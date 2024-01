Questo titolo dei Magnifici 7 può sorprendere (e superare Apple)

Tra i Magnifici 7 c’è un titolo in particolare che potenzialmente può brillare più degli altri e, addirittura, superare Apple come valore di capitalizzazione.

La valutazione e la previsione sono dello scrittore esperto di finanza Keith Noonan. Nella sua analisi ritiene che nonostante Apple sia sempre da considerare una società di grande business perderà il titolo di “azienda di maggior valore al mondo” nel 2024 a vantaggio di Microsoft.

Il colosso di Cupertino è l’unica società al mondo a essere valutata oltre i 3.000 miliardi di dollari. Nonostante alcune recenti perdite del titolo, il gigante tecnologico ha ancora una capitalizzazione di mercato di 2.820 miliardi di dollari e si classifica come l’azienda di maggior valore al mondo.

Tuttavia, fa notare l’analista, Microsoft ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 2.730 miliardi di dollari e può sorprendere superando Apple. Ecco perché.

Microsoft vs Apple: cosa ne pensa l’esperto?

Nella sua relazione sui conti più recente, Apple ha registrato un fatturato di 89,5 miliardi di dollari e un utile netto di circa 23 miliardi di dollari. Microsoft ha evidenziato un fatturato di 56,5 miliardi di dollari e un utile netto di 22,3 miliardi di dollari.

Secondo Noonan, la Mela morsicata sta ancora mostrando entrate molto più elevate, il focus sul software dell’attività di Microsoft le consente di ottenere margini superiori. Date le recenti traiettorie di entrambe le aziende, Microsoft potrebbe essere sulla buona strada per superare i profitti di Apple nel prossimo futuro.

Da osservare per l’esperto è che Apple è riuscita a mantenere utili in crescita, ma le sue vendite sono diminuite per quattro trimestri consecutivi.

Nella progressione delle vendite e degli utili Microsoft, invece, quel che spicca è un recente slancio commerciale significativamente più impressionante di quello di Apple. E ci sono buone ragioni per ritenere che questa tendenza continuerà nel prossimo futuro secondo Noonan.

L’innovazione premia Microsoft

Nell’analisi si sottolinea che il progresso complessivo della tecnologia e dei prodotti Apple negli ultimi cinque anni non è stato rivoluzionario. I grandi miglioramenti per l’iPhone sono dovuti in gran parte alla compatibilità 5G e ai miglioramenti nella tecnologia della fotocamera.

L’adozione complessiva del 5G è però ancora in una fase relativamente iniziale. Poiché gli sviluppatori non vogliono perdere l’opportunità di affrontare il mercato 4G, ciò significa che il numero di applicazioni progettate specificamente per sfruttare la nuova generazione di tecnologia di rete rimane limitato.

In confronto, Microsoft continua a fornire miglioramenti più significativi per la sua piattaforma di infrastruttura cloud Azure. Fondamentalmente, il suo servizio cloud posiziona l’azienda come uno dei principali attori assoluti nell’ascesa dell’intelligenza artificiale (AI).

Oltre al forte slancio per Azure, Microsoft ha costruito una posizione di primo piano negli assistenti personali basati sull’intelligenza artificiale. Anche i suoi sistemi operativi, il software di produttività, l’unità di ricerca, l’attività di gioco e altri prodotti dovrebbero trarre vantaggio dall’integrazione dell’IA.

Mentre Apple sta senza dubbio lavorando su molti progetti di intelligenza artificiale e ha punti di forza in questo campo grazie alla sua base di utenti massiccia e fedele, la posizione di Microsoft nella categoria sembra attualmente complessivamente più forte.

Ancora una volta, la natura più focalizzata sul software dell’attività di Microsoft la mette nella posizione di registrare margini migliori rispetto ad Apple a causa dei costi di produzione e di altre spese che derivano dall’essere più orientati all’hardware.

Apple ha ancora quello che serve per essere un forte investimento a lungo termine e la società lancerà senza dubbio alcuni prodotti innovativi e molto influenti nel prossimo futuro. Tuttavia, Noonan termina la sua analisi sostenendo che Microsoft diventerà presto l’azienda di maggior valore al mondo e nei prossimi cinque anni avrà la performance migliore.