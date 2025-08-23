Sai quanto è costato il Superbonus? Quanto il Ponte sullo Stretto

Il Superbonus per le villette è costato quanto il Ponte sullo Stretto. E a dirlo è stata l’agenzia nazionale Enea.

Un confronto che sorprende, soprattutto perché negli ultimi anni le villette sono state additate come il simbolo degli sprechi legati alla maxi-agevolazione fiscale voluta per rilanciare l’economia e favorire l’efficientamento energetico degli edifici.

In realtà, i dati raccontano una storia diversa: il peso economico delle villette, pur rilevante in sé, rappresenta una quota modesta rispetto alla spesa complessiva.

Per anni si è alimentata l’idea che la misura fosse stata usata quasi esclusivamente per ristrutturare case unifamiliari di pregio, soprattutto da chi poteva permettersi abitazioni indipendenti. Ma la fotografia aggiornata fornita da Enea permette di smontare questo mito: le villette hanno inciso solo in minima parte, mentre la maggioranza delle risorse è stata assorbita dai grandi cantieri condominiali e da altri immobili indipendenti.

Il dato rende possibile un paragone concreto: se guardiamo solo alla spesa destinata ai villini, la cifra si avvicina al costo stimato per una delle opere infrastrutturali più discusse d’Italia, il Ponte sullo Stretto. Un’opera che da da decadi, per non dire secoli (se si pensa che i primi a ipotizzare un ponte sullo Stretto furono i romani), è al centro del dibattito politico, tra promesse, progetti e rinvii. Eppure, il Superbonus per le villette ha impegnato risorse paragonabili a quelle per il Ponte. La vera sorpresa, però, arriva guardando dove sono andati a finire i restanti miliardi. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Superbonus, quanto sono costate le villette? Secondo l’analisi di Enea, il Superbonus per le villette ha generato circa 12 miliardi di investimenti e 13 miliardi di detrazioni fiscali. Una cifra importante, certo, ma che rappresenta appena il 10% della spesa complessiva del Superbonus, che ha superato i 160 miliardi di euro. L’associazione quasi automatica tra villette e sprechi non regge quindi alla prova dei numeri: i villini hanno inciso in misura limitata sul totale, pur avendo catalizzato gran parte del dibattito pubblico, sfatando forse il mito dello spreco del Superbonus. Dal punto di vista territoriale, poi sfatiamo un altro mito: quello del Superbonus utilizzato maggiormente al Sud (che nella logica anti-meridionalista è un modo per parlare della malafede dei richiedenti). I dati mostrano differenze significative. Le regioni dove gli interventi sono stati più numerosi sono: Lombardia , quasi 25mila villette ristrutturate, per un totale di 2,8 miliardi di investimenti;

, quasi 25mila villette ristrutturate, per un totale di 2,8 miliardi di investimenti; Lazio , oltre 14mila interventi, con 1,6 miliardi di euro spesi;

, oltre 14mila interventi, con 1,6 miliardi di euro spesi; Veneto , circa 12mila villette, per 1,4 miliardi;

, circa 12mila villette, per 1,4 miliardi; Friuli-Venezia Giulia , spicca per rapporto tra numero di interventi e patrimonio edilizio, con una quota altissima rispetto al numero totale di abitazioni;

, spicca per rapporto tra numero di interventi e patrimonio edilizio, con una quota altissima rispetto al numero totale di abitazioni; Molise, Basilicata e Valle d'Aosta si collocano invece in coda, con poche centinaia di cantieri. A livello di paragone, la spesa per le villette corrisponde in modo sorprendente al costo stimato del Ponte sullo Stretto di Messina: circa 13 miliardi. Due voci di bilancio paragonabili, ma con finalità completamente diverse. Da un lato, un'opera infrastrutturale che divide da decenni l'opinione pubblica, soprattutto se si considera che il resto delle infrastrutture, come strade e ferrovia, in Sicilia sono arretrate e bisognose di interventi; dall'altro, una misura straordinaria di politica abitativa che ha permesso a decine di migliaia di famiglie di rinnovare le proprie case.