Risultati elezioni Taranto 2025 oggi, spoglio in diretta: per exit poll sarà ballottaggio

Risultati elezioni amministrative Taranto 2025: affluenza definitiva in aumento, con il 56,60% degli aventi diritto che si è recato ai seggi contro il 52,21% della scorsa volta.

Oggi lunedì 26 maggio alle ore 15 si sono chiuse le urne, con lo spoglio dei voti che sta procedendo a rilento: per il primo exit poll della Rai il candidato del centrosinistra Bitetti sarebbe sicuro del ballottaggio, poi sfida tra Lazzaro e Tacente.

A partire dalle ore 15 di oggi lunedì 26 maggio, qui di seguito potranno essere seguiti tutti i risultati in diretta delle elezioni Taranto 2025 aggiornati in tempo reale.

Risultati elezioni Taranto 2025 Risultati elezioni amministrative Taranto 2025: oggi lunedì 26 maggio è in corso lo spoglio dei voti, questa è la situazione dopo lo scrutinio di 3 sezioni su 191. Candidato Liste Voti Annagrazia Angolano M5s, Angolano Sindaca 11,16% Pietro Bitetti Pd, Avs, Movimento Politico CON, Dc, Per Bitetti, Azione, Unire Taranto, Democrazia Solidale 33,26% Mario Cito Lega d’Azione Meridionale 0,21% Mirko Di Bello Con Di Bello, Taranto e Futuro, I Rioni, Movimento Sportivo, Tre Terre, Impronta Verde 5,05% Luca Lazzaro FdI, Forza Italia, Noi Moderati, Pli 23,79% Francesco Tacente Prima Taranto, Patto Popolare, Taranto Popolare, Fortemente Liberi, Udc, Riformisti 26,53% In totale sono sei i candidati in corsa in queste elezioni Taranto 2025: Luca Lazzaro (FdI e Forza Italia), Pietro Bitetti (centrosinistra), Francesco Tacente (Prima Taranto), Annagrazia Angolano (M5s), Mario Cito (Lega d’Azione Meridionale) e Mirko Di Bello (civico). Nel caso in cui nessuno dei candidati dovesse superare la soglia del 50% dei voti, per eleggere il prossimo sindaco di Taranto sarà necessario un ballottaggio tra due settimane.

Data e orari elezioni Taranto 2025 Le elezioni amministrative 2025 interesseranno in totale 461 Comuni, quasi tutti appartenenti a Regioni a statuto speciale come la Valle d’Aosta o il Trentino-Alto Adige. Come nel caso di Taranto, sono diverse le città chiamate alle urne a causa di sindaci dimissionari o dichiarati decaduti. Il primo turno delle elezioni Taranto 2025 si terrà in data 25 e 26 maggio, con la decisione che è stata presa dal Consiglio dei ministri. Questi saranno gli orari del voto: domenica 25 maggio dalle ore 7 alle ore 23;

dalle ore 7 alle ore 23; lunedì 26 maggio dalle ore 7 alle ore 15. I ballottaggi delle amministrative invece ci saranno in data domenica 8 e lunedì 9 giugno con i medesimi orari del primo turno; in concomitanza si voterà anche per i cinque referendum dichiarati ammissibili dalla Consulta. leggi anche Elezioni amministrative 2025, quando si vota? Data e Comuni interessati

La legge elettorale delle amministrative Fatta eccezione per le regioni a statuto speciale dove possono esserci dei cambiamenti, la legge elettorale delle elezioni amministrative in Italia è di stampo maggioritario per quanto riguarda l’elezione del sindaco, mentre la ripartizione dei consiglieri avviene in maniera proporzionale. Essendo Taranto un Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati. Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità nel testa a testa, sarà eletto sindaco il candidato più anziano. Per garantire la formazione di una maggioranza solida e di conseguenza una sostanziale governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco risultato vincitore verrà attribuito il 60% dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il “metodo D’Hondt”. Alla divisione dei seggi, si andranno a eleggere nel totale 32 consiglieri escluso il sindaco, saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi. Per quanto riguarda le modalità di voto, nei comuni con più di 15.000 abitanti è ammesso il voto disgiunto, con l’elettore che potrà esprimere fino a due preferenze mantenendo però la parità di genere (un uomo e una donna). leggi anche Elezioni amministrative, ballottaggio elezione sindaco: come funziona e come si vota