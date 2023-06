Riunione Fed: tassi fermi, ma nuovi rialzi in vista. Powell teme ancora l’inflazione

Riunione Fed oggi, 14 giugno: tassi di interesse restano invariati.

L’incontro odierno è stato tra i più attesi. Per la prima volta in 18 mesi la banca centrale statunitense ha scelto di mantenere il tasso stabile, nel range 5,00-5,25%.

La mossa era stata ampiamente prevista dagli analisti, soprattutto dopo la lettura dell’inflazione di maggio di martedì scorso, la quale aveva comunque mostrato un rallentamento.

Come si legge nel comunicato ufficiale, “il mantenimento costante della fascia obiettivo in questa riunione consente al Comitato di valutare ulteriori informazioni e le relative implicazioni per la politica monetaria”. Questo significa che si tratta di una pausa momentanea, che permetterà a Powell e agli altri di valutare gli effetti dell’inasprimento finora adottato sull’economia reale.

L’intenzione, come scritto nella nota, è di tenere sotto stretta osservazione ancora l’inflazione, che rimane elevata e fare le opportune valutazioni su un eventuale rialzo nelle prossime riunioni.

La decisione del Federal Open Market Committee di sospendere un aumento a questo incontro è arrivato con una proiezione secondo cui sono previsti altri movimenti di due quarti di punto percentuale prima della fine dell’anno. Inoltre, nulla cambia sulla strada intrapresa del quantitive tightening, ovvero la riduzione di partecipazioni Fed in titoli di Stato e di debito.

Durante la conferenza stampa, Powell è stato chiaro su alcuni punti cruciali: il mercato del lavoro ha stupito per la sua resilienza e resta forte; l’inflazione core è elevata e i rischi sono ancora al rialzo; probabili prossimi rialzi dei tassi saranno valutati nelle riunioni future, non decisi prima, ma “dal vivo”.

La pausa appena decisa, secondo il governatore, è in linea con la necessità di valutare quanto l’inasprimento impatterà su credito, famiglie, economia reale in generale. I tempi sono giusti per questo stop, considerando che la maggire stretta sui tassi è avvenuta l’estate scorsa e che ancora gli effetti non sono completamente visibili.

Massima attenzione è rivolta all’andamento dei prezzi, dei salari, del mercato immobiliare, soprattutto commerciale per possibili perdite finanziarie correlate. In ogni modo, Powell non vede una flessione drammatica dell’economia Usa, con l’atterraggio morbido che è possibile e auspicato.

Nella riunione del 14 maggio, la Fed ha quindi voluto prendere una pausa in quella che è stata la politica monetaria aggressiva degli ultimi mesi. Tuttavia, anche con il picco degli aumenti non lontano, il dot plot ha identificato altri rialzi nel 2023. Il costo del denaro comincerà a scendere nel 2024 e nel 2025, ma a un ritmo più blando di quanto precedentemente previsto. L’obiettivo sembrerebbe lasciare tassi alti più a lungo.

Economia Usa: quali previsioni dalla Fed?

Secondo le proiezioni pubblicate mercoledì, la maggior parte dei funzionari ora prevede che l’inflazione «core», basata sull’indice dei prezzi della spesa per consumi personali, scenderà al 3,9% quest’anno prima di rallentare ulteriormente al 2,6% nel 2024 e al 2,2% nel 2025.

Ciò suggerisce che l’inflazione diminuirà più lentamente rispetto alle precedenti previsioni pubblicate a marzo, quando la stima mediana per il PCE core nel 2023 era del 3,6%. Attualmente si aggira intorno al 4,7%.

I funzionari hanno anche previsto una crescita molto più elevata quest’anno, con l’economia in espansione dell’1%. Questo è nettamente superiore alla stima dello 0,4% pubblicata a marzo.

Il tasso di disoccupazione dovrebbe raggiungere il picco del 4,5% nel 2024, appena al di sotto della precedente previsione del 4,6%.

Riunione Fed: tassi fermi e conferenza di Powell, i punti salienti

21:19 Fine conferenza stampa La conferenza stampa di Powell è terminata.

21:11 Atterraggio morbido Powell afferma di continuare a pensare che ci sia un percorso per riportare l’inflazione al 2% senza subire la brusca flessione e la perdita di posti di lavoro come si è visto in casi passati.

21:02 Inflazione sotto osservazione Powell dice che l’inflazione all’inizio di questo ciclo riguardava la forte domanda di beni in un momento in cui le persone erano sedute a casa e avevano un sacco di soldi in banca. Non era realmente correlato al mercato del lavoro o ai salari. Mentre le cose vanno avanti, però, molti analisti vedono la necessità che il mercato del lavoro si allenti per far scendere l’inflazione.

20:58 Perché la Fed ha messo in pausa i tassi Powell spiega: “Il motivo per cui ci sentiamo a nostro agio nel mettere in pausa è che gran parte della stretta si è verificata la scorsa estate e penso sia ragionevole pensare che una parte di ciò possa entrare in vigore andando avanti. Quindi ci stiamo allungando a un ritmo più moderato, a seconda dei casi, per consentire la raccolta di più dati per vedere l’impatto”

20:52 Mercato del lavoro Powell sottolinea che il mercato del lavoro “è davvero il motore che guida l’economia” e ha sorpreso per la sua resilienza.

20:48 Focus sull’inflazione Powell ribadisce che l’aspettativa sul calo dell’inflazione deve essere intesa in tre ambiti: Prezzi delle merci. Le condizioni di approvvigionamento sono notevolmente migliorate ma non sono ancora tornate al punto in cui erano;

Abitazione. I nuovi affitti stanno arrivando a «livelli bassi» e col tempo ciò abbasserà l’inflazione;

Servizi di base esclusi gli alloggi, dove «vediamo solo i primi segni di disinflazione».

20:47 Politica tassi in allentamento Powell afferma che la decisione di mantenere fermi i tassi oggi è una continuazione del processo con cui la Fed ha mitigato l’entità degli aumenti dei tassi nel tempo, mentre si avvicinava alla fine del ciclo di inasprimento.

20:45 Previsioni inflazione Sull’inflazione, la Fed ha alzato la proiezione collettiva al 3,9% per il core (esclusi cibo ed energia) e l’ha leggermente abbassata al 3,2% per l’indice generale. Quei numeri erano stati rispettivamente del 3,6% e del 3,3% per l’indice dei prezzi della spesa per consumi personali, l’indicatore di inflazione preferito dalla banca centrale.

20:40 Previsioni disoccupazione Powell sottolinea che il FOMC prevede che il tasso di disoccupazione salirà al 4,5% nel 2024. Quindi, mentre le previsioni sul tasso di disoccupazione sono state ridotte per quest’anno, il FOMC continua a vedere un indebolimento del mercato del lavoro in risposta agli aumenti della Fed - solo molto di questo accadrà l’anno prossimo.

20:38 Altri rialzi in vista Gli effetti completi della nostra politica devono ancora essere percepiti. Quasi tutti i responsabili politici considerano opportuni ulteriori rialzi dei tassi quest’anno, specifica Powell.

20:37 Inflazione e lavoro Powell sottolinea che Il mercato del lavoro rimane molto teso. L’inflazione si è leggermente moderata dalla metà dello scorso anno, ma ha ancora molta strada da fare.

20:33 Powell inizia la conferenza stampa Powell ha iniziato a parlare in conferenza stampa, leggendo il comunicato sulla decisione odierna.

20:23 Euro dollaro La coppia EUR/USD è scesa dopo l’annuncio della politica monetaria della Federal Reserve statunitense e si avvicina alla soglia di 1,0800. La banca centrale ha mantenuto la sua formulazione aggressiva nonostante l’allentamento dell’inflazione e i tassi fermi, poiché il dot-plot che suggerisce ulteriori aumenti dei tassi.

20:13 Dot Plot Il dot plot (previsioni sull’andamento dei tassi) del FOMC mostra: per il 2023 tasso mediano alla fine del 2023 al 5,6% rispetto al 5,1% di marzo 2023;

per il 2024, il tasso obiettivo mediano sui fondi federali è del 4,6% rispetto al 4,3% di marzo;

per il 2025, il tasso obiettivo mediano sui fondi federali è del 3,4% rispetto al 3,1% di marzo