Questi settori europei saranno travolti dalla guerra dei dazi

La guerra dei dazi che Trump ha innescato contro tutto il mondo - Europa compresa - rischia di sfuggire di mano e travolgere settori economici cruciali dell’industria UE.

La prospettiva a breve termine per produttori e cittadini del vecchio continente è ricca di insidie. Per effetto delle contromisure annunciate da Bruxelles in risposta alle tariffe di Trump, per esempio, i consumatori europei si troveranno probabilmente ad affrontare prezzi più elevati su articoli che vanno dalle automobili ai jeans.

I principali settori industriali dell’UE, tra cui siderurgia, commercio al dettaglio e agricoltura devono inoltre fare i conti con una minore competitività e con l’aumento dei costi operativi, mentre si intensificano le tensioni commerciali tra la Casa Bianca e Bruxelles.

Nel frattempo, il clima è di un “botta e risposta” a colpi di dazi senza fine. La Commissione europea ha annunciato che avrebbe reagito alle tariffe generali del 25% recentemente imposte dal presidente degli Stati Uniti sulle importazioni di alluminio e acciaio negli Stati Uniti. Le misure di ritorsione dell’UE colpiranno beni per un valore di 26 miliardi di euro e i nuovi dazi statunitensi si applicheranno a beni europei per un valore di 28 miliardi di dollari.

Un ulteriore colpo di scena è arrivato giovedì 13 marzo, quando Trump ha minacciato una tariffa del 200% su vino, champagne e altri prodotti alcolici provenienti dalla Francia. Il presidente ha precedentemente suggerito che potrebbe implementare una tariffa generale del 25% sulle importazioni dall’UE, criticando il blocco per presunte pratiche commerciali sleali.

Se non c’è ancora una vera e propria guerra, la tensione è comunque altissima. I dazi dell’UE faranno aumentare i costi per una “serie di produttori”, mentre i settori chiave dovranno far fronte a “costi operativi più elevati, ridotta competitività e potenziali perdite di posti di lavoro”, secondo gli analisti. Cosa rischia l’economia europea? Ecco i settori che saranno maggiormente colpiti dalla guerra commerciale.

