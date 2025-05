Festa della Mamma 2025, le frasi perfette per gli auguri

Oggi, domenica 11 maggio, è la Festa della Mamma.

La Festa della Mamma è una delle ricorrenze più sentite dell’anno: un momento unico per fare gli auguri alla mamma e dimostrarle tutto l’affetto, la gratitudine e l’amore che merita. Celebrare la donna che ci ha dato la vita con frasi dolci, dediche emozionanti o un semplice “ti voglio bene” è il modo migliore per renderle omaggio.

Questa tradizione speciale ha origini storiche negli Stati Uniti, dove la pacifista Ann Reeves Jarvis, tra gli anni ’60 e ’70 del XIX secolo, promosse la Festa della Mamma per favorire l’unione tra le madri dei soldati nordisti e sudisti. Da allora, l’usanza di scrivere frasi per la mamma si è diffusa in tutto il mondo.

Se stai cercando idee per gli auguri di Festa della Mamma, sei nel posto giusto: in questo articolo trovi una raccolta delle più belle frasi per la Festa della Mamma 2025, perfette per ogni stile e occasione. Che tu voglia una frase divertente, un messaggio commovente o una dedica affettuosa, qui troverai l’ispirazione giusta per sorprendere la tua mamma.

Scopri subito i nostri suggerimenti di auguri per la Festa della Mamma e scegli il messaggio più adatto per rendere speciale questa giornata indimenticabile.

Buona Festa della mamma 2025: migliori frasi e auguri Partiamo da delle frasi d’auguri classiche per fare gli auguri della Festa della mamma 2025: “Buona festa della mamma alla persona più importante della mia vita! Grazie per essere sempre stata al mio fianco, per avermi sostenuto e per esserti presa cura di me con amore e dedizione. Ti voglio bene.” “Oggi è la tua festa, mamma, e voglio dedicarti questa giornata speciale per farti sentire quanto sei amata e apprezzata. Grazie per tutto quello che fai per me e per la nostra famiglia. Tanti auguri di cuore!” “Non esistono parole per descrivere l’amore e la gratitudine che provo per te, mamma. Sei la mia roccia, la mia guida, la mia migliore amica. Ti auguro una festa della mamma indimenticabile e piena di sorprese.” “Buona festa della mamma alla donna più forte e coraggiosa che conosco. Grazie per avermi insegnato i valori che mi hanno fatto diventare la persona che sono oggi. Ti voglio bene più di quanto possa esprimere.” “Oggi è il tuo giorno speciale, mamma, e vorrei che tu sapessi quanto sei importante per me. Ti auguro una festa della mamma meravigliosa, piena di gioia, sorrisi e tanto amore.” “Buona festa della mamma alla mamma migliore del mondo! Ti amo fino alla luna e ritorno.” “ L’amore di una madre è pace. Non ha bisogno di essere acquisito né di essere meritato ”

” Erich Fromm “ Maternità: qui tutto l’amore inizia e finisce ”

” Robert Browning via GIPHY Solo una madre perfetta come te avrebbe potuto avere un figlio/una figlia perfetto/a come me. Buona festa della mamma! “A 5 anni: mamma ti amo.

A 10 anni: mamma ho bisogno di te.

A 16 anni: mamma sei noiosa.

A 18 anni: voglio andarmene da questa casa.

A 25 anni: mamma avevi ragione.

A 50 anni: mamma non voglio perderti.

A 70 anni: mamma darei qualunque cosa per averti qui con me” Le madri tengono le mani dei loro figli per un po’, ma i loro cuori per sempre. L’amore materno è il carburante che consente a un normale essere umano di fare l’impossibile. via GIPHY Una madre è una persona che vedendo che ci sono solo quattro pezzi di torta per cinque persone, prontamente dice che non le sono mai piaciute le torte. “Dio non poteva essere dappertutto, e quindi ha creato le madri”

(Proverbio ebraico) “ Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore ”

” Pier Paolo Pasolini “Auguri alle donne che non possono avere figli, ma che li vorrebbero tanto. Sono splendide mamme anche loro”

(Instintomaximo, Twitter) “Quando il soffio di mamma sulle ferite le faceva guarire. Quando l’orizzonte lo raggiungevi col pattino, e la luna si toccava con un dito”

(CeciliaSeppia, Twitter) “Essere mamma non è un mestiere. Non è nemmeno un dovere. È solo un diritto tra tanti diritti”

Oriana Fallaci “Ho incontrato nella mia vita molti uomini che hanno avuto successo; la maggior parte di essi erano fieri della propria madre e ammettevano di dover in gran parte a lei la personalità che possedevano”

Robert Baden-Powell leggi anche Festa della mamma 2022: quando si festeggia e perché “La mamma è per me il nido del cuor, | colei che ogn’or ti sa ben guidar, | la giusta via ti sa indicar”

(Le avventure di Peter Pan) “Mamma è la parola più bella perché le labbra nel pronunciarla si baciano due volte... o tre? Oh!”

Marcello Marchesi “Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono” Honorè De Balzac “Una buona madre vale più di cento maestri”

Papa Giovanni XXIII “Tu sei di tua madre lo specchio, ed ella in te rivive il dolce aprile del fior dei suoi anni” William Shakespeare “Ogni donna diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia. Nessun uomo diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia.”

Oscar Wilde

Auguri Festa della Mamma 2025: citazioni più belle sulle mamme “Il bambino chiama la mamma e domanda: Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto? La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bambino: Eri un desiderio dentro al cuore.”

Rabindranath Tagore “Una mamma è una carezza che riempie il mondo di amore.”

Rinaldo Sidoli “Le mamme sono fiori che germogliano e dannofrutti che maturano in qualsiasi stagione della vita.”

Jean-Paul Malfatti “La felicità di una madre è come un faro, illumina il futuro ma si riflette anche nel passato sotto le spoglie di bei ricordi”

Honoré de Balzac “La gioventù svanisce; l’amore si riduce; le foglie dell’amicizia cadono; la speranza segreta di una madre sopravvive a tutti loro”

Oliver Wendell Holmes “Mamma è un’imprenditrice. Investe ogni giorno su di noi. Non investe soldi, ma tempo, ore, secondi. Vita.”

Giacomo Mazzariol La parola più bella

sulle labbra del genere umano è “Madre”,

e la più bella invocazione è “Madre mia”.

È la fonte dell’amore, della misericordia,

della comprensione, del perdono.

Ogni cosa in natura parla della madre.

Khalil Gibran “La dicitura madre lavoratrice è ridondante”

Jane Sellman via GIPHY “Ricordo le preghiere di mia madre, mi hanno sempre seguito. Mi sono rimaste addosso per tutta la vita”

Abraham Lincoln “Una madre non lascia mai i suoi figli a casa, anche se non li porta con sé”

Margaret Culkin Banning via GIPHY “La maternità ha un effetto molto umanizzante. Tutto si riduce all’essenziale”

Meryl Streep

Frasi divertenti Festa della Mamma 2025 “Se l’evoluzione funziona davvero, come mai le madri hanno solo due mani?” Milton Berle “Si può fregare tutti per un certo periodo, o qualcuno per sempre, ma non si può fregare la mamma” La mia mamma è colei che ha saputo insegnarmi l’ironia: «prova a ridere e ti faccio piangere io». Colei che mi ha insegnato la resistenza: «Non ti alzi finché non fai scomparire quello che hai nel piatto». Colei che mi ha insegnato il ciclo della natura: «Così come ti ho fatto, ti distruggo». Colei che mi ha insegnato la logica: «Perché lo dico io, ecco perché!». E infine colei che mi ha insegnato le buone maniere: tanti auguri mamma! “Le madri sono gli unici lavoratori che non hanno mai vacanze.”

Anne Morrow Lindbergh via GIPHY Mamma (sost. femminile, singolare); persona che fa il lavoro di 20 persone. Gratis. La mamma è: una sveglia, una cuoca, una maga, una cameriera, una professoressa, un’impresaria, una psicologa, un’infermiera, un GPS in grado di trovare tutto.

Una madre lavora 365 giorni all’anno e ne è orgogliosa.

Anche se ci sono molte persone che pensano che non faccia nulla.