Queste banche ora iniziano a fare davvero paura

All’apparenza va tutto bene. Ma la stabilità di questi istituti sta mostrando crepe che rischiano di allargarsi sempre di più.
Una nuova crisi delle banche alle porte, a dispetto delle apparenze, capace di contagiare l’Europa intera?
È stata la stessa BCE, nel suo ultimo rapporto sulla Stabilità finanziaria, ad avvertire che la presenza di diversi fattori avversi che si stanno accanendo contro l’economia di tutto il mondo, rappresenta un chiaro rischio per le banche europee, in generale.
Ma alcune banche, più di altre, stanno iniziando a far paura. In superficie, tutto sembra reggere. Eppure, nessuna crisi esplode all’improvviso: i segnali d’allarme ci sono, anche se per ora restano nascosti sotto un tappeto di speranze in tempi migliori. [...]
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti