oggi (ovvero in due volte all’anno). I saldi invernali hanno riscosso parecchio successo e ci si aspetta quindi un afflusso ancora maggiore per quelli estivi, che complice la bella stagione sono da sempre più allettanti per i consumatori. Bisogna prepararsi allora a non lasciarsi sfuggire nessuna occasione, ma quando iniziano quest’anno i saldi estivi?

Quando iniziano i saldi estivi 2023 e quando finiscono

La Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, in accordo con le organizzazioni locali dei consumatori e delle imprese hanno fissato l’inizio dei saldi estivi al 6 luglio 2023, per una durata di circa 60 giorni. In realtà, i saldi estivi avrebbero dovuto iniziare il primo sabato di luglio, così come previsto dalla Conferenza.

Quest’anno, tuttavia, il primo sabato cade il 1° luglio, così la Commissione sviluppo economico ha posticipato l’inizio della stagione, accogliendo la richiesta delle Associazioni nazionali di categoria. Come tutti gli anni, le date ufficiali sono più che altro indicative per le varie Regioni, lasciando un discreto margine di discrezionalità, più che altro per quanto riguarda l’ultimo giorno dei saldi e l’organizzazione delle Province autonome.

Il calendario per tutta Italia dei saldi estivi

Mentre la data di inizio dei saldi estivi 2023 è pressoché la stessa in tutta Italia, con eccezione delle province autonome, il termine del periodo varia per ogni Regione, anche in base alle specifiche territoriali. Di seguito il calendario completo con le date di inizio e termine dei saldi estivi 2023 per tutta l’Italia.

Valle d’Aosta : 6 luglio – 30 settembre;

: 6 luglio – 30 settembre; Piemonte : 6 luglio – 31 agosto;

: 6 luglio – 31 agosto; Lombardia : 6 luglio – 30 agosto;

: 6 luglio – 30 agosto; Veneto : 6 luglio – 31 agosto;

: 6 luglio – 31 agosto; Provincia autonoma di Bolzano : 14 luglio – 11 agosto;

: 14 luglio – 11 agosto; comuni turistici della Provincia autonoma di Bolzano: 18 agosto – 15 settembre;

della Provincia autonoma di Bolzano: 18 agosto – 15 settembre; Provincia autonoma di Trento : scelta autonoma dei commercianti, rispettando la durata massima di 60 giorni;

: scelta autonoma dei commercianti, rispettando la durata massima di 60 giorni; Friuli Venezia Giulia : 6 luglio – 30 settembre;

: 6 luglio – 30 settembre; Emilia Romagna : 6 luglio – 31 agosto;

: 6 luglio – 31 agosto; Liguria : 6 luglio – 16 agosto;

: 6 luglio – 16 agosto; Toscana : 6 luglio – 31 agosto;

: 6 luglio – 31 agosto; Marche : 6 luglio – 31 agosto;

: 6 luglio – 31 agosto; Umbria : 6 luglio – 31 agosto;

: 6 luglio – 31 agosto; Lazio : 6 luglio – 16 agosto;

: 6 luglio – 16 agosto; Abruzzo : 6 luglio – 31 agosto;

: 6 luglio – 31 agosto; Molise : 6 luglio – 31 agosto;

: 6 luglio – 31 agosto; Campania : 6 luglio – 30 agosto;

: 6 luglio – 30 agosto; Basilicata : 6 luglio – 2 settembre;

: 6 luglio – 2 settembre; Puglia : 6 luglio – 15 settembre;

: 6 luglio – 15 settembre; Calabria : 6 luglio – 30 agosto;

: 6 luglio – 30 agosto; Sicilia : 6 luglio – 15 settembre;

: 6 luglio – 15 settembre; Sardegna: 6 luglio – 30 agosto.

Saldi estivi, a cosa fare attenzione

Prezzi ridotti, un periodo di tempo limitato e grandi affollamenti: non c’è da stupirsi se durante i saldi estivi gli acquisti diventino spesso frettolosi, addirittura frenetici. Bisogna comunque fare attenzione, ricordando di verificare che i commercianti rispettino la normativa e se l’acquisto sia davvero utile.

Ovviamente, alzare i prezzi in vista dei saldi per poi applicare uno sconto fittizio è illegale, pertanto bisogna controllare. Prima dell’acquisto è quindi importante accertarsi dello sconto effettivo e del prezzo originario del prodotto. Possibilmente, sarebbe preferibile monitorare i prezzi da prima dell’inizio dei saldi, ma chiaramente servirebbe molto tempo. Anche solo un confronto fra diversi negozi può comunque risultare utile.

Oltretutto, è importante ricordare che la merce venduta durante i saldi deve essere quella di fine stagione, motivo per cui sono stati ideati i saldi, e non casuali rimanenze di magazzino. Infine, anche la merce acquistata durante i saldi può essere cambiata in caso di difetti, a meno che il commerciante faccia presente prima dell’acquisto una regola diversa. Così, è possibile approfittare a pieno delle occasioni dei saldi estivi in tutta sicurezza.