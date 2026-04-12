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Questa spiaggia appena premiata è una delle più belle del pianeta. Ed è a 4 ore da Milano

Andrea Fabbri

12 Aprile 2026 - 05:24

A 4 ore di volo da Milano si nasconde una delle spiagge più belle del mondo. Un vero e proprio deserto di spettacolari dune affacciato sull’oceano

Questa spiaggia appena premiata è una delle più belle del pianeta. Ed è a 4 ore da Milano

La Pasqua ha portato con sé le prime belle giornate dell’anno e la voglia di vacanza, nonostante il conflitto in Medio Oriente stia mettendo in enorme crisi il turismo e il traffico aereo.

La crisi internazionale, però, potrebbe rivelarsi anche un’opportunità per trovare biglietti aerei low cost e offerte dell’ultimo minuto. Se riusciamo a trovarne uno verso l’isola di Gran Canaria, a circa 4 ore di volo da Milano, affrettiamoci a prenotare.

È qui che si trova la spiaggia di Maspalomas, inserita da TripAdvisor tra le 20 più belle del mondo in questo 2026.

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Il deserto che incontra l’oceano

La spiaggia di Maspalomas, situata nella zona meridionale di Gran Canaria, nelle Isole Canarie, è una delle più suggestive d’Europa e del mondo. Una distesa di enormi dune che inizia dal Faro e arriva, dopo 7-8 chilometri, a Playa del Inglés.

Dune, quelle di Maspalomas, che ricordano quelle del deserto e che creano un contrasto unico con la vastità dell’oceano.

E i panorami non sono l’unica cosa da ammirare, Maspalomas è un vero e proprio paradiso per gli amanti degli sport acquatici e per chi pratica il birdwatching: nella Charca, a poche centinaia di metri dal Faro, c’è una incredibile laguna in cui è possibile avvistare più di 20 specie diverse di uccelli.

Cosa vedere a Gran Canaria

Gran Canaria è una delle isole più sottovalutate della Spagna, spesso “oscurata” a livello turistico da Tenerife e Fuerteventura.

In realtà l’isola è un vero e proprio scrigno di segreti in grado di accontentare ogni tipo di turista. Basti pensare a perle come Puerto de Mogán, delizioso porto costiero famoso per le sue casette bianche e per il sistema di canali e ponti che gli sono valsi il soprannome di “la piccola Venezia delle Canarie”.

Oppure al quartiere di Vegueta, la parte antica della capitale Las Palmas, una zona ricchissima di storia e per centinaia di anni ritenuta la porta sull’oceano dei grandi navigatori.

O ancora a zone spettacolari dal punto di vista naturalistico come il Barranco e le grotte di Guayadeque. Un luogo magico nella parte orientale dell’isola, celebre per la sua vegetazione, per i resti archeologici, e per le “case-grotte” scavate nella pietra.

Come raggiungere Maspalomas e quanto costa una vacanza a Gran Canaria

Per raggiungere la spiaggia di Maspalomas dovremo passare dall’aeroporto di Las Palmas e, dopo essere atterrati, prendere un’auto o un bus verso sud sulla superstrada GC-1. L’uscita di riferimento è quella di San Fernando – Maspalomas. Da qui basterà seguire le indicazioni per Meloneras e in pochi minuti saremo davanti al grande parcheggio affacciato sulle dune.

C’è anche un altro motivo per visitare Gran Canaria, soprattutto in primavera: i prezzi. L’isola è una delle più economiche dell’arcipelago e dell’intera Spagna e se siamo disposti a rinunciare ai resort di lusso e ai pacchetti all inclusive, una settimana, volo compreso, potrebbe costarci tra i 500 e gli 800 euro a persona.

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