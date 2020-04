Riunione BCE oggi: la conferenza di Lagarde sotto gli occhi del mondo intero

La riunione BCE di aprile e la conferenza stampa di Christine Lagarde saranno le protagoniste indiscusse della giornata di oggi.

Il meeting dell’istituto centrale europeo prenderà il via poche ore dopo la conclusione di quello della Federal Reserve, che dal canto suo si è detta pronta a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per salvare l’economia.

Molto spesso sono emersi dei dibatti riguardanti proprio le diverse decisioni dell’una e dell’altra banca. E anche per questo motivo oggi la riunione BCE e la conferenza stampa di Lagarde verranno passate al setaccio dall’intero mercato. Tutti gli aggiornamenti sui tassi, sul Quantitative Easing e sulle decisioni prese, saranno comunicati in diretta (tradotti in italiano) nelle righe seguenti.

Riunione BCE e conferenza stampa: le previsioni

Secondo la maggior parte degli analisti, l’istituto di Lagarde lascerà invariata la propria politica monetaria e non metterà mano ai tassi di interesse, attualmente:

0,00% tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale;

tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale; 0,25% tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale;

tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale; -0,5% tasso sui depositi.

Nell’odierna riunione BCE, ma soprattutto durante la conferenza stampa, il focus degli osservatori si sposterà sulle dichiarazioni del presidente e sulla sua forward guidance.

Oggi, infatti, Lagarde potrebbe comunicare la sua intenzione di incrementare lo stimolo monetario, se necessario, anche alla luce della mancanza di supporto fiscale emersa in occasione dell’ultimo vertice UE.

“Stanno vedendo se incrementare l’acquisto di asset ma potrebbero rimandare la decisione di un altro mese. Al contrario della Fed, il presidente della BCE Lagarde sarà molto dovish,”

ha dichiarato Kathy Lien di BK Asset Management.

Volendo riassumere, è improbabile che oggi la riunione BCE toccherà i tassi di interesse, ma non si escludono novità sul fronte Quantitative Easing in conferenza stampa. Non è chiaro, comunque, se un incremento del programma di acquisti riuscirà a impressionare i mercati.

Occhi sul cambio euro dollaro

Secondo gli analisti di TD Securities, anche la moneta unica oggi ignorerà le decisioni di politica monetaria (poiché non vi saranno novità) e si concentrerà invece sul possibile impatto delle dichiarazioni BCE sul sentiment.

Come di consueto, anche il cambio euro dollaro verrà attentamente monitorato durante il meeting odierno.

Le decisioni prese in sede di riunione BCE verranno comunicate alle ore 13:45. Alle 14:30, invece prenderà il via la conferenza stampa di Lagarde.