Risparmio Casa si espande in Italia e all’estero. 400 punti vendita e 2.500 assunzioni in arrivo

Risparmio Casa accelera sul fronte dell’espansione e guarda con decisione ai mercati internazionali. La catena di drugstore fondata nel 1987 dai fratelli Fabio e Stefano Battistelli ha presentato un piano di sviluppo ambizioso che nei prossimi cinque anni porterà la rete a quota 400 punti vendita, più che raddoppiando l’attuale presenza sul territorio. Un percorso di crescita che dal 2020 ha già permesso all’insegna di incrementare significativamente la propria capillarità, passando dai precedenti livelli agli attuali 187 negozi distribuiti tra Italia e mercati esteri.

Il piano industriale non si limita all’apertura di nuove superfici commerciali, ma prevede anche un importante impatto occupazionale con l’inserimento di 2.500 nuovi collaboratori nell’organico aziendale. Una strategia che testimonia la volontà di consolidare la posizione tra i leader del settore drugstore in Italia, dove l’azienda si colloca già tra le prime tre realtà nazionali secondo i dati Nielsen IQ, e di conquistare nuovi spazi in Europa.

Malta come base strategica per l’espansione in Europa

Il cuore della strategia internazionale di Risparmio Casa passa da Malta, dove l’azienda ha identificato una piattaforma ideale per testare e consolidare il proprio modello di business prima di replicarlo in altri mercati europei. Dopo il debutto del 2024 con l’apertura dello store di Mosta, la catena ha siglato un accordo con TUM Finance che prevede l’inaugurazione di tre nuovi negozi tra il 2026 e i primi mesi del 2027. L’investimento destinato al progetto maltese ammonta complessivamente a 10 milioni di euro, con l’ambizione di presidiare completamente il territorio dell’isola nell’arco di cinque anni.

Il format che verrà replicato riprende le caratteristiche dello store inaugurato a Mosta: una superficie di mille metri quadrati, un assortimento di 20.000 referenze con l’introduzione costante di 400 novità ogni mese e una particolare attenzione ai prodotti accessibili, con un’ampia selezione di articoli proposti a meno di due euro.

“La nostra espansione internazionale rappresenta la frontiera più strategica per la crescita di Risparmio Casa - ha dichiarato Stefano Battistelli, co-fondatore dell’insegna - Malta, insieme alla Svizzera, conferma la competitività del nostro modello oltre i confini nazionali. Ogni nuova apertura rafforza la nostra capacità di generare valore economico, occupazione qualificata e un’offerta accessibile alle famiglie.”

Private label al centro della strategia commerciale

Accanto all’espansione geografica, Risparmio Casa rafforza il proprio posizionamento attraverso lo sviluppo delle marche private del distributore, che oggi rappresentano oltre un terzo dell’intero assortimento disponibile nei negozi. Per il 2026 è programmato un ulteriore potenziamento delle linee a marchio proprio, con particolare focus sul comparto personal care dove verranno introdotti prodotti innovativi e distintivi. Questa scelta strategica risponde alla duplice esigenza di offrire maggiore convenienza ai consumatori e di differenziare l’offerta rispetto ai competitor, consolidando al contempo i margini aziendali.

L’azienda, che nel 2024 ha registrato 35 milioni di scontrini su una superficie commerciale complessiva superiore ai 380.000 metri quadrati, conta attualmente su un organico di 3.000 collaboratori. Il catalogo spazia dai prodotti per la pulizia e la cura della casa alla bellezza e cura della persona, includendo articoli per animali domestici, casalinghi, tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto e piccoli elettrodomestici.

Una proposta articolata che la famiglia Battistelli intende portare progressivamente anche in altri mercati europei, mantenendo i valori di solidità, convenienza e attenzione alle esigenze dei consumatori che hanno caratterizzato la crescita dell’insegna in quasi quarant’anni di attività.