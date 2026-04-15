Il sondaggio pubblicato da Money.it sulla possibilità che l’Italia entri in recessione nel 2026 arriva in un momento in cui il dibattito economico è particolarmente sensibile, tra segnali di rallentamento della crescita europea, incertezze geopolitiche e timori legati all’andamento dei consumi e degli investimenti.

Il risultato mostra un equilibrio tutt’altro che scontato. La risposta “No” è la più scelta, con il 47%, suggerendo che quasi la metà dei partecipanti non vede all’orizzonte una recessione nel 2026. Tuttavia, questa posizione non domina in modo netto. Il 40% dei votanti ritiene infatti che la recessione sia “Sicura”, una quota molto vicina che ribalta completamente la lettura del quadro, evidenziando una forte componente di pessimismo. Solo il 13% si colloca in una posizione intermedia, scegliendo “Forse”, segnale che l’incertezza pura è meno rappresentata rispetto alle opinioni più nette.

Questo dato si inserisce in un contesto economico europeo in cui la crescita rimane fragile e fortemente dipendente da fattori esterni come la politica monetaria della BCE, l’andamento dei prezzi energetici e la domanda internazionale. L’Italia, in particolare, arriva da anni di crescita debole ma non costantemente negativa, con settori che mostrano resilienza e altri più esposti alle fluttuazioni del ciclo economico. È proprio questa eterogeneità a rendere il tema della recessione così divisivo anche nell’opinione pubblica.

Il sondaggio riflette quindi più un clima psicologico che una previsione economica. Da un lato c’è chi interpreta i segnali macro come un preludio a una nuova fase di contrazione, dall’altro chi vede nell’economia italiana una capacità di tenuta maggiore rispetto alle aspettative più pessimistiche. Il fatto che quasi metà dei votanti si schieri su posizioni opposte e solo una minoranza scelga la via dell’incertezza suggerisce una polarizzazione delle percezioni, dove la complessità del quadro economico viene spesso ridotta a giudizi netti.