Il trattamento economico dei politici è un tema sempre caldo, oggetto di controversie in tutto il mondo e per ogni carica, tanto più quando vengono previsti degli aumenti. Non è facile individuare i corretti parametri di riferimento per un incarico così articolato, anche perché la cittadinanza non conosce approfonditamente questo lavoro e ovviamente usa come riferimento il proprio stipendio medio. Possiamo solo lasciare all’immaginazione, dunque, cosa abbiano pensato i cittadini di Soisy-sous-Montmorency (Val-d’Oise), dove il sindaco ha aumentato il suo stipendio da 1.500 euro a 4.000 euro.

Il sindaco ha aumentato il suo stipendio da 1.500 a 4.000 euro al mese

Il primo cittadino Nicolas Naudet ha ottenuto un’indennità molto superiore al suo predecessore, con un aumento del 173% votato poco dopo le elezioni. Le opposizioni si sono attivate immediatamente, criticando con durezza questa decisione e annunciando controlli mirati sulla sua legittimità. Tuttavia il sindaco Naudet difende in modo aperto e trasparente la propria posizione sull’indennità comunale, convinto che la somma in questione sia giusta rispetto alle proprie mansioni e in linea con le amministrazioni comunali nazionali.

Di fatto anche in Francia, come in Italia, i trattamenti economici dei sindaci e dei politici in generale sono regolamentati da leggi specifiche, con criteri da rispettare abbastanza semplici da controllare. Non sembrano quindi esserci davvero dubbi sulla legittimità di questo aumento, quanto piuttosto sulla sua opportunità. Ma vediamo cos’è successo.

La polemica sull’indennità del sindaco, «riserviamo il ruolo a ricchi e pensionati»

Il sindaco Nicolas Naudet poco dopo esser stato eletto dal Comune di Soisy-sous-Montmorency ha votato per l’aumento della sua indennità al Consiglio comunale. Quello che è nei fatti il suo stipendio è passato da 1.500 euro al mese, percepiti dal suo predecessore, a 4.000 euro. Per quanto si tratti di una cifra superiore allo stipendio medio francese, intorno ai 2.600 euro, non si tratta nemmeno di un importo esorbitante, soprattutto per una carica come il sindaco. Nonostante ciò, la differenza rispetto al primo cittadino uscente ha suscitato un enorme clamore, con numerose richieste di spiegazioni a Naudet.

Come anticipato, le opposizioni hanno criticato particolarmente questo aumento, invitando la comunità a una riflessione più accurata sull’effettiva retribuzione del sindaco e sulle sue funzioni. Nicolas Naudet non ha avuto alcuna difficoltà nel parlare pubblicamente di questo aumento, confermando ai cittadini che lo ritiene giusto e adeguato. Naudet ha innanzitutto spiegato che il suo predecessore aveva volontariamente diminuito la propria indennità, in modo libero e facoltativo, non obbligatorio da replicare, specificando anche che godeva di ulteriori retribuzioni. Il precedente sindaco ricopriva altre cariche retribuite, tra cui quella di vicepresidente del consiglio dipartimentale e presidente dell’agglomerato di Plaine Vallée.

Secondo Naudet poteva in qualche modo permettersi di rinunciare a una parte del trattamento, ma forse sta applicando il classico sistema di due pesi e due misure. Il funzionario Omar Bekare ha stimato che la retribuzione complessiva di Nudet si aggira intorno ai 7.500 euro, grazie ad altre mansioni concomitanti. Questo calcolo sembrerebbe mal conciliarsi con le parole del sindaco Naudet, che ha sottolineato in più occasioni la questione della sostenibilità del trattamento, anche con il confronto rispetto al predecessore. Naudet aveva inoltre dichiarato:

Se non abbiamo una giusta retribuzione, riserviamo il ruolo di sindaco ai ricchi e ai pensionati.

In generale, tuttavia, la cifra non è affatto spropositata, simile a quella di tanti altri sindaci di Comuni francesi analoghi. La legge francese prevede infatti un’indennità di circa 3.000 euro per quelle dimensioni, incrementabili a determinate condizioni, pertanto non si tratta di un fatto così assurdo.