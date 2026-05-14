In epoca pre-internet e pre-TV satellitare, uno dei pochi modi che avevano gli appassionati di calcio per conoscere i loro beniamini era quello di correre in edicola e completare gli album di figurine Panini.

Una tradizione che è iniziata ufficialmente nel 1961 e che prosegue ancora oggi.

In 65 anni di storia sono state stampate milioni di figurine dei calciatori Panini. Ma non tutte sono uguali. Alcune di esse sono diventate nel corso del tempo dei veri e propri pezzi da collezione per cui gli appassionati sono disposti a sborsare cifre vicine ai 1.500 euro.

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La storia delle figurine Panini

La storia delle figurine Panini è iniziata ufficialmente nel 1961, anno in cui i due fratelli modenesi Panini pubblicarono il primo album dedicato ai calciatori della stagione 1961-1962 della Serie A italiana. Sulla copertina era raffigurato Nils Liedholm del Milan mentre la prima figurina stampata fu quella del capitano dell’Inter Bruno Bolchi.

4 anni dopo arrivò l’immagine che a oltre 60 anni di distanza tutti associano alle figurine Panini: la rovesciata di Parola in un Fiorentina-Juventus del 1950.

Le figurine Panini che valgono 1.500 euro

Sembra incredibile ma alcune delle figurine Panini più costose della storia non sono rarità degli anni ‘60 e ‘70, ma sono state stampate per la stagione 2009-2010.

In quell’annata l’azienda modenese contattò 12 stelle della Serie A per creare un’edizione limitata di pezzi autografati. Ne vennero realizzati appena 600 e oggi ognuno di esse è valutato 1.500 euro.

Attenzione a queste rarità

Tra i pezzi più ricercati dai collezionisti ci sono figurine di giocatori oggi semi-sconosciuti. Un nome su tutti quello di Faustino Goffi, attaccante del Padova 1967-68 la cui card costava 2 lire e mezzo e oggi è valutata oltre 120 euro.

Ne valgono oltre 250, invece, quelle dell’ex portiere dell’Atalanta Pier Luigi Pizzaballa, quella di Gigi Riva al Cagliari e quella di Gianni Rivera, stella del Milan per 19 stagioni negli anni ‘60 e ‘70.

Tra le più rare in assoluto rientra anche quella di Pelè ai Mondiali di Messico ‘70, attualmente quotata quasi 500 euro.

Quanto valgono gli album completi?

Se le singole figurine possono regalarci delle belle soddisfazione, gli album completi possono fare molto di più. I più rari in assoluto sono quello del Mondiale di Messico ‘70 e quello del Campionato di Serie A 1961-62, il primo della storia di Panini. Entrambi hanno raggiunto quotazioni comprese tra i 4.000 e i 6.000 euro.

Quello della stagione 1962-63 viene valutato circa 3.000 euro con valori che calano progressivamente col passare delle stagioni fino ai 50 euro degli album più recenti.

Le 3 figurine Panini più rare mai vendute a un’asta

Il primato per la figurina più cara della storia tra quelle dedicate ai calciatori spetta a un’icona assoluta: Diego Armando Maradona.

Un’esemplare del 1980 raffigurante il futuro Pibe De Oro con la maglia dell’Argentinos Junior è stato venduto a un’asta di qualche anno fa a oltre 540.000 euro.

Sul secondo gradino del podio troviamo Lionel Messi con la sua figurina Panini della Coppa del Mondo 2014. L’edizione speciale con bordo nero, una rarità assoluta, è stata venduta a oltre 132.000 euro.

Medaglia di bronzo per il rivale sportivo di Messi, ovvero Cristiano Ronaldo. Una figurina della prima stagione di CR7 allo Sporting Lisbona datata 2002-2003 è stata battuta in un’asta a 60.000 euro.