Referendum cittadinanza, pro e contro: cos’è, quesito e come firmare

Referendum cittadinanza: è un’autentica corsa contro il tempo per raccogliere le firme necessarie - almeno 500.000 - per portare il quesito alla Consulta che dovrà esprimersi poi sull’ammissibilità o meno, step necessario prima dell’eventuale voto degli italiani che nel caso si terrà nella tarda primavera.

Il referendum vuole ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza legale in Italia richiesti per poter avanzare la domanda di cittadinanza italiana che, una volta ottenuta, sarebbe automaticamente trasmessa ai propri figli e alle proprie figlie minorenni.

A lanciare il referendum cittadinanza è stata +Europa, con il quesito che poi è stato sottoscritto anche da Pd, Possibile, Radicali Italiani, Partito Socialista Italiano e Rifondazione Comunista, oltre ad associazione come Italiani senza Cittadinanza, CoNNGI, Idem Network, Libera, Gruppo Abele, Società della Ragione, A Buon Diritto, ARCI, ActionAid, Oxfam Italia, Cittadinanza Attiva, Open Arms e Forum Disuguaglianze Diversità.

Questa proposta è diversa dallo ius scholae o dallo ius soli, due argomenti da tempo dibattuti dalla politica senza però - nel concreto - grandi risultati. Questa battaglia referendaria infatti riguarda le persone che risiedono legalmente in Italia da almeno 5 anni e i rispettivi figli minori (circa 2,5 milioni di persone).

Ma quali sono i pro e i contro del referendum cittadinanza? Qual è nel dettaglio il quesito? Come fare per firmare e fino a quando c’è tempo? Vediamo allora di dare una risposta a tutte queste domande.

Il quesito del referendum cittadinanza

Il referendum cittadinanza è stato presentato lo scorso 4 settembre da +Europa, venendo poi sottoscritto da diversi altri partiti e associazioni. Questo è il quesito che è stato consegnato presso il ministero di Giustizia.

Volete voi abrogare l’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.», della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza?

Nel dettaglio si legge che la normativa in vigore stabilisce che la cittadinanza italiana possa essere concessa al cittadino straniero legalmente residente nel territorio della Repubblica da almeno 10 anni. Il presente quesito invece propone di dimezzare tale termine, riportandolo a 5 anni, com’era previsto dalla legislazione prima del 1992 e com’è stabilito in diversi altri Stati dell’Unione europea.

Ai fini della concessione della cittadinanza, oltre alla residenza ininterrotta in Italia (che questo Referendum propone di ridurre a 5 anni) resterebbero invariati gli altri requisiti già stabiliti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza, quali: la conoscenza della lingua italiana, il possesso di adeguate fonti economiche, l’idoneità professionale, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica.

La raccolta firme per il referendum cittadinanza

Per poter arrivare alla Consulta - organo che dovrà giudicare eventualmente se il quesito è ammissibile o meno -, il referendum consulta deve raccogliere 500.000 firme entro il 30 settembre.

Stando al sito del Viminale, al 23 settembre sono state raccolte in totale 287.231 firme, ovvero il 57% rispetto al quorum delle 500.000 firme: senza un’accelerazione nell’ultima settimana di conseguenza il referendum rischia d naufragare.

Oltre ai banchetti per la raccolta firma dislocati in tutta Italia, si può sottoscrivere il referendum anche attraverso l’apposito sito messo online dal ministero della Giustizia.

I pro e i contro del referendum cittadinanza

I promotori del referendum cittadinanza hanno spiegato che in Italia le persone in possesso di questi requisiti che potrebbero beneficiare - direttamente o indirettamente (figli minori conviventi) - dell’intervento proposto sono circa 2,5 milioni.

La concessione della cittadinanza comunque non sarebbe un automatismo. Oltre alla residenza ininterrotta in Italia (che questo Referendum propone di ridurre a 5 anni) resterebbero invariati gli altri requisiti già stabiliti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza, quali: la conoscenza della lingua italiana, il possesso negli ultimi anni di un consistente reddito, l’incensuratezza penale, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica.

Inoltre il referendum cittadinanza andrebbe ad allineare l’Italia alla maggioranza delle normative europee. Per esempio la Germania all’inizio del 2024 ha approvato una legge che coincide con le richieste di questo referendum e che ha stabilito il termine di 5 anni di residenza per l’ottenimento della cittadinanza.

Contro il referendum si è schierata invece la Lega, con Matteo Salvini che ha spiegato di star lavorando “alla revoca della cittadinanza per gli stranieri che commettono reati gravi”.

Sarebbe contraria anche l’associazione Mamme per la Pelle: “Ciò che stiamo firmando in questi giorni non cambierebbe di molto la legge che già abbiamo e che rimarrebbe in vigore con tutti i suoi limiti. Rimarrebbe quindi una legge rivolta agli adulti, ai maggiorenni, e non la bramata legge di cittadinanza per i bambini figli di persone straniere. Non è altro che una riduzione del termine per fare la richiesta di cittadinanza da 10 anni a 5 anni di residenza. Oltretutto lo Stato, nell’esaminare la sussistenza degli innumerevoli requisiti richiesti, impiega anche diversi anni per ciascuna pratica, vanificando la riduzione del termine”.

