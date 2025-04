Risparmiatori dei crac bancari traditi due volte. E ora il rischio si ripresenta con Banca Progetto & Co

Il tempo è galantuomo, si dice.

Ma a volte è solo un complice silenzioso. In questi giorni si sta consumando l’ultima beffa per migliaia di risparmiatori traditi dai crac bancari che si sono manifestati dal 2014: le prescrizioni cominciano a scattare, una dopo l’altra, archiviando non solo i reati, ma anche le speranze.

Spariscono così, nella polvere degli archivi giudiziari, le responsabilità per il disastro delle quattro banche liquidate (Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara), per i fallimenti delle popolari venete (Banca Veneto e Popolare di Vicenza), per la lunga scia di perdite e sofferenze legata alla Banca Popolare di Bari e al Monte dei Paschi di Siena. Una ventina di miliardi di euro di risparmi bruciati, oltre 300mila famiglie coinvolte, e nessun colpevole effettivo. [...]