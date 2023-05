Riunione Bce 4 maggio, le previsioni: rialzo tassi al 4% in arrivo?

Riunione Bce 4 maggio: quali previsioni sul rialzo dei tassi?

L’Eurotower si avvicina al meeting con la certezza che il costo del denaro dovrà continuare a salire, poiché il lavoro della banca centrale non è ancora concluso. A interrogare gli analisti sulle aspettative è infatti l’entità dell’aumento: 25 o 50 punti base saranno decisi a Francoforte?

Con questo interrogativo, analisti ed esperti si preparano a uno degli incontri più importanti degli ultimi mesi. Le banche centrali sono diventate protagoniste assolute dell’economia globale nella loro lotta contro l’impennata record dell’inflazione. Con i prezzi ancora troppo volatili e l’instabilità bancaria che sta innervosendo gli Usa, il compito dei banchieri centrali è diventato sempre più difficile e insidioso.

Continuare a inasprire la politica monetaria, infatti, è necessario per riportare l’inflazione al target del 2% che appare ancora lontano. C’è ancora lavoro da fare, ha recentemente ribadito Lagarde. Tuttavia, la stretta al credito potrebbe diventare troppo onerosa per imprese e consumatori, bloccando la crescita e aprendo la strada alla recessione.

Senza contare che l’Eurozona è coinvolta nell’incertezza della guerra e una crisi energetica potrebbe acuirsi da un momento all’altro.

In questo contesto così ostico, le previsioni sulla riunione Bce del 4 maggio sono il tema centrale degli investitori. Cosa aspettarsi sui tassi: saliranno al 4%?

Riunione Bce 4 maggio: tutte le previsioni sul rialzo tassi

La Banca centrale europea si avvia ad alzare i tassi per la settima riunione consecutiva la prossima settimana, ma procederà con una mossa di 25 punti base, secondo 57 economisti su 69 interpellati da un sondaggio Reuters.

Se questa stima sarà confermata, ciò porterebbe il tasso sui depositi al 3,25%, in linea con le aspettative del mercato. Il tasso di interesse, invece, salirebbe al 3,75%.

L’inflazione core nella zona euro, una misura attentamente osservata che esclude i prezzi volatili di cibo ed energia, è scesa ad aprile per la prima volta da gennaio 2022, sebbene sia rimasta a un livello estremamente elevato del 7,3%, ha mostrato la lettura flash di Eurostat.

E un sondaggio della Bce sui prestiti di marzo ha rivelato che le banche stavano restringendo l’accesso al credito e che la domanda da parte dei mutuatari è crollata, determinando il ritmo più lento di crescita del credito alle famiglie dal 2018.

I dati di martedì hanno indicato che il più forte aumento degli oneri finanziari nella storia della Bce stava iniziando a pesare sull’economia. Questo sta convincendo alcuni analisti che il rialzo sarà di un quarto di punto.

“La Bce dovrebbe muoversi più cautamente da qui, con aumenti di 25pb dipendenti dai dati e QT graduale”, ha scritto su Twitter Frederik Ducrozet, responsabile della ricerca macroeconomica presso Pictet Wealth Management

Tuttavia, alcuni si aspettano un passo da mezzo punto percentuale il 4 maggio. La linea più aggressiva, quindi, non è del tutto scongiurata dagli analisti e il tasso di interesse può arrivare al 4%.

“Anche se l’inflazione primaria scenderà ulteriormente, una sufficiente pressione nei servizi e un’inflazione di base ostinatamente elevata depongono a favore di ulteriori aumenti dei tassi e di un approccio di rialzo massimo più a lungo. La Bce non prenderà in considerazione alcuna inversione della posizione attuale fino a quando sia l’inflazione prevista che quella effettiva non si muoveranno chiaramente verso il 2%”, ha affermato Carsten Brzeski di ING, che non vede tagli ai tassi almeno fino alla seconda metà del 2024.

In una nota su Fxstreet, è emerso che le aspettative di inasprimento della Bce sono leggermente aumentate. Per la prossima riunione politica, alcune analisi suggeriscono circa il 30% di probabilità di un aumento di 50 punti base. Dopodiché, un altro aumento di 25 punti base è visto per il 15 giugno, seguito da un altro di 25 punti base il 27 luglio. Le probabilità di un ultimo rialzo a settembre o ottobre si avvicinano al 45% e quindi il tasso di riferimento massimo è ora compreso tra il 3,75 e il 4,0%.

Stando a un’analisi di ING, il 4 maggio è più probabile un aumento dei tassi sia di 25 punti base. La prossima lettura sull’inflazione, gli sviluppi del credito e l’ultima indagine sui prestiti bancari, tutti in uscita la prossima settimana, faranno però da ago della bilancia.

“Riteniamo che, dato il crescente divario all’interno della Bce, un aumento dei tassi di 25 punti base sarebbe un tipico compromesso europeo”, hanno sottolineato gli strateghi.

Il focus sarà tutto sulle parole di Lagarde nella consueta conferenza stampa del dopo riunione: stabilità bancaria in Eurozona, considerazioni sulla crescita, valutazioni nel medio periodo sull’inflazione saranno temi caldi. Il timore, infatti, è che la regione possa impattare su una stretta del credito eccessiva.

Bce alle strette sull’inflazione: cosa accadrà il 4 maggio?

Il nodo della politica monetaria della Bce è l’inflazione: cosa succederà nella riunione del 4 maggio? Le attese sono tutte su nuove indicazioni che possano offrire chiarimenti sul raggiungimento del target del 2%.

Si riparte dai verbali Bce di marzo, nei quali erano emersi proprio dubbi sull’andamento futuro dei prezzi: “c’era un certo numero di membri che vedevano i rischi inclinati al rialzo sull’intero orizzonte”, aggiungendo dubbi alle proiezioni degli esperti di un’inflazione che convergesse al 2% nel 2025.

Non solo. Come ricorda l’analisi di ING, il membro del comitato esecutivo della Bce Isabel Schnabel ha recentemente accennato in un intervista a Politico che anche raggiungere il picco dell’inflazione core non era necessariamente una condizione sufficiente per cambiare rotta.

Tanta incertezza, quindi, aleggia ancora sull’Eurotower su questo nodo da sciogliere. Secondo alcuni strateghi, la principale preoccupazione della banca centrale è che l’inflazione si sia trasformata da un problema dal lato dell’offerta a uno della domanda. Questo cambiamento nella natura dell’inflazione è ancora l’argomento più convincente, per esempio, a favore di ulteriori aumenti dei tassi.

Nonostante il ciclo di rialzi dei tassi più veloce mai registrato, non si prevede che l’inflazione scenda al target almeno fino al 2025. In risposta a un’ulteriore domanda, gli economisti intervistati da Reuters, per l’80% hanno affermato che il rischio maggiore è che un indice dei prezzi maggiore della attese nell’anno 2023.

A queste più cupe previsioni, si aggiungono le valutazioni degli economisti di BBH: i funzionari della Banca centrale europea hanno sottolineato che l’aumento della volatilità dell’inflazione e della crescita sta rendendo più difficile il processo decisionale.

Panetta si è concentrato sulla geopolitica e sull’invasione dell’Ucraina, osservando che “gli shock geopolitici possono innescare una persistente volatilità della produzione e dell’inflazione, con molteplici ricadute”.

In un altro intervento, Villeroy si è focalizzato sui cambiamenti climatici, osservando che la transizione climatica comporta mutamenti strutturali nell’economia globale che sono sia universali che certi, con uno shock dell’offerta generale e possibilmente negativo.

Anche in luce di queste osservazioni, è dato per certo l’aumento dei tassi di interesse di almeno 25 punti base. Considerando, però, le turbolenze bancarie e una instabilità finanziaria non sconfitta, le previsioni sulla riunione Bce del 4 maggio si riempiono di significato. “”