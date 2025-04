Questo ragazzo ha guadagnato 25 mila dollari facendo una domanda a Chat Gpt

Come investire in borsa?

Investire soltanto 100 dollari e trovarsi, poco dopo, con un progetto del valore di 25 mila dollari: è quanto è riuscito a realizzare Jackson Greathouse Fall, designer e direttore creativo a Beverly Hills, grazie al supporto e alle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale (IA).

Il creativo ha infatti avuto accesso al nuovo Gpt-4, l’ultima versione del modello linguistico avanzato sviluppato da OpenAI, la startup californiana fondata nel 2015 anche grazie al contributo di Elon Musk. Questa nuova generazione, evoluzione diretta di GPT-3.5, è ciò che alimenta la potenza della chatbot ChatGpt.

Quello che inizialmente sembrava un semplice gioco o una sfida lanciata online, raccontata in una serie di tweet che lo hanno reso virale, si è trasformato presto in un test concreto sulle possibilità dell’IA: non solo capace di sviluppare idee, ma anche di creare da zero un business profittevole, mettendo in luce il suo enorme potenziale applicativo.

Chat Gpt-4:cos'è e come funziona Gpt-4 rappresenta un'evoluzione più sofisticata e potente del precedente modello su cui si basa ChatGpt, ed è stato sviluppato da Open AI, la startup focalizzata sull'intelligenza artificiale cofondata da Elon Musk. Si tratta di un modello algoritmico in grado di elaborare e sintetizzare enormi quantità di testo, così da permettere all'IA di interpretare le richieste fatte in linguaggio naturale e fornire risposte simili a quelle di un essere umano, ma con una memoria e una capacità informativa virtualmente infinita. Grazie a queste funzioni, Chat Gpt-4 può assumere ruoli diversi, tra cui quello di consulente o stratega in grado di ideare e lanciare una nuova impresa. Ed è proprio questo che ha sperimentato Jackson Greathouse Fall, designer di Beverly Hills, riuscendo ad avviare un'attività dal valore stimato in 25 mila dollari, partendo da un capitale iniziale di soli 100 dollari. Tutto è iniziato quando il designer ha attivato l'opzione "Act as" su ChatGpt, che consente di fornire istruzioni dettagliate – chiamate prompt – capaci di far agire Gpt-4 come se fosse un professionista in un determinato ambito. Più il contesto è chiaro e specifico, più l'IA riesce a generare risposte efficaci e soluzioni pratiche.