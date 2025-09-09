Questo paradiso è una meta turistica da sogno. E una cena costa meno di 2 euro

Secondo la classifica stilata da InterNations, per il quinto anno consecutivo il Vietnam è il Paese più economico in cui vivere. Da una ricerca condotta è emerso che l’89% delle persone che vivono in Vietnam si dichiara soddisfatto del costo della vita e l’87% ritiene che il proprio reddito consenta un’esistenza confortevole.

La bellezza dei paesaggi e il costo della vita contenuto fanno del Vietnam la nazione più attraente dove trasferirsi ma anche una meta ideale per le vacanze. Lo scorso anno è stata visitata da 17,5 milioni di turisti stranieri, di cui circa 98 mila italiani. I dati del 2024 evidenziano un netto aumento dei connazionali che hanno deciso di recarsi nel Paese asiatico. Si parla di una crescita del 29% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo del 202e e addirittura del 32% rispetto al 2019. Le statistiche dei primi mesi del 2025 mostrano numeri ancora in crescita.

Il costo della vita in Vietnam è molto basso

A rendere il Vietnam così attraente è il costo irrisorio della vita, accompagnato da una qualità considerata più che accettabile. La valuta locale è il dong che rispetto all’euro vale pochissimo (1.000 dong sono circa 0,03 centesimi). Un pasto in un ristorante economico costa meno di 2 euro, una cena per due circa 23 euro, una bottiglia d’acqua da 1,5 litri circa 0,50 centesimi. Economici anche i trasporti: una corsa in taxi costa circa 0,40 al chilometro, mentre un litro di benzina si paga 0,70 centesimi. L’affitto in media varia tra 200 e 300 euro al mese. Un viaggio di 8 giorni tra settembre e ottobre, comprensivo di voli, alloggio e pasti, costa in media circa 1.000 euro a persona.

Il Vietnam è una delle nazioni del Sud-est asiatico più frequentate. Si colloca al terzo posto dietro Thailandia e Malesia. Da anni è tra le mete più gettonate e molti tour operator propongono pacchetti all inclusive per scoprire le bellezze locali in totale tranquillità e sicurezza. È importante tuttavia conoscere zone e luoghi da visitare. Ad esempio il territorio del Vietnam è molto esteso e le temperature possono variare notevolmente tra Nord e Sud. Per questo il consiglio è sempre quello di affidarsi a un’agenzia di viaggi per non avere inconvenienti.