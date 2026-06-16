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Rame, la commodity che gli analisti guardano più dell’oro. Ma quanto spazio resta dopo il rally?

Gerardo Marciano

16 Giugno 2026 - 20:24

Il rame torna al centro delle previsioni tra elettrificazione, data center e offerta rigida. Ma con i prezzi già alti e i target Goldman e Citi vicini, quanto spazio resta davvero?

Rame, la commodity che gli analisti guardano più dell’oro. Ma quanto spazio resta dopo il rally?
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Quando si parla di materie prime, la scena se la prende quasi sempre l’oro. È il metallo che finisce nei titoli dei giornali appena salgono le tensioni geopolitiche, appena il dollaro si muove con forza o appena gli investitori cominciano a temere che qualcosa, nei mercati o nell’economia, stia per rompersi. L’oro ha una forza narrativa immediata: protegge, rassicura, evoca crisi lontane e paure presenti.

Il rame racconta tutt’altra storia. Non è il metallo della paura, è quello dell’economia reale. Sta nelle reti elettriche, negli impianti industriali, nei data center, nelle infrastrutture, nei veicoli elettrici, nella transizione energetica e in buona parte della modernizzazione del sistema produttivo. Per questo, quando gli analisti tornano a guardarlo da vicino, non stanno parlando solo di una commodity: stanno parlando dello stato di salute e delle trasformazioni dell’economia globale.

Il punto, oggi, è più sottile rispetto a qualche mese fa. Il rame è interessante, ma non è più una storia ignorata dal mercato. Le quotazioni hanno già corso parecchio. Intorno al 12 giugno 2026 il prezzo viaggiava vicino a 6,43 dollari per libbra, circa 14.175 dollari per tonnellata, con un massimo storico recente segnato in area 6,67 dollari per libbra. Tradotto: il mercato ha già messo in conto buona parte dello scenario positivo. La domanda da farsi, allora, non è se il rame sia una commodity forte, ma se ai prezzi attuali abbia ancora margine per sorprendere. [...]

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