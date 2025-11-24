Risultati elezioni Campania 2025. Proiezioni, exit poll e spoglio in diretta

La Campania torna al voto e lo fa in un clima carico di attese: il risultato finale potrebbe ridisegnare non solo gli equilibri regionali, ma anche quelli nazionali. L’interrogativo che accompagna questa lunga giornata è semplice e decisivo: chi ha vinto in Campania? Le risposte cominceranno ad arrivare nelle prossime ore, prima con gli exit poll, poi con i dati reali in diretta dallo spoglio.

La partita si gioca soprattutto tra Roberto Fico, classe 1974, napoletano, già presidente della Camera e oggi candidato del campo largo che unisce Pd, M5S, Verdi-Sinistra e una costellazione di liste civiche, ed Edmondo Cirielli, 1964, generale dei Carabinieri e storico esponente della destra campana, sostenuto da tutto il centrodestra, da Fratelli d’Italia alla Lega, fino a Udc e Pensionati Consumatori.

Accanto ai due protagonisti si muove un fronte eterogeneo di outsider: Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università Niccolò Cusano, che porta in Campania il suo movimento Dimensione Bandecchi, Nicola Campanile, volto del civismo moderato con Per, Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo, candidato con la lista Campania Popolare, e Carlo Arnese, medico legale, che resta in corsa nonostante la rottura con Forza del Popolo.

A rendere il tutto ancora più incerto è il peso degli indecisi, tradizionalmente molto alto in Campania, e un’affluenza che nelle prime ore ha confermato tutte le difficoltà degli ultimi cicli elettorali. Saranno proprio i voti dell’ultima ora a dirci se la Regione confermerà la continuità oppure sceglierà la discontinuità.

Dunque, risultati elezioni in Campania e prime proiezioni saranno disponibili a breve: Money.it seguirà minuto per minuto la lunga giornata elettorale, con aggiornamenti, tabelle e analisi sul nuovo equilibrio politico della Campania.

Il risultato delle elezioni in Campania in diretta

Secondo gli exit poll, Roberto Fico otterrà una forbice di voti tra il 56,5% e il 60,5%, Un ottimo risultato che proietterebbe il Centrosinistra alla seconda vittoria di questa tornata (insieme alla Puglia). Non riesce invece a stravolgere le proiezioni dei sondaggi il candidato del Centrodestra, Edmondo Cirielli, che per gli exit poll non arriverà neppure al 40%.

Candidato Presidente Liste a supporto % voto lista Roberto Fico Partito Democratico --- Movimento 5 Stelle --- Alleanza Verdi-Sinistra --- Fico Presidente (civica) --- A Testa Alta (civica deluchiana) --- Noi di Centro – Noi Sud (area Mastella) --- Avanti Campania (socialisti + repubblicani) --- Casa Riformista --- Edmondo Cirielli Fratelli d’Italia --- Forza Italia --- Lega --- Cirielli Presidente (civica) --- Noi Moderati --- Udc --- Democrazia Cristiana – Rotondi --- Pensionati – Consumatori --- Nicola Campanile Per – Per le persone e la comunità --- Stefano Bandecchi Dimensione Bandecchi --- Giuliano Granato Campania Popolare (PaP + PCI + Rifondazione) --- Carlo Arnese Forza del Popolo (lista da cui si è poi distanziato) ---

15:05 Exit Poll, Fico sarà eletto come nuovo Governatore Anche la Campania, come Puglia e Veneto, ha scelto la continuità. Sarà Roberto Fico, del Movimento 5 Stelle ma supportato dal campo largo il nuovo governatore della Campania.

14:22 Perché il voto in Campania è decisivo Potremmo dire che la Campania è la Regione simbolo di questa tornata elettorale. Qui vivono oltre cinque milioni di cittadini, e il voto può segnare l’inizio di una nuova fase politica che, dopo anni di leadership salernitana, guarda con forza verso Napoli. In ballo non c’è solo il nuovo presidente della Regione, ma l’orientamento di un territorio chiave per gli equilibri del Mezzogiorno e per i rapporti di forza nazionali. La posta politica è altissima, anche perché alla vigilia il risultato delle elezioni in Campania era ancora incerto.