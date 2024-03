Questi Paesi hanno i carri armati più potenti

I carri armati sono una componente fondamentale delle forze armate di molti Paesi nel mondo. Questi offrono una potente capacità di combattimento e difesa e sono utilizzati anche come metro di paragone per definire la capacità di un esercito.

Russia, Stati Uniti e Cina sono tra i Paesi con i carri armati più potenti al mondo, ma anche l’Europa è dotata di carri armati di alto livello come i Leopard 2 tedeschi e i Leclerc francesi. Un altro carro armato molto potente e che è stato visto in diverse occasioni recenti in funzione è il Merkava di Israele.

I carri armati rappresentano una componente cruciale della moderna potenza militare e i Paesi che possiedono i modelli più avanzati spesso godono di un vantaggio strategico significativo sul campo di battaglia. Si continua a investire nello sviluppo e nella manutenzione di queste macchine perché si credono essenziali per mantenere la sicurezza nazionale. In altri casi è il concetto di “deterrenza militare” a spingere verso lo sviluppo e la produzione dei carri armati, come è accaduto durante la Guerra Fredda per l’arsenale nucleare.

Stati Uniti

Non sorprende affatto scoprire che gli Stati Uniti, l’esercito più potente al mondo, è il Paese dove ci sono più carri armati. Secondo il rapporto sull’equilibrio militare del 2024, fornito dall’International Institute for Strategic Studies, gli Stati Uniti hanno poco più di 45 mila veicoli corazzati da combattimento in funzione.

Oltre questi hanno 2.640 carri armati principali e 12.800 veicoli in deposito, di cui 2mila sono carri armati principali. Tra mezzi di ricognizione, veicoli da combattimento per la fanteria, quelli per il trasporto di personale, i veicoli d’assalto anfibi e i veicoli commerciali blindati, gli Stati Uniti possiedono oltre 60mila veicoli militari.

Russia

La Russia è il secondo Paese per possesso di carri armati. In totale dovrebbe avere quasi 24mila mezzi, anche se secondo Oryx - un sito web olandese di difesa dell’intelligence open source - la Russia sembra abbia perso quasi 2.800 carri armati principali da quando ha invaso l’Ucraina.

Un dato che, se confrontato con i numeri dello scorso anno (2.927 carri armati principali), segnano una perdita ingente. Non è un caso infatti se la Russia ha aumentato la produzione interna, operando 24 ore su 24 per la costruzione di mezzi militari.

Si tratta di una necessità data dal consumo delle scorte dell’era sovietica. Di seguito una tabella per il confronto dei dati tra il 2023 e il 2024:

categoria 2023 2024 percentuale carri armati principali 5.000 4.000 -20% ricognizione corazzata 1.000 100 -90% veicoli fanteria 4.000 2.800 -30% veicoli trasporto personale 6.000 2.300 -61,7%

In totale, su 16mila mezzi presenti nel 2023, la Russia nel 2024 dovrebbe possederne circa 9.200 (-42,5%).

Cina

La Cina detiene il terzo posto assoluto e il primo posto a livello mondiale per numero di principali carri armati in funzione. Inoltre non possiede veicoli in deposito e questo perché la modernizzazione è costante e rimangono in magazzino solo i mezzi più vecchi.

Se per numero di carri armati è terza, per numero di mezzi corazzati, veicoli da combattimento e trasporto persone su ruote si posiziona subito dietro gli Stati. Uniti.

Gli altri Paesi

La classifica degli altri Paesi per numero di mezzi corazzati (compresi i carri armati):