Riunione BoE: tassi immobili, ma occhi sulla conferenza - Aggiornamenti LIVE

La prima riunione Bank of England del 2020 è finalmente arrivata e con essa l’attesa conferenza stampa di Mark Carney.

Quello di oggi, giovedì 30 gennaio, è stato sin da subito un meeting particolarmente interessante per la BoE alle prese non soltanto con l’attuale stato dell’economia britannica, ma anche e soprattutto con la Brexit.

Nella formulazione delle previsioni sull’odierna riunione della Bank of England il mercato si è diviso sui tassi di interesse, rimasti invariati allo 0,75%. Nelle righe seguenti Money.it seguirà in diretta, tramite aggiornamenti tradotti in italiano, la conferenza stampa di Carney (l’ultima per il governatore, pronto a lasciare l’istituto nelle mani di Bailey).

BoE: conferenza stampa in corso

Di seguito gli aggiornamenti tradotti in tempo reale:

14:12 - La fine del mandato

D: il suo mandato sta per terminare. Se si guarda indietro quale è stato il suo più grande errore o rimpianto?

R: Non ho rimpianti.

14:11 - Coronavirus

D: Il coronavirus è la più grande minaccia per l’economia mondiale ora?

R: Siamo ancora all’inizio. Stiamo monitorando la situazione da vicino come tutti. Non voglio speculare sul possibile impatto globale dell’epidemia, ma è una cosa che monitoreremo con attenzione.

14:05 - Si torna indietro nel tempo

D: se all’inizio le avessero detto che il processo di normalizzazione avrebbe impiegato così tanto, sarebbe rimasto sorpreso?

R: in poche parole, sì, sarei rimasto sorpreso.

14:00 - Ancora f. guidance

D: consiglierebbe al suo successore di utilizzare la forward guidance sui tassi di interesse?

Carney insiste nel dire che la f.g (che ha impegnato la banca a non muovere i tassi di interesse fino a quando non saranno soddisfatte determinate condizioni) è una parte fondamentale dell’armeria.

13:54 - I tassi di interesse

D: “Il mercato era convinto di assistere oggi a un taglio dei tassi a causa delle vostre dichiarazioni. La vostra forward guidance non ha funzionato?”

R: “La guidance è solo uno dei tanti strumenti che le banche centrali hanno a disposizione.”

13:50 - Il potenziale

D: La BoE ha abbassato la sua valutazione sul potenziale di crescita del Regno Unito, quindi cosa è andato storto? Questo è in parte colpa dell’istituto?

Ovviamente la risposta di Carney è negativa.

13:46 - Di nuovo Brexit

Si chiede a Carney in che modo la mancanza di un accordo commerciale con l’UE potrebbe impattare l’economia. Il governatore ha precisato che le previsioni della banca si sono fondate sull’idea che il divorzio sarà ordinato. Nel corso dell’anno la banca dovrà aggiustare il tiro perché dovremmo capire cosa accadrà con i negoziati.

13:45 - Occhi sulla sterlina

In piena conferenza stampa, subito dopo le decisioni del board, la sterlina inglese ha rialzato la testa arrivando a guadagnare più di mezzo punto percentuale oltre 1,30 contro il dollaro USA.

13:43 - La Brexit

Dal referendum gli investimenti aziendali sono stati molto deboli. Oggi però il Regno Unito si sta muovendo più velocemente verso le nuove relazioni con l’UE rispetto a quanto fatto in passato.

13:42 - Iniziano le domande

La parola passa alla stampa.

13:41 - Svolta green

La BoE dovrà prendere in considerazione questo aspetto sempre più importante.

13:40 - Le cose miglioreranno?

Se l’economia recupererà come previsto potrà essere necessario un restringimento della politica monetaria.

13:40 - La crescita economica

Carney torna sulle nuove previsioni di crescita e inflazione. Quest’ultima rimarrà ancora sotto il target almeno fino alla fine 2021.

13:37 - Cautela necessaria

I dati suggeriscono che l’attività economica del Regno Unito è fortemente incrementata dalle elezioni in poi, ma è ancora presto. Sebbene la crescita globale stia migliorando è necessaria cautela.

13:36 - Coronavirus

L’esplosione della malattia ci ricorda che bisogna essere sempre vigilanti.

13:35 - La BoE sta facendo bene

La politica monetaria attuale è ancora necessaria.

13:34 - Il mercato del lavoro è resiliente

La disoccupazione è ai minimi di quattro anni.

13:33 - Incertezze in calo

Esattamente come previsto qualche mese fa dalla banca centrale.

13:32 - Come inizierà il nuovo decennio?

La domanda che il board si è posto nel considerare anche le novità politiche che hanno coinvolto il Regno Unito. Il riferimento principale è alla Brexit.

13:31 - Carney è qui

Il Governatore è arrivato e come di consueto ha iniziato a leggere il comunicato stampa già preparato riassumendo le condizioni dell’economia britannica.

Riunione BoE: tassi fermi, tagliate le stime di crescita

Come previsto da più o meno metà mercato, la Bank of England ha lasciato invariati i tassi di interesse che sono così rimasti allo 0,75%. Il Membri del Consiglio di politica monetaria hanno così votato:

0 voti a favore di un rialzo dei tassi;

2 voti a favore di un taglio;

7 voti per il mantenimento dello status quo.

In questo caso le stime sono state riviste. Il consensus aveva parlato di 3 possibili voti a favore di una revisione al ribasso del costo del denaro.

Michael Saunders e Jonathan Haskel hanno provato a dissuadere il resto del board ma non sono riusciti a convincere nessuno.

La Bank of England ha anche tagliato le sue previsioni di crescita per l’economia. Per l’anno corrente il tasso dell’1,2% è stato portato allo 0,8%, mentre per il prossimo la revisione è stata dall’1,8% all’1,4%. Per il 2022 infine il PIL è stato rivisto dal 2% all’1,7%.

I tassi di interesse, ha spiegato la banca, potrebbero essere tagliati ancora se la crescita non migliorerà. Gli stessi però potrebbero anche aumentare «modestamente» nel caso di un’economia in recupero e di una inflazione in salita.

L’inflazione continuerà a viaggiare sotto al 2% a lungo prima di riportarsi verso il target.

La crescita d’altronde ha deluso mentre gli investimenti hanno continuato a mostrarsi in tutta la loro debolezza e questo soprattutto a causa della Brexit e delle incertezze legate la divorzio.

— -

Il contenuto seguente è stato redatto prima delle decisioni sui tassi di interesse e ha riguardato le attese del mercato sull’odierna riunione BoE

Cosa aspettarsi?

Tra le tante stime emerse negli ultimi giorni come non annoverare quelle degli economisti di Deutsche Bank, secondo cui nell’odierna riunione la BoE taglierà i tassi di interesse di 25 punti base adottando al contempo un atteggiamento dovish (da colomba).

La crescita britannica è stata inferiore al suo potenziale negli ultimi due anni e anche i dati più recenti hanno lasciato emergere una certa debolezza. A ciò si aggiunga poi che l’inflazione ha continuato a scambiare sotto il target del 2% mentre le incertezze legate alla Brexit non si sono mai dissolte.

Per questi motivi, secondo Deutsche, nell’odierna riunione BoE i tassi di interesse potrebbero essere rivisti al ribasso di 25 punti base (dunque dallo 0,75% attuale allo 0,5%).

Per altri invece il meeting e la conferenza stampa non comunicheranno alcuna novità degna di nota.

In linea di massima, per gli economisti di Berenberg c’è oggi il 40% di probabilità di assistere a un taglio, mentre il consensus sta parlando almeno di un 54% (percentuale scesa dal 70% stimato due settimane fa).

A cosa prestare attenzione?

Non saranno soltanto i tassi di interesse ad attirare l’attenzione del mercato nell’odierna riunione della Bank of England. Oggi infatti verranno rilasciati anche i dati sulle previsioni di crescita che potrebbero essere riviste alla luce dei dati più recenti.

Anche l’inflazione assumerà un ruolo centrale nelle ultime decisioni di Mark Carney, ma sarà senza dubbio la Brexit a ottenere ampio spazio durante la conferenza stampa del presidente. Non si escludono inoltre riferimenti e domande inerenti il coronavirus che sta mandando a tappeto i mercati globali.

Come di consueto, le decisioni prese nell’odierna riunione della Bank of England verranno comunicate alle ore 13:00, mentre la conferenza stampa di Mark Carney prenderà il via alle 13:30.