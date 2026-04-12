La Pasqua ha portato con sé le prime belle giornate dell’anno e la voglia di vacanza, nonostante il conflitto in Medio Oriente stia mettendo in enorme crisi il turismo e il traffico aereo.

La crisi internazionale, però, potrebbe rivelarsi anche un’opportunità per trovare biglietti aerei low cost e offerte dell’ultimo minuto. Se riusciamo a trovarne uno verso l’isola di Gran Canaria, a circa 4 ore di volo da Milano, affrettiamoci a prenotare.

È qui che si trova la spiaggia di Maspalomas, inserita da TripAdvisor tra le 20 più belle del mondo in questo 2026.

Il deserto che incontra l’oceano

La spiaggia di Maspalomas, situata nella zona meridionale di Gran Canaria, nelle Isole Canarie, è una delle più suggestive d’Europa e del mondo. Una distesa di enormi dune che inizia dal Faro e arriva, dopo 7-8 chilometri, a Playa del Inglés.

Dune, quelle di Maspalomas, che ricordano quelle del deserto e che creano un contrasto unico con la vastità dell’oceano.

E i panorami non sono l’unica cosa da ammirare, Maspalomas è un vero e proprio paradiso per gli amanti degli sport acquatici e per chi pratica il birdwatching: nella Charca, a poche centinaia di metri dal Faro, c’è una incredibile laguna in cui è possibile avvistare più di 20 specie diverse di uccelli.

Cosa vedere a Gran Canaria

Gran Canaria è una delle isole più sottovalutate della Spagna, spesso “oscurata” a livello turistico da Tenerife e Fuerteventura.

In realtà l’isola è un vero e proprio scrigno di segreti in grado di accontentare ogni tipo di turista. Basti pensare a perle come Puerto de Mogán, delizioso porto costiero famoso per le sue casette bianche e per il sistema di canali e ponti che gli sono valsi il soprannome di “la piccola Venezia delle Canarie”.

Oppure al quartiere di Vegueta, la parte antica della capitale Las Palmas, una zona ricchissima di storia e per centinaia di anni ritenuta la porta sull’oceano dei grandi navigatori.

O ancora a zone spettacolari dal punto di vista naturalistico come il Barranco e le grotte di Guayadeque. Un luogo magico nella parte orientale dell’isola, celebre per la sua vegetazione, per i resti archeologici, e per le “case-grotte” scavate nella pietra.

Come raggiungere Maspalomas e quanto costa una vacanza a Gran Canaria

Per raggiungere la spiaggia di Maspalomas dovremo passare dall’aeroporto di Las Palmas e, dopo essere atterrati, prendere un’auto o un bus verso sud sulla superstrada GC-1. L’uscita di riferimento è quella di San Fernando – Maspalomas. Da qui basterà seguire le indicazioni per Meloneras e in pochi minuti saremo davanti al grande parcheggio affacciato sulle dune.

C’è anche un altro motivo per visitare Gran Canaria, soprattutto in primavera: i prezzi. L’isola è una delle più economiche dell’arcipelago e dell’intera Spagna e se siamo disposti a rinunciare ai resort di lusso e ai pacchetti all inclusive, una settimana, volo compreso, potrebbe costarci tra i 500 e gli 800 euro a persona.