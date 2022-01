Ristori in arrivo nel 2022, il Governo è all’opera alla scrittura di un nuovo decreto con aiuti e misure di sostegno: il Consiglio dei ministri è atteso per domani 20 gennaio. Ma a chi andranno gli aiuti e come verranno strutturati? La nuova tornata di aiuti avverrà in due tempi: i primi ristori saranno varati con il decreto di giovedì, mentre per il secondo giro di sostegni bisognerà valutare i tempi e l’opportunità di ricorrere a un nuovo scostamento di bilancio.

A lasciar trapelare l’impianto del nuovo decreto è il ministro del Lavoro Andrea Orlando, che ha dichiarato che sebbene ci sia ancora una discussione in corso, l’intervento verrà fatto a favore delle categorie più colpite.

Alla luce della riforma degli ammortizzatori sociali appena entrata in vigore, il nuovo decreto non sarà una replica dei vecchi aiuti.

Nuovi Ristori in due tempi: a chi andranno i primi aiuti?

I fondi messi a disposizione dalla Ragioneria di Stato dovrebbero ammontare a circa 1,5 miliardi di euro. Questa cifra comporta un’impostazione abbastanza obbligata nella distribuzione dei ristori, a partire da quelle imprese che hanno subìto le conseguenze delle restrizioni di questi mesi.

I beneficiari si possono raggruppare in tre gruppi: nel primo ci sono discoteche e sale da ballo, la cui chiusura è stata stabilita fino al 31 gennaio per decreto. Per questa categoria potrebbero esserci altre due misure: uno stop ai contributi e un taglio delle tasse.

Aiuti anche per cinema e teatri, dove pesano due fattori: i limiti alla capienza delle sale da un lato e la paura di contagiarsi degli spettatori in uno spazio chiuso.

Il secondo gruppo è quello del settore turistico: gli aiuti andranno soprattutto ad agenzie di viaggio e tour operator, che hanno dovuto affrontare mesi di disdette e rinvii.

Il terzo gruppo riguarda lo sport, ma la questione in questo caso si fa più articolata perché si intreccia con l’aumento dei costi dell’energia. Per questo motivo si sta lavorando a un fondo di 3-400 milioni di euro per sostenere gli enti locali a sostenere i costi energetici di palazzetti, stadi e piscine. Tutti luoghi in cui la capienza è stata limitata, mentre salivano i prezzi dell’energia.

Nuovi Ristori, in cosa consistono gli aiuti?

In un’intervista al Messaggero del 18 gennaio, la sottosegretaria all’Economia Alessandra Sartori ha annunciato che i ristori che, per quanto riguarda le risorse, “c’è uno spazio certo di un miliardo, al netto della questione caro-bollette. Ma credo che alla fine sarà di più”.

Questa prima tornata di ristori serve a coprire i primi tre mesi dell’anno, sia con contributi a fondo perduto che con aiuti forfettari.

Per quanto riguarda il settore sportivo, al quale andranno 270 milioni, potrebbe esserci un certo margine per coprire anche le spese sanitarie (in generale, non soltanto i tamponi) con circa 50 milioni.

Dovrebbe comunque restare la soglia dei 100 milioni di fatturato per aver accesso a questi finanziamenti, in modo da escludere le grandi squadre di serie A.